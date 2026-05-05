«Das Universum erforschen, die Medizin revolutionieren» – Konferenz in Bern zeigt Nutzen der Raumfahrt

Eine Konferenz der Universität Bern beleuchtet den irdischen Nutzen der Raumfahrt, insbesondere im Bereich der medizinischen Forschung und Technologieentwicklung. Expertin Eleonore Poli erklärt, wie Analog-Astronauten und Weltraumtechnologien zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit beitragen können.

Die Universität Bern lädt heute Abend zu einer Konferenz ein, die sich mit dem irdischen Nutzen der Raumfahrt auseinandersetzt. Die Veranstaltung betont, dass die Weltraumforschung eine einzigartige Gelegenheit bietet, die menschliche Gesundheit besser zu verstehen und zu verbessern.

Experten, Forscher und Fachleute werden an der Konferenz teilnehmen, darunter Eleonore Poli, eine Ingenieurin und Materialwissenschaftlerin, die sich mit der Anwendung von Raumfahrttechnologien auf der Erde beschäftigt. Poli hat bereits mehrere Missionen als Analog-Astronautin absolviert, bei denen die Bedingungen einer Weltraummission in extremen Umgebungen simuliert werden – sei es auf der Erde, unter der Erde oder unter Wasser. Diese Simulationen können von einigen Tagen bis zu einem Jahr dauern.

Sie hat auch in den französischen Alpen unter extremen Bedingungen trainiert, beispielsweise durch Eistauchen mit Ganzkörperanzug, den Bau von Nachtlagern und das Überwinden von Schneestürmen. Darüber hinaus war sie an der Amadee-24-Mission in Armenien beteiligt, bei der internationale Forscher den „Ernstfall Mars“ in kompletter Isolation und unter möglichst realistischen Bedingungen probten. Fünf Analog-Astronauten lebten in einer Raumkapsel und führten mit schweren Raumfahrtanzügen Aufgaben wie das Sammeln von Gesteinsproben durch.

Die Frage nach dem konkreten Nutzen der Raumfahrt für den medizinischen Fortschritt auf der Erde wird von Poli anhand des Beispiels der Schwerelosigkeit auf der Internationalen Raumstation (ISS) erläutert. Dort altert der Mensch aufgrund der extremen Bedingungen schneller, was den Test von Medikamenten und Medizintechnik gegen Osteoporose ermöglicht. Analog-Astronauten simulieren zudem die Anwendung von Telemedizin in Notfallsituationen, um Menschen in Isolation zu unterstützen – sowohl im Weltraum als auch auf der Erde.

Die Schweiz, obwohl nicht traditionell als Raumfahrtnation bekannt, spielt eine bedeutende Rolle in der Weltraumforschung. Bereits in den 1960er Jahren führte die Universität Bern Forschungen zum Leben im Weltraum durch, und die Schweiz war eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Poli betont, dass die Schweiz gleichzeitig eine führende Position in Technologie und Innovation einnimmt, was in der Weltraumforschung von großer Bedeutung ist, da Materialien und elektronische Komponenten extremen Bedingungen ausgesetzt sind.

Die Entwicklung von Lösungen für diese Herausforderungen ist eine besondere Stärke der Schweiz. Poli selbst ist motiviert, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen und innovative Lösungen zu finden. Ihr großer Traum ist es, eines Tages selbst ins All zu fliegen, obwohl die Konkurrenz bei der ESA-Rekrutierung sehr hoch ist. Sie lässt sich jedoch nicht entmutigen und verfolgt weiterhin ihr Ziel mit Engagement und Entschlossenheit.

Die Konferenz der Universität Bern soll die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, wie die Raumfahrt zur Verbesserung der Lebensqualität auf der Erde beitragen kann und das Schweizer Know-how in diesem Bereich hervorheben. Die Veranstaltung dient als Plattform für den Austausch zwischen Experten und der Öffentlichkeit, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Weltraumforschung zu schärfen und neue Impulse für zukünftige Projekte zu geben.

Die Kombination aus wissenschaftlicher Forschung, technologischer Innovation und internationaler Zusammenarbeit macht die Schweiz zu einem wichtigen Akteur in der globalen Raumfahrtgemeinschaft. Die Konferenz wird voraussichtlich einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die Zukunft der Raumfahrt und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das Leben auf der Erde leisten.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die durch Analog-Astronauten wie Eleonore Poli gewonnen werden, sind von unschätzbarem Wert für die Entwicklung neuer Technologien und Strategien, die sowohl im Weltraum als auch auf der Erde eingesetzt werden können. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die faszinierende Welt der Raumfahrt und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten zu erfahren. Die Universität Bern unterstreicht damit ihre Rolle als führende Forschungseinrichtung und ihr Engagement für die Förderung von Innovation und wissenschaftlichem Fortschritt.

Die Konferenz ist ein wichtiger Schritt, um die Brücke zwischen Raumfahrt und Alltag zu schlagen und das Potenzial der Weltraumforschung für die Lösung globaler Herausforderungen zu nutzen. Die Teilnahme von Experten aus verschiedenen Disziplinen und Ländern wird einen interdisziplinären Dialog fördern und neue Perspektiven eröffnen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich ein breites Publikum ansprechen, darunter Wissenschaftler, Ingenieure, Mediziner, Studenten und interessierte Bürger. Die Universität Bern setzt damit ein Zeichen für die Bedeutung der Raumfahrt für die Zukunft der Menschheit





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