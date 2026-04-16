Das Metaverse: Mehr als nur ein digitaler Hype – Die nächste Evolutionsstufe des Internets?

Das Metaverse wurde nach dem KI-Boom als Zukunft des Internets gefeiert, doch nun rückt es in den Hintergrund. Dies ist jedoch kein Ende der Vision, sondern ein Missverständnis. Die wahre Bedeutung des Metaverse liegt in der Weiterentwicklung der Interaktion mit einer zunehmend vernetzten Welt, die über das Smartphone hinausgeht.

Bevor der große KI-Hype die Schlagzeilen dominierte, galt das Metaverse als das neue, heiße Ding. Angesichts der globalen Pandemie schienen große Technologie unternehmen entschlossen, die Zukunft des Internet s in einer virtuellen, dreidimensionalen Welt zu sehen, die eine visuell reichhaltigere und „körperlichere“ Form der Interaktion ermöglicht.

Während wir heute über Smartphones auf Apps und Websites zugreifen und mit Fingertipps oder Mausklicks navigieren, wurde das Internet der Zukunft als eine Art Science-Fiction-Erlebnis vorgestellt – vergleichbar mit Filmen wie „Ready Player One“ oder „Minority Report“. Die Vorstellung war, dass wir mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen in künstliche Welten eintauchen und digitale Objekte mit speziellen Handschuhen oder Controllern manipulieren würden. Dieser anfängliche Hype führte zu Investitionen in virtuelle Grundstücke durch Rapper, virtuelle Konzerte und Treffen, die über VR-Brillen stattfanden. Selbst Organisationen wie Pro Senectute und die Stadt Zug wagten zaghafte Experimente. Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, war so von der Vision des Metaverses überzeugt, dass er seinen gesamten Konzern in Meta umbenannte und Milliarden in diese neue Ära investierte. Doch die Realität holte den Hype ein. Die benötigten Geräte, insbesondere VR-Brillen und Hand-Controller, erwiesen sich als weder ausgereift noch erschwinglich genug für den Massenmarkt. Die praktischen Anwendungsfälle schienen sich auf virtuelle Meetings und Unterrichtsstunden zu beschränken – nach den anstrengenden Lockdowns der Pandemie keine besonders begeisternde Aussicht für die Nutzer. Wer sich nicht vom anfänglichen Rausch mitreißen ließ, konnte bereits erahnen, dass die vollständige Verwirklichung dieser Vision nicht innerhalb von ein bis zwei Jahren zu erwarten war. Ein Beispiel hierfür ist Metas Plattform „Horizon Worlds“, die ursprünglich für VR-Brillen entwickelt wurde. Obwohl die Plattform in der Schweiz im Juni 2024 zugänglich gemacht wurde, kündigte Meta zunächst an, die VR-Version komplett einzustellen. Nach deutlichen Protesten von Nutzern wurde beschlossen, die Plattform zwar zugänglich zu halten, aber nicht mehr weiterzuentwickeln. Stattdessen konzentriert sich Meta nun auf die Smartphone-Version. Nun, da die künstliche Intelligenz (KI) alle Gespräche dominiert, rückt das Metaverse unweigerlich in den Hintergrund. Eine kühne Science-Fiction-Idee prallt hart auf dem Boden der Realität auf. Dennoch wäre ein endgültiger Abschied verfrüht, denn der aktuelle Rückschritt beruht oft auf einem Missverständnis der zugrundeliegenden Konzepte. Die entscheidende Frage, die nach wie vor unbeantwortet bleibt, ist: Was kommt nach dem Smartphone? Dies geht weit über den Wunsch nach neuen Gadgets hinaus. Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran; immer mehr Menschen interagieren mit dem Netz, das sie ständig umgibt. Zahllose Gegenstände werden mit dem Internet verbunden, Produktions- und Lieferprozesse werden zunehmend digital abgebildet. Häuser und Autos sind mit Sensoren ausgestattet, die Daten produzieren, welche Wartung und Betrieb grundlegend verändern. Diese fortschreitende Vernetzung ermöglicht neue Anwendungen und Dienstleistungen, deren Potenzial heute kaum zu erahnen ist. Es erscheint schlichtweg nicht plausibel, dass wir mit diesem stetig komplexeren Netz für immer und ewig über den kleinen Touchscreen eines Smartphones interagieren werden. Das Smartphone hat sich zwar hartnäckig gehalten, und bisher ist jeder Versuch, es als „Smartphone-Killer“ zu ersetzen, gescheitert. VR-Brillen sind zu teuer, zu klobig und wirken eher isolierend als verbindend. Smartwatches sind primär Uhren und Datensammler für Körperdaten, die am besten in Verbindung mit einem Smartphone funktionieren. KI-Pins zum Anstecken, mit denen man sprechen sollte, sind ebenfalls gescheitert, da sie schlichtweg nicht die erwartete Funktionalität boten. Der exakte Formfaktor für die nächste Generation der Benutzeroberfläche ist also noch nicht gefunden. Doch die zugrundeliegende Idee hinter dem Metaverse ist weiterhin hochaktuell. Der Science-Fiction-Autor Neal Stephenson beschrieb den Begriff „Metaverse“ in seinem Roman „Snow Crash“ aus dem Jahr 1992. Wenn man diese Definition als Maßstab nimmt, wie ein zukünftiges Metaverse aussehen könnte, stellt man fest, dass ein signifikanter Teil davon bereits Realität ist. Wenn heute ein Knopf auf dem Smartphone gedrückt wird, kann ein Roboter zu Hause starten und echten Schmutz beseitigen. Für Gamer sind gemeinsam erlebte dreidimensionale Welten längst Alltag. In Verkehrsstaus werden Fahrzeuge auf alternative Routen geleitet. Beim Hausbau wird der digitale Plan laufend mit dem tatsächlichen Zustand der Baustelle abgeglichen und angepasst; verschiebt sich beispielsweise eine Steckdose, wird der Gerätelieferant umgehend informiert. Die Vorstellung, dass eine Bohrmaschine eine Warnung ausgibt, bevor versehentlich ein Loch in eine Wasserleitung gebohrt wird, ist durchaus vorstellbar und weist auf die Richtung hin, in die sich die physische und digitale Welt verbinden





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