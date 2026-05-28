Daniel Jositsch loses support from the party, Swiss People's Party

The long-standing member of the Swiss People's Party (SVP) has lost the support of his party. The majority of the delegates from the Zurich branch of the party decided that his long-standing position is no longer tenable. They decided not to nominate him for the 2027 elections.

Der parteiintern umstrittene Rechtsprofessor hat die Unterstützung seiner Partei verloren. Für eine Mehrheit innerhalb der Zürcher SP ist ihr langjähriger Ständerat nicht mehr tragbar. Die Delegiertenversammlung der SP des Kantons Zürich hat am Donnerstagabend entschieden: Die Partei wird ihren Ständerat Daniel Jositsch für die Wahlen 2027 nicht mehr nominieren.

Jositsch sitzt seit 2015 in der kleinen Kammer und wollte sich für eine vierte Amtszeit nominieren lassen. Der 61-jährige Jositsch ist ein Exponent des sozialliberalen Flügels der Partei. In der Vergangenheit sorgten Jositschs öffentliche Positionsbezüge und Verhalten immer wieder für Unmut in der SP.

Dazu gehörten etwa seine scharfe Kritik am Klimaseniorinnen-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), seine Sympathie für die Neutralitätsinitiative der SVP oder seine Klagen darüber, dass die SP-Bundeshausfraktion 2022 bei der Nachfolge von Simonetta Sommaruga nur Frauen für das Ticket nominierte. Dies bremste Jositschs Bundesratsambitionen aus. Im ersten Wahlgang um die Sommaruga-Nachfolge erhielt er dennoch 58 Stimmen aus den bürgerlichen Reihen.

Dass Jositsch in dieser Ausgangslage nicht ans Rednerpult getreten war und klarstellte, dass er nicht für eine Wahl als wilder SP-Kandidat zur Verfügung stehe, wurde ihm an der Zürcher Delegiertenversammlung mehrmals als illoyales Verhalten vorgeworfen. Bei der fraktionsinternen Ausmarchung für die Nachfolge von Alain Berset ein Jahr später unterlag Jositsch den fürs Ticket nominierten Beat Jans und Jon Pult deutlich. Um 21:58 Uhr war klar: Die SP des Kantons Zürich will keinen Ständerat Daniel Jositsch mehr.

Mit 109 zu 94 Stimmen sprach sich die Delegiertenversammlung gegen eine erneute Nomination Jositschs aus. Damit stellten sich 54 Prozent der Delegierten gegen, 46 Prozent hinter Daniel Jositsch. Dem Entscheid vorangegangen war eine mehr als zweitsündige Diskussion, bei der es deutlich mehr Wortbeiträge und Applaus aus dem Anti-Jositsch Lager gab. Den Redereigen eröffnet hatte Jositsch selber.

In einer rund 15-minütigen Rede strich er seine Erfahrung im Parlament heraus, seine Fähigkeit, bei Wahlen über das eigene Lager hinaus zu mobilisieren, sowie die Tatsache, dass er in den allermeisten Fragen und Abstimmungen im Parlament mit den Positionen der SP-Mehrheitsmeinung übereinstimmte. Dort, wo er abweiche, teile er häufig das Ziel, aber nicht den Weg dahin. Aber es stimme, so Jositsch: «Es bleiben Differenzen. » Diese abweichenden Positionen vertrete er aber nicht alleine, sondern sie würden vom sozialliberalen Flügel geteilt.

«Als zweitgrösste Partei braucht die SP eine gewisse Breite», sagte Jositsch: «Wenn ihr mich wählt, müsst ihr mich aushalten. » Anders als Regierungsrat Mario Fehr, der nach jahrelangem Streit 2021 aus der SP austrat und seither als Parteiloser in der Zürcher Kantonsregierung sitzt, stelle er sich aber der Kritik und empfinde diese nicht als Anmassung. Ob er im Falle einer Nicht-Nomination als Unabhängiger antreten wird: Diese Frage beantwortete Jositsch auf Rückfrage aus der Versammlung hin nicht.

Co-Parteipräsident Jean-Daniel Strub stellte klar, dass dies mit der Parteileitung abgesprochen sei: Eine Aussage Jositschs zu dieser Frage vor der Abstimmung durch die Delegierten würde das Ergebnis beeinflussen. Das lenke von der zentralen Frage ab, ob die SP mit Jositsch in die Ständeratswahlen ziehen wolle oder nicht. In seiner kurzen Rede nach dem Entscheid der Delegierten sagte Jositsch, er akzeptiere das Ergebnis und sprach den Delegierten seinen Dank für diesen Prozess und die langjährige Zusammenarbeit aus.

Er betrachte die NIcht-Wahl als «politisches Zeichen für den Umang mit dem sozialliberalen Flügel der Partei». Auch nach dem Delegiertenentscheid schwieg sich Jositsch über eine mögliche Kandidatur als Unabhängiger aus. Er werde nun seine persönliche Zukunft überdenken und die Öffentlichkeit informieren, wenn er zu einem Resultat gekommen sei. Die Delegiertenversammlung hatte einzig über die Frage zu entwiden, ob sie mit Jositsch ins Rennen geht oder nicht.

Wer im Falle einer Nicht-Nomination Jositschs für die SP den Ständeratssitz verteidigen soll, stand nicht auf der Traktandenliste. Dieser Entscheid wird erst eine spätere Delegiertenversammlung treffen. Auf dieses Vorgehen hatten sich Jositsch und die Zürcher SP-Führung geeinigt. Doch kurz vor der Delegiertenversammlung hatte sich Nationalrätin Jacqueline Badran ins Spiel gebracht : Für den Fall, dass die Delegierten Jositsch fallen lassen, stünde sie als Kandidatin zur Verfügung, liess sie via Medien ausrichten.

Badran selber war nicht in Schwamendingen anwesend. Auffällig war, das auch keiner der 7 anderen Zürcher SP-Nationalratsmitglieder der Zürcher SP, sich für Jositsch aussprachen. Mehrere Rednerinnen und Redner sprachen sich dafür aus, statt mit Jositsch mit «Jacky» ins Rennen zu gehen





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