Dänemark bekommt eine neue Regierung unter der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Die neue Regierung wird aus vier Parteien bestehen und wird die Unterstützung der linken Partei Enhedslisten benötigen.

Dänemark bekommt eine neue Links-Mitte- Regierung unter der bisherigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen . Sie hat sich mit drei anderen Parteien auf eine Koalition geeinigt, um ihre Regierung schefin-Position zu behalten.

Die neue Regierung wird aus vier Parteien bestehen, darunter die Sozialdemokraten, die sozialistische Volkspartei, die linksliberalen Radikale Venstre und die Partei Moderaterne der politischen Mitte. Diese Parteien haben zusammen 82 Sitze im dänischen Parlament, was knapp unter der notwendigen Mehrheit von 90 Sitzen liegt. Um eine Mehrheit zu haben, wird die Regierung die Unterstützung der linken Partei Enhedslisten benötigen, die elf Mandate im Parlament hat.

Die neue Regierung wird am Mittwoch offiziell vorgestellt werden, nachdem die Ministerinnen und Minister dem König vorgestellt werden sollen. Die Regierungsverhandlungen waren schwierig und es gab mehrere Versuche, eine Koalition zu bilden, aber letztendlich hat Mette Frederiksen erfolgreich eine Regierung gebildet. Sie wird ihre dritte Amtszeit als Ministerpräsidentin antreten und wird auch von den anderen Parteien unterstützt





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