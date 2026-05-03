Dario Lillo triumphiert im Schlamm von Yongpyong – Schweizer Sieg beim Mountainbike-Weltcup

Dario Lillo gewinnt den Mountainbike-Weltcup in Südkorea unter extrem schlammigen Bedingungen. Finn Treudler musste leider technische Probleme verzeichnen, während Filippo Colombo und Fabio Püntener ebenfalls gute Ergebnisse erzielten.

Dario Lillo hat beim Mountainbike - Weltcup in Yongpyong , Südkorea, einen beeindruckenden Sieg errungen. Unter extrem schwierigen, schlammigen Bedingungen, die an Radquer -Rennen erinnerten, zeigte der Schweiz er eine herausragende Leistung und distanzierte seine Konkurrenz deutlich.

Bereits in der ersten Runde setzte sich Lillo von den anderen Fahrern ab und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende überquerte er die Ziellinie mit einem Vorsprung von 1:46 Minuten vor dem Franzosen Luca Martin und 2:39 Minuten vor dem Briten Charlie Aldridge. Dieser Sieg stellt einen bedeutenden Erfolg für den 24-jährigen Lillo dar, der bereits am Freitag beim Short-Track-Wettkampf mit einem dritten Platz sein erstes Weltcup-Podest erreicht hatte.

Er übertraf damit sein bisher bestes Ergebnis im Cross-Country (Platz 13) deutlich. Die Bedingungen in Yongpyong waren aufgrund des anhaltenden Regens äußerst anspruchsvoll. Die Strecke war auf weiten Teilen mit schlammigem Untergrund bedeckt, was das Mountainbike-Fahren zu einer echten Herausforderung machte. Lillo, der auch im Radquer-Bereich Erfahrung hat, erkannte frühzeitig die Chance, die rutschigen Bedingungen zu seinem Vorteil zu nutzen.

Er hatte bereits im Vorfeld angekündigt, von einer möglichen Schlammschlacht profitieren zu können, und seine Vorhersage bestätigte sich.

"Als ich am Sonntag aufwachte und sah, dass es in der Nacht regnete, wusste ich: Heute ist der Tag", so Lillo nach dem Rennen. Er betonte, dass sein Team einen Plan entwickelt hatte, den er ohne große Schwierigkeiten umsetzen konnte.

"Es ist alles einfach passiert", fügte er hinzu. Der Sieg in Südkorea ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Lillo zu den Top-Fahrern im Mountainbike-Weltcup gehört und in Zukunft noch für viele Erfolge sorgen wird. Seine Fähigkeit, sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen und seine technische Stärke machen ihn zu einem gefährlichen Konkurrenten für seine Rivalen. Nicht alle Schweizer Fahrer hatten am Sonntag Glück.

Finn Treudler, der sein erstes Elite-Weltcuprennen bestritt, musste kurz vor Rennhälfte absteigen, da sein Fahrrad streikte. Trotz einer intensiven Reparatur konnte er sich nicht mehr in eine vordere Position zurückkämpfen und beendete das Rennen schließlich auf Platz 13. Dennoch zeigte Treudler einen kämpferischen Auftritt und bewies sein Potenzial. Bester Schweizer hinter Lillo war Filippo Colombo auf Platz 8, gefolgt von Fabio Püntener auf Platz 10.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schweizer Mountainbike-Mannschaft insgesamt eine starke Leistung erbrachte und mehrere Fahrer in die Top-10 fahren konnten. Der nächste Weltcup-Stopp führt die Fahrer in drei Wochen nach Nove Mesto in Tschechien, wo sie sich auf bekanntem Terrain messen werden. Dort werden sie versuchen, an die Erfolge von Yongpyong anzuknüpfen und weitere wichtige Punkte für die Weltcup-Gesamtwertung zu sammeln.

Die kommenden Rennen versprechen spannende Wettkämpfe und werden zeigen, ob Lillo seine beeindruckende Form beibehalten kann und ob die Schweizer Mannschaft weiterhin zu den Top-Teams im Mountainbike-Weltcup gehört





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