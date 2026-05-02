Dating-Coach Maximilian Pütz erntet Kritik für umstrittene These: „Nein heisst nicht immer Nein“

Der Dating- und Verführungscoach Maximilian Pütz steht wegen seiner Aussage in der Kritik, dass ein „Nein“ nicht immer eine Ablehnung bedeute. Experten warnen vor den gefährlichen Auswirkungen solcher Ansichten auf junge Männer und die Normalisierung von Grenzüberschreitungen.

Der Dating- und Verführung scoach Maximilian Pütz sorgt mit seiner umstrittenen These, dass „Nein nicht immer Nein“ bedeute, für heftige Kritik. In einem Podcast bei Jasmin Kosubek verteidigte der 48-Jährige diese Aussage vehement und argumentierte, dass Frauen durch eine solche „einfache Aussage“ getriggert würden und Männer zu wenig „aggressiv“ seien, um auf ein erstes Nein zu beharren.

Pütz interpretiert Aussagen wie „Mir geht das ein bisschen zu schnell“ als Koketterie und nicht als Ablehnung, und empfiehlt seinen Kunden, nach einer kurzen Pause erneut zu versuchen, eine Verbindung herzustellen. Er begründet dies damit, dass Frauen Männer ausselektieren würden, die beim ersten Nein aufgeben. Diese Ansichten stossen auf breite Ablehnung. Jasmin Kosubek kritisierte Pütz’ Aussagen als „maximal unsensibel“, insbesondere im sexuellen Kontext.

Thomas Vollenweider, Männerberater beim Mannebüro Zürich, bezeichnet die These, dass „Nein nicht immer Nein“ bedeute, als fachlich unhaltbar und gefährlich. Er warnt davor, dass junge Männer solche Aussagen als Handlungsempfehlung verstehen könnten, was zu Grenzüberschreitungen und einer Normalisierung von Respektlosigkeit führen könnte. Vollenweider betont, dass ein Nein, ein Zögern oder ein Ausdruck von Unwohlsein immer ernst genommen werden müsse, wie es auch das Schweizer Sexualstrafrecht vorsieht.

Er verweist auf die alarmierende Zahl von Femiziden und betont die Verantwortung von Personen mit Reichweite im Internet, ein gesundes Bild von männlichem Verhalten zu vermitteln. Pütz’ Ansichten spiegeln veraltete Vorstellungen von Männlichkeit und Sexualität wider, die tief im Denken verankert sind. Er selbst entgegnete auf Nachfrage, dass die Frage, ob ein Ja immer ein Ja bedeute, ebenso berechtigt sei, und betonte die Bedeutung zwischenmenschlicher Kommunikation. Eine detailliertere Stellungnahme zu seiner umstrittenen Aussage verweigerte er jedoch.

Die Debatte um Pütz’ Thesen verdeutlicht die Notwendigkeit, über Respekt, Konsens und die Bedeutung klarer Grenzen in Beziehungen zu sprechen. Die Kritik unterstreicht, dass das Relativieren von Grenzen und das Ignorieren von Ablehnung inakzeptabel sind und potenziell schwerwiegende Folgen haben können. Die Diskussion zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Influencer und Coaches sich ihrer Verantwortung bewusst sind und keine gefährlichen Botschaften verbreiten





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