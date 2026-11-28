Dario Caviezel holt seinen fünften Weltcupsieg im Snowboardcross. Nach einem Fehler überholt er Benjamin Karl und gewinnt mit 20 Hundertsteln Vorsprung souverän.

Der Schweizer Snowboardcross -Athlet Dario Caviezel feiert einen sensationellen Sieg bei seinem aktuellen Weltcup -Auftakt. Caviezel, der aus dem Bündner land stammt, setzte sich im entscheidenden Lauf gegen den österreichischen Konkurrenten Benjamin Karl durch. Mit einem Vorsprung von 20 Hundertsteln sicherte er sich nach der Qualifikation auch den Sieg im Rennen. Dies marks seinen fünften Sieg in der Weltcup -Historie.

Dramatischer Laufverlauf mit Fehlerkorrektur

Der Rennergebnis wurde durch eine unverhoffte Wendung im ersten Abschnitt bestimmt. In den ersten Fahrsekunden unterlief dem Bündner ein technischer Schnitzer. Aufgrund dieses Fehlers musste Caviezel einen weiten Umweg fahren, um eine Diskqualifikation oder einen Sturz zu vermeiden. Trotz dieses gravierenden Nachteils blieb die Nervensäge erhalten und er fand sofort in die Spur zurück. Er nutzte diese Phase, um wieder Anschluss an die Spitze zu finden, was als bemerkenswerte Fahrtechnik gilt.

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Überholmanöver gegen den österreichischen Star

Nach der Korrektur des Fehlers zeigte Dario Caviezel eine aggressive Fahrweise, um den verlorenen Boden sofort gutzumachen. Er holte nicht nur Benjamin Karl auf, sondern zog an ihm vorbei. Die entscheidende Phase endete damit, dass Caviezel als Erster über die Ziellinie fuhr. Der marginale Vorsprung von 20 Hundertsteln verdeutlicht, wie knapp der Kampf an der Spitze im Snowboardcross oft ist. Dieser Sieg festigt seine Position in der aktuellen Weltcup-Wertung nach diesem starken Saisonstart.

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Selbstkritik und Stolz auf die Leistung

Dario Caviezel bewertete seinen Auftritt nach dem Rennen mit großer Zufriedenheit, auch wenn er die Schwäche im Verlauf ansprach. Er bezeichnete den Saisonstart als perfekt und unvergesslich. Caviezel betonte, dass er sich in jedem Durchlauf souverän gefühlt habe. Im Finale nahm er seinen kleinen Fehler selbstbewusst in Kauf und war stolz darauf, die Führung trotz des Nachteils halten zu können. Sein Fazit lautete, dass es mit dieser Mentalität weitergehen könne.

Weiterer Verlauf der Weltcup-Saison

Der Sieg von Dario Caviezel ist ein starkes Signal für die kommende Zeit im Snowboardcross. Die Kombination aus technischer Fehlerkorrektur und mentaler Stärke demonstriert sein Potenzial. Benjamin Karl, der üblicherweise zu den Favoriten zählt, musste sich geschlagen geben. Caviezel zeigt damit, dass er auch unter Druck die notwendigen Maßnahmen zur Siegesgewinnung einleiten kann. Fans und Experten beobachten die weiteren Leistungen des Bündners mit großem Interesse, da er die hohe Erwartungshaltung an seinen ersten Weltcupsieg der Saison erfüllt hat.