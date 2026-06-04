Daniel Jositsch verlässt die SP-Fraktion und die SP-Partei

Daniel Jositsch, ehemaliger Zürcher Ständerat und SP-Ko-Faktionschef, verlässt die SP-Fraktion und die SP-Partei. Jositsch hat die Nichtnomination durch die Zürcher Kantonalpartei als Auslöser für seinen Parteiaustritt genannt. Er dankt für die Zusammenarbeit und betont, dass er weiterhin für eine konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung steht.

Auslöser ist die Verweigerung einer erneuten Ständeratskandidatur durch die SP Zürich. In der SP kommt es zum grossen Knall: Nach der Nichtnomination durch die Zürcher Kantonalpartei tritt der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch SP-Co-Fraktionschefin Samira Marti sagt: «Ich nehme seinen Entscheid, die Partei und die Fraktion zu verlassen, so zur Kenntnis und danke ihm für sein Engagement in der SP-Fraktion in den letzten Jahren.

» Die Baselbieterin fügt trocken an: «Reisende sollte man ziehen lassen. » Mehr will sie aktuell nicht sagen. Gemäss Informationen von 20 Minuten hat Jositsch die Genossen kurz vor der Medienkonferenz vorinformiert.

«Die Gründe, die mich zu dieser Entscheidung geführt haben, kennt Ihr aufgrund meiner Äusserungen in den vergangenen Tagen», lässt er seine Ex-Kollegen wissen. Wenn meine Grundwerte oder Überzeugungen nicht mehr vertreten werden. Wenn die Kommunikation komplett abbricht oder nur noch Streit herrscht. Ich überlege mir gut, bevor ich mich engagiere, und bleibe dann meistens dabei.

Er dankt für die Zusammenarbeit und fügt an: «Selbstverständlich stehe ich auch in Zukunft für eine konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung. » Inwiefern dies möglich sein wird, dürfte die Zukunft weisen. Sicher ist: Zwischen Jositsch un der Bundeshaus-Fraktion ist in den letzten Jahren viel Geschirr zerschlagen worden. Für Ärger sorgen um den Parteiaustritt insbesondere Aussagen Jositschs aus dem Jahr 2021 nach dem Austritt von Regierungsrat Mario Fehr.

«Der Austritt ist für mich unverständlich und ein Fehler. Ich finde den Entscheid schade für seine politische Karriere, die er der Partei verdankt», hatte Jositsch damals gesagt. Christof Vuille (vuc) leitet seit 2023 das Ressort Politik und ist Mitglied der Redaktionsleitung. Er berichtet für 20 Minuten nah am Puls der Bundespolitik





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