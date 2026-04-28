Das Ende einer Ära: Der Rok Klub in Luzern schliesst seine Türen

Nach fast 18 Jahren schliesst der Rok Klub in Luzern Ende Mai. Gründe sind veränderte Ausgehmuster, ein gesättigter Markt und ein veraltetes Ambiente. Die Betreiber hoffen auf eine Wiederbelebung des Standorts mit einem neuen Konzept.

Nach fast 18 Jahren wird im Rok Klub an der Luzern er Seidenhofstrasse bald zum letzten Mal die Musik laut erklingen. Die Betreiber gaben am Dienstag in einer Pressemitteilung die Schliessung per Ende Mai bekannt.

Phil Kathriner, Teilhaber der Rok Gastro AG und ehemaliger langjähriger Geschäftsführer des Clubs, erklärte: "Wir möchten dieses Kapitel bewusst abschliessen, solange wir diesen Schritt aus eigener Überzeugung und in einem positiven Moment gehen können.

" Die Gründe für die Schliessung sind vielfältig und wenig überraschend. Generell gehen weniger Menschen aus als noch vor einigen Jahren, und die Dynamik hat sich verändert. Yannick Müller, der aktuelle Geschäftsführer des Rok, beschrieb die Situation: "Entweder ist der Club ganz leer oder ganz voll.

" So musste man beispielsweise beim Hardtechno-Event am letzten Samstag wegen Überfüllung den Einlass stoppen, während Freitagabende oft schwierig zu füllen sind. Dies erschwert die Planung erheblich. Gleichzeitig gibt es auch positive Entwicklungen. Insbesondere jüngere Leute feiern wieder vermehrt, wobei sie vor allem auf Urban- und Hip-Hop-Formate anspringen.

Kathriner merkte jedoch an: "Nur ist der Markt dafür relativ schnell gesättigt.

" Ein weiterer Faktor ist das Erscheinungsbild des Rok. Das düstere Ambiente entspricht nicht mehr dem, was sich moderne Clubbesucher wünschen. Daher bedarf es eines neuen Konzepts. Vor zehn Jahren war Luzern noch ein pulsierendes Nachtleben-Zentrum, das Tanzbegeisterte aus der Zentralschweiz und darüber hinaus anzog.

Viele dieser Clubs existieren jedoch nicht mehr, darunter Casineum, El Cartel, Klangfabrik, Pravda, Uferlos und Mad Wallstreet. Die Pandemie hat vielen Betrieben den Todesstoß erteilt. Gianluca Pardini, ehemaliger Geschäftsführer der Bar und Club Kommission Luzern, sagte im Juni 2024, dass weitere Clubschliessungen nicht ausgeschlossen sind.

Die Gründe dafür sind vielfältig, darunter ein gesünderer Lebensstil, die Nutzung sozialer Medien und die Konzentration auf Megaevents – ein Phänomen, das nicht nur in Luzern, sondern auch in Grossstädten wie Zürich und Berlin zu beobachten ist. Die Schliessung des Rok Klubs bedeutet jedoch nicht zwangsläufig das Ende der Lokalität im Untergeschoss des Flora-Hotels. Kathriner und seine Geschäftspartner bleiben Pächter des Lokals. Wie es weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Kathriner betonte: "Die Location ist grundsätzlich prädestiniert für einen Clubbetrieb und hat eine lange Geschichte im Luzerner Nachtleben. Es wäre ein grosser Verlust, wenn der Standort nicht zu einem späteren Zeitpunkt in neuer Form, mit weiterentwickeltem Konzept und frischen Impulsen wiederbelebt wird.

" Die Location hat in der Tat eine lange Tradition: Seit der Eröffnung des Flora-Hotels im April 1979 wird im Untergeschoss gefeiert. Anfänglich gab es sogar zwei Lokale: den Ländlerkeller (der bereits geschlossen ist) und die Flora-Disco. Letztere wurde Mitte der 1990er Jahre von Freddy Burger Management zum Adagio-Club umgebaut. Vor fast 18 Jahren übernahm dann die Rok Gastro AG den Club.

Von der Schliessung des Rok sind rund 25 bis 30 Mitarbeitende betroffen, die alle Teilzeit beschäftigt sind. Das Personal wurde informiert und zeigte Verständnis für die Entscheidung. Müller sagte, dass dank guter Kontakte in der Gastronomiebranche die meisten von ihnen anderswo untergebracht werden können. Zunächst wird das Rok jedoch gebührend verabschiedet: Im Mai werden alle etablierten Eventreihen ein letztes Mal durchgeführt, mit Formaten aus verschiedenen musikalischen Genres.

Müller und Kathriner hoffen, dass viele ehemalige Clubbesucher den Weg zurückfinden, um gemeinsam zu feiern und die Erinnerungen an die vergangenen Jahre aufzufrischen. Es sind mehrere Generationen, die hier mit dem Nachtleben sozialisiert wurden





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