Daniel Jositsch klärt politische Zukunft nach SP-Kandidatur-Ablehnung

Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch hat nach der Ablehnung seiner Kandidatur durch die Zürcher SP-Delegierten für die Wahlen im nächsten Jahr seine politische Zukunft geklärt. In einer Medienkonferenz hat er bekannt gegeben, dass er bis Ende 2027 Ständerat bleiben wird und sich später öffentlich zu seinen Plänen äussern wird. Dabei bleiben verschiedene Optionen offen, darunter eine Kandidatur als Parteiloser oder ein Rückzug aus der Politik.

Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch hat seine politische Zukunft klargestellt. Nach der Ablehnung seiner Kandidatur durch die Zürcher SP-Delegierten für die Wahlen im nächsten Jahr hatte er sich zurückgezogen, um das Resultat zu analysieren.

Nun hat er in einer Medienkonferenz seine Pläne bekannt gegeben. Jositsch wird bis Ende 2027 Ständerat bleiben und sich später öffentlich zu seiner politischen Zukunft äussern. Dabei bleiben verschiedene Optionen offen, darunter eine Kandidatur als Parteiloser oder ein Rückzug aus der Politik. Auch ein Wechsel zu einer anderen Partei wie der FDP oder der GLP sowie ein Wechsel innerhalb des Ständerats zur FDP-Gruppe sind möglich





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