Danone verzeichnet gebremstes Wachstum im ersten Quartal

Danone meldet für das erste Quartal ein verlangsamtes organisches Wachstum. Gründe hierfür sind eine schwächere Konsumlaune, ein Rückruf von Babynahrung sowie geopolitische Spannungen.

Der französische Lebensmittelgigant Danone steht aktuell vor einer Phase der Konsolidierung, nachdem das organische Wachstum im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres eine deutliche Verlangsamung erfahren hat. Trotz dieser Herausforderungen gelang es dem Unternehmen, die Prognosen der Analysten leicht zu übertreffen und den strategischen Ausblick für das Gesamtjahr zu bestätigen.

Das bereinigte Wachstum, das Wechselkursschwankungen sowie Akquisitionen und Desinvestitionen herausrechnet, belief sich auf 2,7 Prozent. Im Vergleich dazu hatte der Konzern im vorangegangenen Quartal noch eine Wachstumsrate von 4,7 Prozent erzielt. Nominal verzeichnete Danone einen Rückgang des Umsatzes um 2,0 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, was vor allem auf externe wirtschaftliche Faktoren und spezifische operative Schwierigkeiten zurückzuführen ist.

Der Vorstandsvorsitzende Antoine de Saint-Affrique betonte in einer Stellungnahme die grundlegende Resilienz des Konzerns gegenüber einem volatilen Marktumfeld. Insbesondere der Geschäftsbereich Spezialnahrung stand im Fokus der Berichterstattung. Ein europaweiter Rückruf von Säuglingsnahrung belastete die Absatzzahlen spürbar und drückte den Erlös in diesem Segment um rund fünf Prozent.

Dennoch zeigt sich die Unternehmensführung zuversichtlich: In Europa konnte sich die Lage bereits weitgehend normalisieren, und die operativen Prozesse wurden angepasst, um künftige Störungen dieser Art zu minimieren. Der Konzern hält weiterhin an seinem ambitionierten Ziel fest, bis zum Jahr 2026 ein jährliches organisches Wachstum in einer Spanne von drei bis fünf Prozent zu generieren. Dies unterstreicht das Vertrauen in die langfristige Strategie, trotz kurzfristiger Volatilität.

Zusätzlich zu den internen Herausforderungen wirken sich geopolitische Spannungen, insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, auf die globale Performance von Danone aus. Da der Konzern in dieser Region etwa zwei bis drei Prozent seines Gesamtumsatzes erwirtschaftet, sind die Auswirkungen zwar spürbar, jedoch derzeit noch nicht in ihrer finalen Schwere zu quantifizieren.

Als Reaktion auf das schwierige Umfeld kündigte Danone an, die Investitionen in Kernmarken sowie in die Optimierung des Produktportfolios weiter voranzutreiben. Das Unternehmen plant, die Markenpräsenz zu stärken und die Effizienz innerhalb der Geschäftsbereiche Milchprodukte und Spezialnahrung zu steigern. Die Geschäftsleitung verfolgt damit einen klaren Kurs der qualitativen Entwicklung, um die Marktstellung gegenüber globalen Wettbewerbern wie Nestlé erfolgreich zu verteidigen und gestärkt aus dieser schwierigen Phase der Weltwirtschaft hervorzugehen.





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