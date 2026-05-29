Dame Karo über Sexarbeit: "Das grösste Problem sind die Vorurteile, nicht die Männer"

Die 45-jährige Fetisch Lady Dame Karo spricht im Interview über ihre 25-jährige Karriere im Erotikgewerbe, über gesellschaftliche Stigmatisierung, ihre lesbische Ehe und warum sie den Begriff "Freier" ablehnt. Sie betont ihre Selbstbestimmung und fordert mehr Akzeptanz für Sexarbeitende.

Seit 25 Jahren arbeitet die in Weissrussland geborene Karo im Erotikgewerbe . Die heute 45-Jährige lebt in der Schweiz und hat sich als selbstständige Sexarbeit erin und Domina etabliert.

Sie spricht offen über die gesellschaftliche Stigmatisierung ihres Berufs, über Liebe und ihre Ehe mit einer Frau. Ihre klare Haltung: Das grösste Problem seien nicht die Männer, sondern die Vorurteile. Sie betont ihre Selbstbestimmung, ihren respektvollen Umgang mit Gästen und die Freiheit, Nein sagen zu können. Nach einem Leben in verschiedenen Berufen - von der Barkeeperin bis zur Croupière - fand sie zurück in die Sexarbeit, wo sie heute Zimmer in Bubikon und Davos an Kolleg*innen vermietet.

Ihr Umfeld akzeptiert sie, doch viele Kolleginnen führen noch ein Doppelleben, weil die Gesellschaft sie ablehnt. Karo plädiert dafür, dass mehr Menschen öffentlich für die Rechte von Sexarbeitenden eintreten. Ihr Werdegang ist geprägt von persönlichen Entscheidungen und beruflichen Wendungen. Geboren in Weissrussland, studierte sie Wirtschaft, bevor sie nach der Wende in ein wildes, hemmungsloses Leben eintauchte.

Über Gelegenheitsarbeiten in einem polnischen Bordell lernte sie einen 20 Jahre älteren Unternehmensberater kennen, verliebte sich, heiratete ihn und zog in die Schweiz. Auf seinen Wunsch stieg sie vorübergehend aus der Sexarbeit aus und arbeitete danach als Barkeeperin und später als Croupière in einem Casino, bis sie schlussendlich in den Erotikbereich zurückkehrte. Heute ist sie selbstständig, hat eine Ausbildung zur Domina absolviert und vermietet Räume an andere Sexarbeiter*innen.

Ihre Einstellung zu Begriffen wie "Freier", "Hure" oder "Prostituierte" ist ablehnend - sie spricht lieber von "Gästen". Für sie sind Liebe und Sex zwei verschiedene Dinge. Seit zwei Jahren ist sie mit einer Frau verheiratet, die sie schon lange kennt. Bei ihrer Beziehung steht nicht der Sex im Vordergrund, sondern eine tiefe Freundschaft und emotionale Intimität.

Die Selbstbestimmung und Freiheit in ihrem Beruf schätzt sie sehr; ein klassischer Nine-to-five-Job wäre nichts für sie. Sie legt grossen Wert auf Respekt und gute Manieren bei ihren Gästen und lehnt anyone ab, der ihre Grenzen nicht akzeptiert. In der Schweiz ist Sexarbeit legal, was ihr Sicherheit gibt. Dennoch bleibt die gesellschaftliche Stigmatisierung eine enorme Belastung, besonders für Sexarbeiter*innen mit Kindern, die oft aus Angst vor Ausgrenzung ihr Berufsleben geheim halten müssen.

Karo hat es geschafft, ihr Umfeld so zu formen, dass nur noch supportive Menschen in ihrem Freundeskreis sind. Sie appelliert daran, dass mehr Menschen sich öffentlich für die Rechte von Sexarbeitenden einsetzen müssen





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