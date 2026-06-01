Dänemark: Neue Links-Mitte-Regierung unter Mette Frederiksen

Nach fast zehn Wochen Verhandlungen hat Dänemarks sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine Koalition aus vier Parteien gebildet. Die neue Regierung stützt sich auf eine Minderheitskoalition und benötigt Unterstützung von links.

Dänemark bekommt eine neue Links-Mitte -Regierung aus vier Parteien unter der bisherigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen . Fast zehn Wochen nach der Parlamentswahl teilte sie König Frederik X. am späten Abend mit, eine Koalition aus Sozialdemokraten, sozialistischer Volkspartei (SF), der linksliberalen Radikale Venstre und der Partei Moderaterne der politischen Mitte bilden zu wollen.

Ihre Majestät der König hat die geschäftsführende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen daraufhin aufgefordert, eine solche Regierung zu bilden, hiess es in einer Mitteilung des dänischen Hofs. Die Koalition vereint insgesamt 82 Sitze im dänischen Parlament, dem Folketing. Für eine absolute Mehrheit sind 90 Sitze nötig. Eine Minderheitsregierung ist in Dänemark jedoch üblich; sie darf nur keine Mehrheit gegen sich haben.

Damit dies der Fall ist, benötigt die neue Regierung die Unterstützung beispielsweise der elf Mandate der linken Partei Enhedslisten. Die Partei kündigte am Abend an, die Regierung tolerieren zu wollen, ohne jedoch selbst in die Koalition einzutreten. Für Frederiksen ist es nach 2019 und 2022 die dritte Amtszeit. Sie hatte zunächst wochenlang erfolglos mit diversen Parteien über eine Regierungsbildung verhandelt, nachdem die Parlamentswahl keine eindeutige Mehrheit für eines der politischen Lager ergeben hatte.

Zwischenzeitlich hatte der Rechtsliberale Troels Lund Poulsen das Mandat für die Koalitionsverhandlungen bekommen, war aber damit auch gescheitert. Seit etwas über einer Woche hatte Frederiksen erneut den Hut aufgehabt. Eine entscheidende Rolle bei den Regierungsverhandlungen hatte erneut der frühere dänische Ministerpräsident und bisherige Aussenminister Lars Løkke Rasmussen mit seiner Mitte-Partei Moderaterne gespielt. Rasmussen hatte mit beiden Lagern gesprochen und die Verhandlungen zweimal platzen lassen.

An diesem Dienstag will die alte und neue Ministerpräsidentin Frederiksen eine Regierungsgrundlage präsentieren. Am Mittwoch sollen dann die neuen Ministerinnen und Minister dem König vorgestellt werden. Die neue Regierung steht vor grossen Herausforderungen. Dazu gehören die Bewältigung der Inflation, die Sicherung der Energieversorgung und die Stärkung des Sozialstaats.

Die sozialistische Volkspartei und die Radikale Venstre drängen auf ambitioniertere Klimaziele, während die Moderaterne auf eine solide Haushaltspolitik achten wollen. Frederiksen betonte in ihrer Ankündigung die Notwendigkeit von Kompromissen und einem breiten politischen Fundament. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Koalition ihre Arbeit aufnehmen kann, ohne durch interne Konflikte gelähmt zu werden. Dänemark blickt gespannt auf die Regierungserklärung und die personellen Entscheidungen.

Die Opposition, darunter die liberale Venstre und die rechtsnationale Dänische Volkspartei, hat bereits Kritik geäussert und wirft der neuen Regierung vor, zu wenig für Wirtschaftswachstum und Integration zu tun. Doch Frederiksen zeigte sich zuversichtlich: Mit einer breiten Allianz könne man die anstehenden Aufgaben besser bewältigen. Die Koalition selbst spiegelt einen Trend in der dänischen Politik wider: weg von den traditionellen Lagern hin zu einer pragmatischen Mitte. Ob dies Bestand haben wird, hängt auch vom Erfolg der neuen Regierung ab.

Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Die neue Regierung will ihre Arbeit unverzüglich aufnehmen. Bereits am Donnerstag könnte das Kabinett zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Die wichtigsten Ressorts wie Finanzen, Aussenpolitik und Klimaschutz werden voraussichtlich von erfahrenen Politikern besetzt.

Frederiksen selbst wird weiterhin das Amt der Ministerpräsidentin führen. Damit beginnt ein neues Kapitel in der dänischen Politik, das von Kompromissbereitschaft und Dialog geprägt sein soll. Ob dies gelingt, wird die Zukunft weisen





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