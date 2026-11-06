Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini feiert ihren 90. Geburtstag. Eine Bilanz ihres lebenslangen Kampfes für Frauenrechte und ihrer literarischen Karriere.

Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini blickt am kommenden Freitag, dem 13. November, auf ein bemerkenswertes Lebenswerk zurück, da sie ihren 90. Geburtstag feiert. Obwohl der Name der Autorin seit Jahren in Spekulationen rund um den Literaturnobelpreis fällt, blieb der Anruf mit der guten Nachricht bis jetzt aus. Trotz dieser Auslassung gilt Maraini unbestritten als eine der bedeutendsten Stimmen der modernen italienischen Literatur und wird häufig als deren Grande Dame bezeichnet. Ihr Todestag steht nicht im Fokus, sondern die feierliche Würdigung eines langen Lebens, das von kreativem Schaffen geprägt war.

Maraini greift in ihren literarischen Werken explizit Themen auf, die in der italienischen Gesellschaft lange Zeit tabuisiert waren, darunter Gewalt gegen Frauen, Zwangsprostitution, Inzest und lesbische Liebe. Ihre Bücher dokumentieren den Kampf um weibliche Selbstbestimmung in einer Kultur, die Frauen oft auf traditionelle Rollen festlegte. Sie beschreibt Missbrauch und Erniedrigung, aber auch den Widerstand gegen patriarchale Strukturen. Für ihr 1999 erschienenes Werk "Kinder der Dunkelheit", das missbrauchte Frauen und Kinder behandelt, erhielt sie den renommierten Premio Strega.

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Die Biografie der Autorin ist eng mit verschiedenen europäischen und asiatischen Schauplätzen verbunden, die ihre Sichtweise prägen. 1936 in Fiesole bei Florenz als Tochter eines Ethnologen und einer Malerin geboren, wuchs Maraini einen Großteil ihrer Kindheit in Japan auf, da ihre Eltern 1939 dorthin auswanderten. Als Antifaschisten wurden ihre Eltern während des Zweiten Weltkriegs mit den Kindern in Lagern interniert, als Japan Verbündeter von Nazideutschland und dem faschistischen Italien unter Benito Mussolini war. Diese traumatischen Erlebnisse mit Hunger und Erschöpfung nennt sie eine schreckliche Wunde.

Nach dem Krieg kehrte die Familie nach Sizilien zurück, wo Maraini in Bagheria bei Palermo bei ihren aus dem verarmten Adel stammenden Großeltern lebte. Diese Zeit brachte einen massiven Kulturschock mit sich, da sie dort der traditionellen Männerkultur des italienischen Südens ausgesetzt war. Diese prägenden Jahre spiegeln sich in ihrem Buch "Bagheria - Eine Kindheit auf Sizilien" von 1993 wider. Auch ihr bekanntestes Werk "Die stumme Herzogin" von 1992 spielt im Sizilien des 18. Jahrhunderts und behandelt die Emanzipation der taubstummen Herzogin Marianna Ucrìa.

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Ihre Karriere begann mit journalistischen Beiträgen und kleinen Büchern, doch lange litt sie unter der von ihr kritisierten Machokultur und Frauenfeindlichkeit in den 1960er Jahren. Sie lebte zwei Jahrzehnte mit dem Autor Alberto Moravia zusammen, stand jedoch oft in dessen Schatten und wurde als seine schreibende Freundin wahrgenommen. Ihren ersten großen literarischen Erfolg feierte sie 1962 mit dem Roman "Tage im August", der die sexuellen Erfahrungen eines 14-jährigen Mädchens thematisiert. Seitdem sind ihre Bücher in 20 Sprachen übersetzt worden.

Anlässlich des 90. Geburtstags bringt der Folio-Verlag die deutsche Erstveröffentlichung ihrer Erzählung "Ragazze di Palermo" sowie eine limitierte Sonderausgabe von "Die stumme Herzogin" heraus. Neben dem Premio Strega wurde Maraini 1990 mit dem Premio Campiello für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Obwohl sie einmal äußerte, ihr einziger Traum sei es, Seiten zu schreiben, die von Lesern geliebt werden, gab sie später zu, dass sie auf den Nobelpreis hofft.

Obwohl Maraini das Telefonieren beim Literaturnobelpreis-Tag vermeidet, weil sie Feieren und Aufmerksamkeitsdruck nicht mag, bleibt ihr Terminkalender voll. Sie arbeitet ständig, auch sonntags, und schreibt weiterhin Bücher, Essays und feministische Theaterstücke. Ihr Werk umfasst fast immer gesellschaftskritische Elemente, die den Spiegel vor die italienische Gesellschaft halten. Mit ihren 90 Jahren bleibt sie eine unermüdliche Stimme für Frauenrechte und kulturelle Reflexion.

Die Veröffentlichung der neuen deutschen Ausgabe bietet internationale Lesern die Gelegenheit, ihre Texte neu zu entdecken. Marainis Leben und Werk zeigen einen klaren roten Faden: den Kampf für Frauenrechte und die Aufklärung über gesellschaftliche Missstände. Ihre Erfahrungen in Japan, Sizilien und Florenz bilden die Basis für ihre tiefgründigen Narrative. Obwohl der höchste literarische Preis der Welt ihr bisher verwehrt blieb, ist ihr Einfluss auf die zeitgenössische Literatur unbestreitbar.

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Die Medien berichten regelmäßig über Marainis anhaltende Relevanz in der deutschen und italienischen Literatur. Ihre Bücher werden weiterhin neu aufgelegt und diskutiert, was ihre anhaltende Bekanntheit bestätigt. Der 13. November dient als kultureller Ankerpunkt, um ihre Beiträge zur feministischen Literatur und zum Teatro Femminile zu würdigen. Obwohl sie keinen Nobelpreis erhalten hat, ist sie eine der meistgelesenen italienischen Autorinnen weltweit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dacia Maraini mit ihrem 90. Geburtstag eine Ikone der modernen Literatur erreicht hat. Ihre Geschichten über Widerstand und Selbstfindung bleiben aktuell und resonant. Die neu erscheinenden Werke zeigen, dass ihr Schaffen weiterhin neue Generationen von Lesern erreicht. Ihr Lebenswerk ist ein testament zu Ausdauer, Intellekt und unermüdlichem kreativen Fluss in einer sich wandelnden Welt.