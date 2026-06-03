Dänemarks neue Mitte-Links-Regierung präsentiert sich dem König

Die neue dänische Regierung aus vier Parteien hat dem König Frederik X. ihr Kabinett präsentiert. Sozialdemokratin Mette Frederiksen beginnt damit ihre dritte Amtszeit als Regierungschefin. Die neue Regierung besteht aus 21 Ministern, davon elf Frauen und zehn Männer, was erstmals in der Geschichte Dänemarks ein Kabinett mit mehr Frauen als Männern bedeutet.

Die neue dänische Mitte-Links - Regierung aus vier Parteien hat dem König Frederik X. ihr Kabinett präsentiert. Sozialdemokratin Mette Frederiksen beginnt damit ihre dritte Amtszeit als Regierung schefin.

Die Parteivorsitzenden Martin Lidegaard (Sozialliberale Partei), Pia Olsen Dyhr (SF), Mette Frederiksen (Sozialdemokraten) und Lars Loekke Rasmus... haben dem König ihre Minister vorgestellt. Auch der bisherige Außenminister Lars Løkke Rasmussen von der Mitte-Partei Moderaterne behält seinen Job. Die neue Regierung besteht aus 21 Ministern, davon elf Frauen und zehn Männer, was erstmals in der Geschichte Dänemarks ein Kabinett mit mehr Frauen als Männern bedeutet.

Nach langwierigen Verhandlungen hatte sich Mette Frederiksen mit der sozialistischen Volkspartei, der sozialliberalen Partei Radikale Venstre und der Partei Moderaterne auf eine Minderheitsregierung geeinigt, die die bisherige Koalition aus Sozialdemokraten, Rechtsliberalen und Moderaterne ablöst





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Dänemarks neue Links-Mitte-Regierung unter Mette FrederiksenDie neue dänische Regierung unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen besteht aus vier Parteien: Sozialdemokraten, Sozialistische Volkspartei, Radikale Venstre und Moderaterne. Zusammen haben sie 82 Sitze im Parlament, benötigen aber die Unterstützung weiterer Parteien für eine Mehrheit. Frederiksen startet ihre dritte Amtszeit.

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