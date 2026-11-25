Hacker haben Kundendaten bei Deichmann, Ochsner Sport und Dosenbach gestohlen. Betroffen sind persönliche Daten, doch Warnungen vor betrügerischen E-Mails sind jetzt wichtig.

Ein massiver IT-Sicherheitsvorfall hat den Schweizer Sport- und Schuhhändler Ochsner Sport sowie den Schuhhändler Dosenbach getroffen. Der gemeinsame deutsche Mutterkonzern Deichmann ist ebenfalls von diesem Sicherheitsproblem betroffen. Unbekannte Hacker haben erfolgreich auf Kundendaten zugegriffen, was die betroffenen Unternehmen zur sofortigen Warnung ihrer Kundschaft veranlasst hat.

Ausmaß des Datenzugriffs und betroffene Informationen

Bei dem Vorfall handelt es sich um einen unbefugten Zugriff auf die Datenbasis von Ochsner Sport, der Einkäufe im Onlineshop betraf. Aus einer offiziellen Kundeninformation des Unternehmens vom Mittwoch geht detailliert hervor, welche Informationen den Tätern in die Hände fielen. Zu den kompromittierten Daten gehören persönliche Namen, physische Adressen sowie detaillierte Rechnungsdaten der betroffenen Kunden. Auch E-Mail-Adressen und Telefonnummen wurden von dem Zugriff mit betroffen.

Also read Datenleck bei Ochsner Sport: Hacker greifen auf Kundendaten zu

Zusätzlich zu diesen persönlichen Identifikationsmerkmalen gelangten die Angreifer an Angaben zur gewählten Zahlungsart. Dazu zählen Informationen darüber, ob Kunden Kreditkarten oder das Schweizer Zahlungs-System Twint für ihre Transaktionen verwendet haben. Es ist wichtig festzuhalten, dass nach den aktuellen Informationen der Unternehmen weder Passwörter noch Zugangsdaten zu Kundenkonten kompromittiert wurden. Auch echte Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern oder Geheimzahlen blieben laut Angaben von Ochsner Sport unberührt.

Sicherheitsmaßnahmen und Ermittlungen der Unternehmen

Sobald Ochsner Sport den unbefugten Zugriff bemerkte, unternahm das Unternehmen sofortige Schritte, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das IT-Sicherheitsteam des Unternehmens sperrte den Zugriff der Hacker und schloss die spezifische Schwachstelle, die für den Eindring ermöglicht wurde. Parallel dazu haben die Unternehmen die zuständigen staatlichen Behörden über den Vorfall informiert und offiziell Strafanzeige gegen die unbekannten Täter erstattet.

Advertisement

Zur Aufklärung des Vorfalls kooperieren Ochsner Sport und die betroffenen Partner mit externen Sicherheitsexperten. Diese externen Spezialisten unterstützen die internen Teams dabei, die genauen Umstände des Angriffs zu rekonstruieren und die Ursachen zu identifizieren. Darüber hinaus werden umfassende Massnahmen umgesetzt, um den Schutz der IT-Systeme und Kundendaten langfristig und nachhaltig zu stärken, damit ähnliche Vorfälle in der Zukunft verhindert werden können.

Risiko durch glaubwürdige Betrugsmaschen und Warnungen

Die betroffenen Unternehmen warnen ihre Kundschaft eindringlich vor möglichen Betrugsversuchen, die auf der Basis der gestohlenen Daten initiiert werden könnten. Unbekannte Täter könnten versuchen, sich per E-Mail, Brief oder Telefon als Mitarbeiter von Ochsner Sport auszugeben. Da sie echte Informationen zu vergangenen Bestellungen und persönlichen Details kennen, wirken diese Kommunikation sehr glaubwürdig.

Besonders tückisch an dieser Art von Betrug ist die Möglichkeit, Mahnungen oder Zahlungsaufforderungen zu erstellen, die korrekte persönliche Angaben enthalten. Kunden sollten daher sehr vorsichtig sein, wenn sie Nachrichten erhalten, die scheinbar von diesen Händlern stammen. Im Falle von Zweifeln an der Authentizität einer Nachricht oder einer Zahlungsaufforderung raten die Unternehmen dringend davon ab, sofort zu handeln oder Links zu klicken.

Verifizierung als sicherster Schutz gegen Identitätsdiebstahl

Der sicherste Weg, um sich vor diesen betrügerischen Angriffen zu schützen, ist die direkte Kontaktaufnahme mit dem Händler. Kunden sollten etwaige verdächtige E-Mails, Briefe oder Anrufe ignorieren und stattdessen die offiziellen Kanäle von Ochsner Sport, Dosenbach oder Deichmann nutzen. Nur über diese offiziellen Wege lassen sich die Echtheit von Forderungen oder die Gültigkeit von Mitteilungen eindeutig überprüfen.

Advertisement

Aktuell liegen nach Angaben von Ochsner Sport keine Hinweise auf einen aktiven Missbrauch der gestohlenen Daten vor. Der Umfang des Vorfalls wird als begrenzt eingestuft. Die konkreten Zahlen der betroffenen Kunden sowie das genaue Datum des Angriffs wurden in der öffentlichen Mitteilung nicht genannt. Die Unternehmen behalten sich vor, bei weiteren Erkenntnissen über die Entwicklung der Situation zu informieren und bleiben weiterhin wachsam bezüglich möglicher Folgeschäden.