Der dänische Folketing hat mit 109 Ja-Stimmen einem neuen Sicherheitsabkommen mit den USA zugestimmt. Der Streit um Grönland ist dadurch vorläufig beigelegt.

Das dänische Parlament hat einem umstrittenen neuen Sicherheits- und Verteidigungsabkommen zwischen Dänemark, Grönland und den Vereinigten Staaten zugestimmt. Diese entscheidende Abstimmung bildet den finalen Schritt zur Beilegung der diplomatischen Spannungen, die durch die Kommentare von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden. Die Vereinbarung regelt die militärische Präsenz auf der arktischen Insel und stellt sicher, dass die Souveränität Dänemark s und Grönland s gewahrt bleibt.

Ablauf der Parlamentsentscheidung in Kopenhagen

Am 19. November 2026 nahmen 109 Abgeordnete des Folketing an der Lesung und der anschließenden Abstimmung teil. Alle anwesenden Parlamentarier stimmten mit Ja, während keine Gegenstimmen abgegeben wurden. Die einstimmige Mehrheit signalisiert den politischen Willen der dänischen Regierung, die strategische Partnerschaft mit den USA zu festigen und gleichzeitig die eigenen Interessen in der Arktis zu schützen. Dieser Schritt ebnet den Weg für die sofortige diplomatische Kommunikation mit Washington.

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Modernisierung der US-Militärpräsenz in der Arktis

Der neue Vertrag ergänzt und modernisiert ein bereits seit 1951 bestehendes Verteidigungsabkommen. Er gewährt den Vereinigten Staaten erweiterten militärischen Spielraum auf der Insel, ohne die Souveränität Dänemarks oder Grönlands anzutasten. Bisher unterhält die US-Streitmacht lediglich eine Basis in Pituffik im Nordwesten Grönlands, die für Raketenabwehr und Radarüberwachung genutzt wird. Der neue Deal erlaubt es den USA, diese bestehende Anlage zu modernisieren und ihre Aktivitäten dort auszuweiten.

Zusätzlich zu den Verbesserungen der bestehenden Infrastruktur erhalten die Vereinigten Staaten das Recht, zunächst zwei weitere Verteidigungsstandorte auf Grönland zu errichten. Diese Expansion der militärischen Kapablitäten ist ein zentrales Element der neuen Vereinbarung. Sie dient der Stärkung der Verteidigungsstrukturen in der strategisch wichtigen Arktisregion und soll die Sicherheit der nordatlantischen Route gewährleisten. Die dänische Regierung hat betont, dass diese Maßnahmen im Einklang mit den nationalen Sicherheitsinteressen stehen.

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Politische Dynamik und Einigung mit den USA

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen steht im Zentrum der diplomatischen Verhandlungen. Seine Teilnahme an der Abstimmung markiert das Ende eines intensiven diplomatischen Prozesses. Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit Andeutungen gemacht, Grönland im Bedarfsfall auch gegen den Willen der lokalen Bevölkerung acquisitionieren zu wollen. Diese Drohungen hatten zu einer erheblichen diplomatischen Krise geführt, die nun durch die Einigung entschärft wird.

Die neue Vereinbarung stellt sicher, dass die USA ohne die ausdrückliche Genehmigung aller drei Parteien - Dänemark, Grönland und USA - keine weiteren Militäranlagen errichten dürfen. Dies ist ein wesentlicher rechtlicher Schutz für die Selbstbestimmung der Region. Auch bei Investitionen wird der Einfluss von Staaten oder Investoren, die weder Verbündete noch Partner sind, durch den Deal begrenzt. Dies schützt die Insel vor unerwünschten geopolitischen Einflüssen Dritter.

Weitere Verfahrensschritte und rechtliche Umsetzung

Nach der Zustimmung des Folketing müssen die USA nun offiziell und diplomatisch über das Ergebnis der beiden Abstimmungen informiert werden. Sobald diese Information erfolgt ist, kann das Abkommen endgültig in Kraft treten. Dieser formale Akt wird den von Trump entfachten Streit um die Arktisinsel zumindest vorläufig als beigelegt gelten lassen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die operative Umsetzung der neuen Standorte auf die lokale Bevölkerung auswirken wird.

Die Ratifizierung durch das dänische Parlament ist ein historisches Signal für die enge transatlantische Zusammenarbeit. Sie zeigt, dass Dänemark seine Rolle als stabilisierender Partner in NATO-Fragen ernst nimmt. Gleichzeitig demonstriert die Vereinbarung die Sensibilität der Kopenhagener Regierung gegenüber den autonomen Rechten Grönlands. Die klare Sprache des Vertrages vermeidet Missverständnisse und legt die Grenzen der US-Militäroperationen verbindlich fest.