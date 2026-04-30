Daniel Lampart verlässt den Schweizerischen Gewerkschaftsbund nach 20 Jahren

Daniel Lampart, Chefökonom des SGB, tritt nach zwei Jahrzehnten im Amt zurück und zieht eine Bilanz seiner Arbeit. Er warnt vor den Folgen der «10-Millionen-Initiative» und betont die Bedeutung der Gewerkschaften für faire Arbeitsbedingungen.

Die Schweiz steht vor einem Wechsel an der Spitze des Schweizerischen Gewerkschaft sbundes ( SGB ). Daniel Lampart , der seit 20 Jahren als Chefökonom und Co-Sekretariatsleiter tätig ist, wird das Amt per Ende 2026 verlassen.

In einem Interview mit Blick blickt er auf seine Zeit zurück und zieht eine gemischte Bilanz.

«Es war eine wunderbare Zeit, in der wir einiges erreicht haben. Die Probleme bleiben aber weiterhin gross», sagt er. Besonders kritisch sieht er die Entwicklung der Löhne, die seiner Meinung nach nicht ausreichend steigen, sowie die abwertende Tendenz in der Berufslehre. Lampart betont, dass die Arbeit für die Gewerkschaften weiterhin wichtig ist, doch er möchte den Stab weitergeben, bevor er als «Sesselkleber» bezeichnet wird.

Sein nächster Schritt führt ihn in das Präsidium des PK-Netzes, einem gewerkschaftlichen Verein, der Arbeitnehmervertreter in der beruflichen Vorsorge unterstützt. Bis zu seinem Abgang beim SGB will er sich weiterhin für die Rechte der Arbeitnehmenden einsetzen, insbesondere gegen die «10-Millionen-Initiative» der SVP. Diese Initiative würde aus seiner Sicht bei einer Annahme zu einem Bruch mit Europa führen, schlechteren Arbeitsbedingungen sowie negativen Auswirkungen auf Löhne und Renten.

Lampart warnt vor den Folgen einer Annahme und betont die Bedeutung des sozialen Ausgleichs in der Schweiz. Sein Engagement zeigt, wie wichtig Gewerkschaften für die Wahrung der Arbeitsrechte und die soziale Gerechtigkeit sind. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin hat bereits begonnen, und der SGB steht vor der Herausforderung, eine starke Führungspersönlichkeit zu finden, die die Interessen der Arbeitnehmenden weiterhin effektiv vertreten kann.

Die Gewerkschaften spielen in der Schweiz eine zentrale Rolle, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Herausforderungen. Lamparts Abgang markiert das Ende einer Ära, doch die Arbeit für faire Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit geht weiter. Die Schweiz bleibt ein Land, in dem Gewerkschaften eine wichtige Stimme für die Arbeitnehmenden sind und sich für bessere Löhne, Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit einsetzen.

Die Diskussion um die Zukunft der Arbeit und die Rolle der Gewerkschaften wird in den kommenden Jahren weiterhin eine zentrale Rolle spielen





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