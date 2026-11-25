David Dürr übergibt die Leitung der Dienststelle Gesundheit und Sport im Kanton Luzern bis Sommer 2027. Er bleibt mit reduziertem Pensum im Amt. Weitere Details finden Sie hier.

David Dürr wird seine Funktion als Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport im Kanton Luzern bis zum Sommer 2027 an eine neue Führungsperson übergeben. Der 60-Jährige hat diesen Schritt aus persönlichen Gründen eingeleitet, nachdem er zwei Jahrzehnte lang die Behörde maßgeblich geprägt hat.

Die offizielle Abgabe der Führung wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 vollzogen.

Führungswechsel nach zwei Jahrzehnten

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Davids Entscheidung markiert das Ende einer Ära von insgesamt zwanzig Jahren in der Spitzenposition der kantonalen Gesundheitsverwaltung. David Dürr wurde im Jahr 2007 vom Regierungsrat des Kantons Luzern erstmals als Leiter der damaligen, noch anders bezeichneten Dienststelle Spitäler gewählt. Diese Ernennung legte den Grundstein für seine langjährige Präsens in der öffentlichen Verwaltung des Kantons.

Im Jahr 2011 erfolgte eine erste strukturelle Anpassung der Behörde, die 2014 zur Integration der Sportförderung führte. Daraufhin wurde die Bezeichnung offiziell in Dienststelle Gesundheit und Sport geändert. David Dürr begleitete diese Entwicklung über mehr als elf Jahre hinweg und baute die Zuständigkeiten kontinuierlich aus. Der Wechsel im Jahr 2027 wird nun den Abschluss dieser spezifischen Verwaltungsstruktur unter seiner Direktion bedeuten.

Persönliche Gründe und Arbeitsumfeld

Die Begründung für den bevorstehenden Wechsel liegt ausschließlich in den persönlichen Plänen von David Dürr. Er beschreibt die vergangenen Jahre als sehr intensiv und betont, dass er nun beruflich in die zweite Reihe rücken möchte. Diese strategische Distanzierung ist Teil seiner weiteren Karriereplanung. Er gibt die Führungsverantwortung bewusst ab, um sich neuen Schwerpunkten zu widmen.

Trotz des Rollenwechsels verlässt David Dürr die Dienststelle Gesundheit und Sport nicht vollständig. Er plant ausdrücklich, in einem reduzierten Pensum weiterhin für die Behörde tätig zu sein. Diese reduzierte Arbeitszeit wird ihm erlauben, Erfahrungswissen weiterzugeben, ohne die volle strategische Verantwortung der Leitung tragen zu müssen. Der Kanton Luzern profitiert so weiterhin von seiner Expertise.

Historische Leistungen und Krisenbewältigung

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Die Amtszeit von David Dürr war geprägt von tiefgreifenden strukturellen Veränderungen im kantonalen Gesundheitswesen. Zu den bedeutendsten Meilensteinen gehörte die Einführung der neuen Spitalfinanzierung, die das gesamte Versorgungssystem neu justierte. Parallel dazu wurde die leistungsorientierte Spitalplanung etabliert, um Effizienz und Qualität der medizinischen Versorgung zu sichern.

Ein weiterer historischer Höhepunkt war die Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Diese globale Krise erforderte von der Dienststelle unter David Dürrs Führung eine intensive Zusammenarbeit und Koordinierung aller Akteure im Gesundheitswesen. Die Behörde agierte dabei als zentrale Schaltstelle, um die verschiedenen Interessen und Notwendigkeiten im Kanton abzustimmen und eine einheitliche Strategie umzusetzen.

Positionen der Regierung und Ausblick

Die offizielle Position der Kantonsregierung wurde von Regierungsrätin Michaela Tschuor, der Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements, klar kommuniziert. Sie bedankte sich öffentlich bei David Dürr für sein enormes Engagement und seine langjährige Treue gegenüber dem Arbeitgeber Kanton Luzern. Diese Anerkennung unterstreicht die Wertschätzung der politischen Ebene für die geleistete Arbeit.

Michaela Tschuor hob speziell die Umsetzung zahlreicher Projekte hervor, die während David Dürrs Amtszeit realisiert wurden. Die Regierung setzt auf eine kontinuierliche Entwicklung des kantonalen Gesundheitswesens, die durch den nahtlosen Führungswechsel gesichert werden soll. Der Fokus liegt weiterhin auf der Optimierung der Dienststellenstruktur und der Patientenversorgung.

Der offizielle Termin für die Übergabe der Verantwortung ist auf den Sommer 2027 festgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird David Dürr die aktuelle Strategie fortsetzen und auf eine erfolgreiche Nachfolgeregelung hinwirken. Die Dienststelle Gesundheit und Sport wird sich nach dem Wechsel auf die neue Führungsperson einstellen müssen, wobei die kontinuität der bisherigen Projekte im Mittelpunkt stehen wird. Die öffentliche Wahrnehmung wird den Prozess genau begleiten.