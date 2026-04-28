Das «Hi»-Dilemma im Büro: Warum eine einfache Begrüßung für Frust sorgt

Ein harmloses «Hi» in Büro-Chats kann zu erheblichen Irritationen führen. Dieser Artikel untersucht die psychologischen Hintergründe und möglichen Lösungen für dieses Phänomen.

Ein Phänomen in der modernen Bürokommunikation sorgt für Aufregung: Das schlichte «Hi» oder «Hoi» in Chats wie Teams oder Slack , gefolgt von Stille. Ein TikTok-Video zu diesem Thema erreichte über eine Million Aufrufe, und auch ein Artikel zu diesem Thema löste eine rege Diskussion aus, mit über 160 Kommentaren und zahlreichen Zuschriften.

Viele empfinden es als unfreundlich und ineffizient, wenn nach einer Begrüßung keine konkrete Anfrage folgt. Einige bevorzugen direkte Anfragen wie «Hey, hast du kurz Zeit für XY? », während andere sich an kurzen, präzisen Nachrichten orientieren: Grüßen, dann die Frage in einem Satz. Wieder andere ignorieren solche Nachrichten komplett oder antworten mit einem einfachen Fragezeichen, um eine Reaktion zu provozieren.

Es gibt auch Gegenstimmen, die argumentieren, dass ein «Hi» mit einem «Hi» beantwortet werden sollte und grundlegende Anstandsregeln gelten. Einige vermuten, dass das Problem technisch bedingt ist, da die Enter-Taste in Slack und Teams Nachrichten sofort absendet, anstatt eine neue Zeile zu beginnen. Neben dem «Hi»-Problem gibt es weitere Streitpunkte in der Bürokommunikation. Unangekündigte Anrufe über Messenger werden von manchen als störend empfunden, während andere sie als legitim betrachten, solange die Person als erreichbar angezeigt wird.

Auch passive Rügen, wie die Antwort «Guten Morgen» auf eine direkte Frage, werden als unangenehm empfunden. Einige Teams haben sich bereits darauf geeinigt, komplett auf Grußformeln zu verzichten, um Zeit zu sparen. Sozial- und Wirtschaftspsychologe Christian Fichter erklärt, dass das «Hi» ohne Inhalt eine Art «Geiselnahme» darstellt, da der Empfänger in Ungewissheit darüber gelassen wird, was kommt und wie aufwendig es sein wird. Dies führt zu einer kognitiven Restbelastung, die Energie raubt und zu diffusem Gereiztsein führen kann.

Das bewusste Ignorieren solcher Nachrichten ist zwar verständlich, kann aber zu passiven Konflikten führen. Eine produktivere Lösung sei, direkt nach der Anfrage zu fragen. Fichter betont, dass die Grenzen zwischen «erreichbar» und «verfügbar» in den letzten Jahren verschwommen sind. Erreichbar bedeutet lediglich, im System sichtbar zu sein, während verfügbar bedeutet, tatsächlich Kapazität zu haben.

Die jüngere Generation zieht diese Grenze neu und betrachtet Präsenz in Tools nicht automatisch als Einladung zur Kommunikation. Wer dies nicht akzeptiert, wird als grenzüberschreitend wahrgenommen. Tools wie Teams und Slack wurden ursprünglich für schnelle Absprachen konzipiert, haben sich aber in der Praxis zu einer Art dritten Mailbox entwickelt, mit Threads, Anhängen und formellen Anfragen. Dies führt dazu, dass wir permanent halb verfügbar sind und niemand mehr genau weiß, ob ein Ping eine lockere Unterhaltung oder eine dringende Aufgabe darstellt.

Der «Hi»-Konflikt sei somit nur ein Symptom dieser Werkzeugverwirrung. Es geht nicht um Höflichkeit, sondern um die Wahrung der eigenen Zeit und die Vermeidung unnötiger kognitiver Belastung





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