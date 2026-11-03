Daunenjacken kaufen: Tierschutzsiegel und Alternativen im Winter

Kaufen Sie Daunenjacken nur mit strengen Siegeln wie RDS oder Downpass. Erfahren Sie, wie Lebendrupf vermieden wird und warum recycelte Daunen keine Garantie bieten.

Die Temperaturen sinken spürbar und die kalte Jahreszeit macht sich bemerkbar, weshalb viele Menschen wieder zu warmen Winterjacken greifen. Wer sich nun eine neue Daunenjacke zulegen möchte, sollte jedoch nicht nur auf Design und Wärme achten, sondern auch kritisch hinter die Kulissen der Produktion blicken. Die Füllung aus Enten- und Gänsedaunen ist oft mit schwerem Tierleid verbunden, da in der Branche Praktiken wie Zwangsfütterung und harte Haltungsbedingungen weit verbreitet sind.

Tierleid bei der Daunenproduktion

Besonders problematisch ist der sogenannte Lebendrupf, bei dem den Tieren die Federn bei vollem Bewusstsein gewaltsam ausgerissen werden. In der Schweiz und der Europäischen Union ist diese Praxis zwar gesetzlich verboten, dennoch bestehen Risiken durch das Sammeln von Federn während der natürlichen Mauser. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) besteht dabei die Gefahr, dass auch noch fest sitzende Federn entfernt werden, was Schmerzen sowie Blutungen und Hautverletzungen verursacht.

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Auch bei der Haltung und Schlachtung von Enten und Gänsen gibt es erhebliche Tierschutzrisiken. Platzmangel und eingeschränkte Bewegungsfreiheit können das Wohlbefinden der Tiere stark beeinträchtigen. Ungeeignete Haltungsbedingungen sowie ein grober Umgang führen zudem häufig zu Knochenverletzungen und Lahmheit. Bei einer unzureichenden Betäubung besteht das Risiko, dass die Tiere während der Schlachtung noch bei Bewusstsein sind.

Zertifizierungen als Orientierungshilfe

Drei wichtige Zertifizierungen sollen Konsumenten dabei helfen, die Herkunft der Daunen besser nachzuvollziehen und Praktiken wie Lebendrupf und Zwangsfütterung auszuschließen. Der Responsible Down Standard verbietet sowohl Lebendrupf als auch Zwangsfütterung. Das Sammeln von Federn während der natürlichen Mauser ist ebenfalls ausgeschlossen. Unabhängige Zertifizierungsstellen überprüfen die Einhaltung dieser Anforderungen sowie die gesamte Lieferkette.

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Der Downpass-Null-Toleranz-Standard schließt Daunen aus Lebendrupf, Mausersammlung und der Produktion von Stopfleber vollständig aus. Neben der Herkunft werden auch die Haltungsbedingungen und die Qualität der Füllmaterialien kontrolliert. Dieser Standard legt besonderen Wert auf die Rückverfolgbarkeit der Daunen über verschiedene Stufen der Lieferkette, einschließlich der Elterntierbetriebe zur Erzeugung von Nachwuchs.

Eine absolute Garantie, dass es zu keinen Verstößen kommt, bieten diese Kontrollsysteme jedoch nicht. Fehlt ein entsprechendes Siegel, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Daunen aus problematischer Produktion stammen. Auch ein hoher Preis ist für sich genommen kein Nachweis für eine tiergerechte Produktion. Wer unsicher ist, kann beim Hersteller nachfragen, woher die Daunen stammen und ob die Lieferkette unabhängig kontrolliert wird.

Nachhaltige Alternativen zum Kauf

Eine weitere Möglichkeit sind Produkte mit recycelten Daunen, bei denen bereits verwendete Federn aufbereitet und erneut als Füllmaterial eingesetzt werden. Dies verlängert die Nutzungsdauer des Materials und kann dazu beitragen, den Bedarf an neuen Rohstoffen zu verringern. Allerdings lässt sich bei recycelten Daunen häufig nicht mehr feststellen, unter welchen Bedingungen die Tiere ursprünglich gehalten wurden, wie die Organisation Textile Exchange hervorhebt.

Wer beim Kauf einer Winterjacke vollständig auf tierische Daunen verzichten möchte, kann zu einer Jacke mit synthetischer Füllung greifen. Besonders nachhaltig ist es jedoch, bestehende Jacken länger zu tragen, sie reparieren zu lassen oder secondhand zu kaufen. Diese Maßnahmen reduzieren den Ressourcenverbrauch effektiv und vermeiden direkte Auswirkungen auf die Tierwelt.