Dave Mason verstorben: Gitarrist von Traffic und Songwriter von „Feelin’ Alright“ mit 79 Jahren gestorben

Der britische Gitarrist und Songwriter Dave Mason, bekannt für seinen Hit „Feelin’ Alright“ und seine Mitwirkung bei Traffic, ist im Alter von 79 Jahren in Nevada verstorben. Er hinterlässt ein reiches musikalisches Erbe.

Der britische Gitarrist und Songwriter Dave Mason , bekannt für seinen Hit „ Feelin’ Alright “ und seine Mitwirkung bei legendären Bands wie Traffic , ist im Alter von 79 Jahren in Nevada verstorben.

Mason verstarb am Sonntag in seinem Haus in Gardnerville, wie seine Sprecherin Melissa Dragich bestätigte. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Sein Ableben markiert das Ende einer bemerkenswerten Karriere, die über sechs Jahrzehnte Rock’n’Roll umfasste. Mason hatte im Sommer 2023 seine verbleibenden Tourtermine abgesagt und im Anschluss seine Bühnenkarriere beendet, wobei er gesundheitliche Probleme nach einer Infektion als Grund nannte.

Dave Mason wurde am 10. Mai 1946 in Worcester, England, geboren. Er erlangte Ruhm als Mitbegründer der Psychedelic-Rockband Traffic im Jahr 1967, zusammen mit Steve Winwood, Jim Capaldi und Chris Wood. Traffic war bekannt für seinen innovativen und experimentellen Stil, der Elemente aus Rock, Jazz und Blues vereinte.

Mason trug maßgeblich zum Songwriting und den raffinierten Gitarrensoli der Band bei. Zu den bekanntesten Songs von Traffic, an denen Mason beteiligt war, gehört „Feelin’ Alright?

“, der sich zu einem Klassiker entwickelte und von zahlreichen Künstlern gecovert wurde, darunter Joe Cocker, The Jackson 5, Gladys Knight und Paul Weller. Seine musikalische Vielseitigkeit zeigte sich auch in seiner Solokarriere, die er 1969 begann. Er veröffentlichte mehrere erfolgreiche Alben, darunter „Alone Together“ (1970), „Dave Mason“ (1974), „Mariposa de Oro“ (1978) und „Let It Flow“ (1977), das mit Platin ausgezeichnet wurde. Seine Solowerke zeigten seine Fähigkeit, verschiedene musikalische Stile zu integrieren und persönliche, introspektive Texte zu schreiben.

Neben seiner Arbeit mit Traffic und seiner Solokarriere war Dave Mason ein gefragter Studiomusiker und arbeitete mit einigen der größten Namen der Musikindustrie zusammen. Er spielte Gitarre auf „Beggars Banquet“ von den Rolling Stones, „All Things Must Pass“ von George Harrison und dessen Band Wings sowie „Electric Ladyland“ von Jimi Hendrix. Diese Kollaborationen zeugen von seinem Talent und seiner Anerkennung als Gitarrist und Musiker.

Im Jahr 2004 wurde Dave Mason in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, eine Anerkennung seiner bedeutenden Beiträge zur Musikgeschichte. Sein Einfluss auf die Rockmusik ist unbestreitbar, und seine Songs werden weiterhin von Generationen von Musikliebhabern geschätzt. Der Verlust von Dave Mason hinterlässt eine Lücke in der Musikwelt, aber sein Erbe wird durch seine Musik und seine Zusammenarbeit mit anderen legendären Künstlern weiterleben.

Er wird als ein innovativer und vielseitiger Musiker in Erinnerung bleiben, der die Grenzen der Rockmusik erweitert hat und einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat





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