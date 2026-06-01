Dänemark: Mette Frederiksen bildet neue Vierer-Koalition links der Mitte

Nach wochenlangen Verhandlungen hat Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine Koalition aus Sozialdemokraten, SF, Radikaler Venstre und Moderaterne gebildet. Die neue Minderheitsregierung benötigt die Unterstützung der linken Einheitsliste. Die Regierungsbildung war mehrfach gescheitert, ehe ein Durchbruch gelang.

Nach wochenlangen Verhandlungen und mehrfachem Hin und Her ist es nun soweit: Dänemark s amtierende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen von der Sozialdemokratischen Partei hat eine Einigung über die Bildung einer neuen Regierung erzielt.

Die sozialdemokratische Politikerin wird weiterhin an der Spitze des Landes stehen und eine Koalition aus vier Parteien der linken und politischen Mitte führen. Zu diesem Bündnis gehören neben den Sozialdemokraten selbst die sozialistische Volkspartei (SF), die linksliberale Radikale Venstre sowie die Mitte-Partei Moderaterne. Zusammen verfügen diese vier Fraktionen im dänischen Parlament über 82 der insgesamt 179 Sitze, womit es sich um eine Minderheitsregierung handelt. In Dänemark sind Minderheitsregierungen durchaus üblich, solange sie nicht regelmäßig eine Mehrheit gegen sich haben.

Um regierungsfähig zu sein, ist die neue Koalition daher auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen, insbesondere von der linken Einheitsliste (Enhedslisten), die elf Mandate hält. Diese Partei hat bereits angekündigt, dass es in Kürze "große Neuigkeiten für Dänemark" geben werde, was auf eine mögliche Tolerierungsvereinbarung hindeuten könnte. Mette Frederiksen geht damit in ihre dritte Amtszeit als Ministerpräsidentin. Sie war bereits nach den Wahlen 2019 und 2022 an der Regierung beteiligt.

Der diesmalige Wahlsieg ihrer Partei hatte jedoch keine klare parlamentarische Mehrheit für ein Lager ergeben, was komplexe und langwierige Koalitionsverhandlungen nach sich zog. Zunächst war Frederiksen mit dem Auftrag zur Regierungsbildung betraut worden, konnte aber keine Einigung mit anderen Parteien erzielen. Daraufhin erhielt der liberale Politiker Troels Lund Poulsen den Regierungsauftrag, der jedoch ebenfalls scheiterte. Vor etwas mehr als einer Woche wurde Frederiksen erneut mit der Regierungsbildung beauftragt.

Bei den jüngsten Gesprächen spielte der ehemalige Ministerpräsident und amtierende Außenminister Lars Løkke Rasmussen mit seiner Partei Moderaterne eine zentrale Rolle. Rasmussen, der als Brückenbauer zwischen den Lagern agierte, hatte die Verhandlungen zuvor bereits zwe platzen lassen, konnte nun aber letztlich einen Durchbruch ermöglichen. Die formelle Bestätigung der neuen Regierung steht noch aus. Frederiksen wird voraussichtlich an diesem Dienstag die Regierungsgrundlage vorstellen, die das politische Programm und die gemeinsamen Ziele des Vierer-Bündnisses skizziert.

Am Mittwoch soll dann die offizielle Vereidigung der neuen Ministerinnen und Minister vor König Frederik X. erfolgen. Die neue Regierung wird mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sein, darunter wirtschaftliche Unsicherheiten, die Migrationspolitik und die Umsetzung der Klimaziele. Durch die Beteiligung von vier Parteien mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird die Regierung zudem auf Kompromissfähigkeit und innerkoalitionären Zusammenhalt angewiesen sein. Die Unterstützung durch die Einheitsliste wird wahrscheinlich mit bestimmten inhaltlichen Zugeständnissen verbunden sein, was die Handlungsspielräume der Regierung zusätzlich beeinflussen wird.

Die dänische Politik bleibt somit auch nach dieser Regierungsbildung in einer Phase der Neuorientierung und des balance act zwischen unterschiedlichen politischen Kräften





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