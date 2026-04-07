Datenschutz in digitalen Meetings: Worauf Schweizer Unternehmen achten müssen

Dieser Artikel beleuchtet die datenschutzrechtlichen Anforderungen für Schweizer Unternehmen im Umgang mit digitalen Meetings. Er behandelt Aspekte wie Hosting-Standort, Aufzeichnungen, Transkription und die Rolle von Datenschutzbestimmungen, um die Sicherheit sensibler Daten zu gewährleisten.

Vom Hosting -Standort über Aufzeichnung en bis zu KI-gestützter Transkription : Worauf Schweiz er Unternehmen bei digitalen Meetings achten müssen. Meetings sind längst nicht mehr nur ein Gespräch im Sitzungszimmer. Heutzutage finden Besprechungen über Videokonferenz-Plattformen, hybride Sitzungsräume und mobile Geräte statt. Dabei werden gleichzeitig Ton, Bild, Chatnachrichten, Dateien, Namen der Teilnehmenden, Protokolle und Metadaten wie Zeitpunkt und Dauer des Meetings verarbeitet.

Diese Austauschmöglichkeiten steigern die Effizienz digitaler Meetings, erhöhen aber auch die Risiken für Datenschutz, Vertraulichkeit und Informationssicherheit. Bei der Auswahl einer geeigneten Konferenzlösung ist daher nicht nur ihre Benutzerfreundlichkeit entscheidend. Ebenso wichtig ist der Schutz von Personendaten und vertraulichen Unternehmensinformationen über den gesamten Lebenszyklus eines digitalen Meetings hinweg, von der Planung über die Durchführung bis zur Löschung der anfallenden Inhalte. \Bei der Wahl einer Konferenzlösung fällt der Blick oft zuerst auf Funktionen, Integrationen und Preis. Mindestens ebenso relevant ist jedoch der Hosting-Standort. Viele Anbieter arbeiten mit globalen Cloud-Infrastrukturen. Je nach Auslastung und Zusatzfunktionen können Inhaltsdaten deshalb in mehreren Ländern gespeichert, bearbeitet oder weitergeleitet werden. Für Schweizer Unternehmen sind dabei insbesondere drei Fragen von zentraler Bedeutung: 1. Wo werden Inhaltsdaten wie Audio, Video, Chatnachrichten, Dateien, Protokolle oder Transkripte gespeichert? 2. Gelten die geltenden Datenschutzbestimmungen (DSG) der Schweiz und die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)? 3. Setzt die Anbieterin Unterauftragsbearbeiter ein? Das Hosting in der Schweiz kann zwar Risiken im Zusammenhang mit Auslandsbekanntgaben reduzieren, ersetzt aber keine sorgfältige datenschutzrechtliche Prüfung. Entscheidend ist vielmehr, wie diese Fragen beantwortet werden. Bei einem Hosting in der Schweiz stehen vor allem die vertraglichen Regelungen zur Auftragsbearbeitung im Vordergrund. Ebenso zu berücksichtigen sind die getroffenen technischen und organisatorischen Massnahmen, wie Zugriffsberechtigungen, Verschlüsselung, Protokollierung, Aufbewahrungsfristen sowie die Trennung administrativer und operativer Berechtigungen. Beim Hosting im Ausland kommt zusätzlich hinzu, dass für die betroffenen Staaten ein angemessener Schutz bestehen muss oder geeignete Garantien vorgesehen sein müssen. Gerade Schweizer KMU unterschätzen dabei häufig, dass Auslandsbekanntgaben nicht nur über den Standort des Rechenzentrums, sondern auch über Supportzugriffe, Unterauftragsbearbeiter oder Zusatzfunktionen ausgelöst werden können. Konferenzlösungen sollten deshalb nicht als blosse Standardsoftware betrachtet werden. Ihr Einsatz muss bewusst geregelt werden, das heisst Standardkonfigurationen sollten nicht ungeprüft übernommen werden. \Unternehmen müssen festlegen, welche Personendaten in Meetings zu welchem Zweck bearbeitet werden und welche Funktionen dafür erforderlich sind. Ob ein Meeting nur live stattfindet oder zusätzlich aufgezeichnet, transkribiert oder archiviert wird, ist dabei wesentlich. Daraus folgen insbesondere Anforderungen an Transparenz, Aufbewahrung und Schutzmassnahmen: Unternehmen, die eine Konferenzlösung von einem Dienstleister beziehen, bleiben für die Bearbeitung verantwortlich. Der Auftragsbearbeitungsvertrag mit der Anbieterin muss sicherstellen, dass Personendaten ausschliesslich gemäss den Weisungen des Unternehmens bearbeitet werden und die erforderlichen technischen und organisatorischen Massnahmen getroffen sind. Standardverträge grosser Plattformanbieter sind meist auf deren eigene Interessen ausgerichtet und sollten deshalb vor Unterzeichnung auf Übereinstimmung mit den eigenen Anforderungen geprüft werden, insbesondere in Bezug auf eingesetzte Unterauftragsbearbeiter, Zugriffsrechte und Aufbewahrungsfristen. Werden Personendaten ins Ausland bekanntgegeben, muss sichergestellt werden, dass im Empfängerstaat ein angemessener Datenschutz besteht oder geeignete Garantien vereinbart sind. Als Garantie kommen häufig EU-Standardvertragsklauseln zum Einsatz, die jedoch für den Schweizer Kontext angepasst werden müssen. Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) hat dazu konkrete Anforderungen formuliert. Mitarbeitende und externe Teilnehmende müssen darüber informiert werden, welche Personendaten im Rahmen von Meetings zu welchem Zweck bearbeitet werden und an welche Empfänger diese gegebenenfalls bekanntgegeben werden. Diese Information erfolgt in der Regel über Datenschutzerklärungen. Sollen Meetings aufgezeichnet werden, ist explizit darüber zu informieren. Da eine solche Aufzeichnung typischerweise eine Persönlichkeitsverletzung darstellt, bedarf sie einer Rechtfertigung. In der Praxis bedeutet das, dass vor Beginn der Aufzeichnung von allen Teilnehmenden eine Einwilligung eingeholt werden muss. Darüber hinaus sollten Unternehmen in Erwägung ziehen, die KI-gestützte Transkriptionsfunktion zu deaktivieren, wenn sie sensible Daten besprechen oder wenn die datenschutzrechtlichen Anforderungen für die Transkription nicht erfüllt werden können





SwissITMagazine / 🏆 15. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Digitales Meeting Datenschutz Schweiz Hosting Sicherheit KMU Transkription DSGVO Aufzeichnung Auftragsbearbeitung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rekordjahr für Schweizer Flughäfen: 60 Millionen Passagiere im Jahr 2025Die Schweizer Flughäfen verzeichnen im Jahr 2025 einen neuen Rekord mit 60 Millionen Passagieren. Internationale Transitverbindungen dominieren, während Inlandflüge schrumpfen. Flughäfen wie London-Heathrow, Amsterdam Schiphol und Barcelona führen die Liste der meistfrequentierten Flughäfen an. Die Vereinigten Arabischen Emirate etablieren sich als wichtiger Umsteigeort.

Read more »

Andreas C. Studer: Vom TV-Koch zum Kinderbuchautor mit königlicher AnerkennungSein Buch über Katzenabenteuer in London bringt dem Schweizer Autor Post aus dem britischen Königshaus.

Read more »

Sonko-Prozess: Schweizer Polizisten in WestafrikaDie Justiz scheut keine Kosten, um den ehemaligen gambischen Innenminister Ousman Sonko abzuurteilen. Dafür fliegen Schweizer Polizisten für eine Einvernahme auch nach Westafrika – und geniessen dort anschliessend ihre Osterferien.

Read more »

Schweizer Esszimmer: Zehn Tischrunden zum InspirierenAn Ostern bietet sich die Gelegenheit, in die Esszimmer verschiedener Schweizer Haushalte einzutauchen und sich von Einrichtungsideen inspirieren zu lassen. Entdecken Sie zehn unterschiedliche Tischrunden aus verschiedenen 'Sweet Home'-Homestorys.

Read more »

Schweizer Esszimmer: Ein Blick in die Welt der TischrundenEntdecken Sie zehn inspirierende Tischrunden in Schweizer Wohnungen, die zum gemütlichen Beisammensein einladen und Einblicke in unterschiedliche Einrichtungsstile geben.

Read more »

Schweizer Schulleiter kritisiert frühe Selektion und fordert Reformen in der LehrerausbildungThomas Minder, der oberste Schweizer Schulleiter, kritisiert im Interview das aktuelle Schweizer Schulsystem, insbesondere die frühen Selektionen für das Gymnasium. Er fordert die Abschaffung der Aufnahmeprüfungen und plädiert für spätere Selektionen am Ende der obligatorischen Schulzeit. Zudem sieht er Reformbedarf in der Lehrerausbildung, die seiner Meinung nach verlängert werden sollte.

Read more »