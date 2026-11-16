Cyberbetrug am Black Friday: Warnung vor Fake-Shops und Twint-Nachrichten

Schweizer Behörden warnen vor steigender Cyberkriminalität am Black Friday. Das Bundesamt für Statistik dokumentiert massive finanzielle Verluste bei Online-Käufern.

Die Zahl der Opfer von Cybergewalt in der Schweiz hat sich seit dem Jahr 2021 verdoppelt. Aktuell leiden schätzungsweise rund 250.000 Menschen unter den Folgen digitaler Straftaten. Besonders aggressiv nutzen Kriminelle die erhöhte Online-Aktivität während der Cyber Week und des Black Friday für ihre illegalen Geschäfte.

Steigende Opferzahlen bei Online-Betrug

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat in seiner jüngsten Erhebung detailliert dokumentiert, dass 3,4 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer in den zwölf Monaten vor der Befragung finanzielle Verluste durch Sicherheitsprobleme erlitten. Im Vergleich dazu lag dieser Anteil im Jahr 2021 noch bei lediglich 1,7 Prozent. Diese aktuelle Quote lässt sich auf eine Gesamtpopulation von rund 250.000 geschädigten Personen hochrechnen. Die Daten zeigen eindeutig, dass das Volumen finanzieller Schäden im digitalen Raum drastisch zugenommen hat.

Also read Deutschland gegen Niederlande heute live im Free-TV: Dieser Sender zeigt das Spiel

Im Gegensatz zur Untersuchung des Bundesamts für Statistik konzentrierte sich eine parallele Umfrage der Versicherungsgesellschaft Helvetia darauf, ob Befragte jemals in ihrem Leben Opfer von Cyberkriminalität geworden sind. Bei dieser langfristigen Betrachtung gab jede fünfte befragte Person an, bereits selbst betroffen gewesen zu sein. Diese Diskrepanz in der Methodik verdeutlicht die unterschiedliche Intensität, mit der das Thema wahrgenommen wird, wobei kurzfristige Verluste laut BFS drastischer zugenommen haben als die langfristige Betroffenheit.

Phishing und gefälschte Nachrichten dominieren

Betrug beim Online-Einkauf ist laut der Helvetia-Erhebung die mit Abstand häufigste Form von Cyberkriminalität. Von den betroffenen Personen nannten 42 Prozent betrügerische Transaktionen im Internet als Ursache ihres Leidenswegs. Dahinter folgen Phishing-Angriffe mit 29 Prozent und gehackte Konten mit 24 Prozent. Diese Hierarchie der Tätermethoden zeigt, dass direkte finanzielle Manipulationen beim Einkauf den Großteil der Schäden verursachen.

Advertisement

Der jüngste Lagebericht des Bundesamts für Cybersicherheit (BACS) liefert detaillierte Einblicke in die aktuellsten Taktiken der Kriminellen. Betrugsmaschen per Telefon haben mittlerweile das klassische Kreditkarten-Phishing überholt. Die Täter setzen verstärkt auf emotionalisierende und dringende Szenarien wie gefälschte Paketbenachrichtigungen, vorgetäuschte Rückerstattungen oder manipulierte Twint-Nachrichten. Diese Nachrichten sollen die Opfer dazu verleiten, hastig auf Links zu klicken oder persönliche Daten preiszugeben.

Junge Erwachsene sind besonders gefährdet

Auffällig ist ein signifikanter Altersunterschied bei den betroffenen Personengruppen. 34 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gaben in der Helvetia-Umfrage an, schon einmal selbst von Cyberkriminalität betroffen gewesen zu sein. Im Vergleich dazu waren bei den 50- bis 59-Jährigen sowie bei den 70- bis 74-Jährigen jeweils nur 15 Prozent betroffen. Die Erhebung selbst liefert keine definitive kausale Erklärung für dieses Phänomen.

Tobias Seitz, Experte für Cyberversicherungen bei Helvetia, vermutet jedoch einen Zusammenhang mit der digitalen Sozialisation. Er argumentiert, dass ältere Generationen, die nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, im Internet tendenziell vorsichtiger agieren als jüngere Personen. Diese vermehrte Skepsis könnte der älteren Bevölkerungsgruppe einen gewissen Schutz vor impulsiven Fehltritten bieten, was die niedrigeren Betroffenheitsraten bei den über 50-Jährigen erklären könnte.

Schwere finanzielle Schäden und Präventionsstrategien

Die Höhe der finanziellen Schäden ist besonders besorgniserregend. 28 Prozent der Geschädigten gaben an, mehr als 5.000 Franken verloren zu haben. Diese hohe Summe bezieht sich rechnerisch jedoch auf nur rund 3 Prozent aller Befragten, was auf einzelne schwerwiegende Einzelfälle hindeutet. Die Helvetia veröffentlichte weder die Rohfallzahlen noch Vertrauensintervalle oder eine exakte Definition des finanziellen Schadens, was die statistische Einordnung erschwert.

Advertisement

Kriminelle operieren zunehmend über diverse Kanäle. Sie locken Opfer über Kleinanzeigenplattformen wie Ricardo und Tutti auf betrügerische Seiten oder kopieren legitime Webshops, um Karten- und Zugangsdaten abzugreifen. Um sich zu schützen, rät das BACS dringend dazu, vor dem Bezahlen stets die Webadresse, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten eines Shops genau zu prüfen. Bei extrem tiefen Preisen ist besondere Vorsicht geboten.

Weitere konkrete Sicherheitsempfehlungen umfassen das Prüfen von Erfahrungen anderer Kundinnen und Kunden sowie das Ignorieren unerwarteter Links und QR-Codes. Betrüger geben sich am Telefon oft als Bankmitarbeiter oder Support-Personal aus. Kreditkarten- und Zugangsdaten dürfen auf keinen Fall unerwartet Anrufenden mitgeteilt werden. Wenn verfügbar, sollte zwingend die Zwei-Faktor-Authentisierung genutzt werden. Verdächtige Mails können an reports@antiphishing.ch weitergeleitet und problematische Webseiten über antiphishing.ch gemeldet werden.