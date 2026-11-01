Cyberangriffe auf Warn-Apps in Ukraine und Russland: Falsche Strahlungsalarme

Falsche Warnungen vor Strahlung und Cyberangriffen in Ukraine und Russland. Wie die Apps Air Alert betroffen waren und die Reaktionen der Regierungen auf die Bedrohung.

Am Sonntagabend gab es in Kiew und in Russland falsche Warnungen vor radioaktiver Strahlung in der jeweiligen offiziellen Notfall-App. Die ukrainische Anwendung Air Alert wurde laut der ukrainischen Luftwaffe auf Telegram möglicherweise vom Feind kompromittiert. Es besteht laut den Behörden derzeit keine Gefahr durch Strahlung.

Falsche Warnungen in App Air Alert

Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung gewarnt. Die Mitteilung der Luftwaffe betonte, dass keine tatsächliche Gefahr bestehe. Medienberichten zufolge soll zudem fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt worden sein.

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In manchen Regionen erschallten am späten Sonntagabend auch Warnsirenen, was die Verunsicherung in der Bevölkerung weiter verstärkte. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken. Die zeitliche Abfolge der Ereignisse liess zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte.

Gegnerischer Cyberangriff in Russland

In der Nacht zum Montag meldete Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App. Dies geschah laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium. Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden.

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Die russische Behörde machte dazu keine Angaben dazu, wen sie hinter dem Angriff vermutete. Die Webseite des Ministeriums für Warnungen war in der Nacht zunächst zeitweise nicht erreichbar. Solche digitalen Angriffe sind Teil des seit viereinhalb Jahren andauernden Konflikts, der auch Cyberoperationen einschliesst.

Wachsende Abhängigkeit von westlicher Hilfe

Luftangriffe und die nötigen regionalen Warnungen davor sind für die Menschen in der Ukraine längst Alltag. Bei grösseren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Militär- und Budgethilfe gegen das Nachbarland.

Das ukrainische Militär kann viele Angriffe des Feindes, vor allem jene mit ballistischen Raketen, nicht mehr abwehren, weil ihm die Munition für die fortschrittlichen Abwehrsysteme ausgeht. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verteidigte erneut die Angriffe auch auf Raffinerien in Russland.

Politische Spannungen und Ressourcenengpässe

Selenski argumentierte, sein Land müsse antworten, wenn Russland Ziele der Energieinfrastruktur angreife und Menschen in der Ukraine töte. Das ukrainische Parlament habe dabei immer wieder Ziele in Russland weit hinter der Front angegriffen, um Präsident Wladimir Putin die Fortsetzung seines Kriegs zu erschweren.

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Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine angesichts hoher Dieselpreise gebeten, keine russischen Ölraffinerien mehr anzugreifen. Selenski sagte, wenn die Ukraine einen Monat lang keine Ziele der Öl-Infrastruktur mehr angreifen solle, dann müsse man ihr mindestens für diesen Monat genügend Luftabwehrraketen vom Typ Patriot geben, um russische Attacken abwehren zu können.

Knappe Verfügbarkeit von Abfangraketen

Selenski bittet die westlichen Partner immer wieder um zusätzliche Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung. Besonders pocht er auch die Lieferung weiterer Abfangraketen für die Patriot-Systeme. Diese sind inzwischen aber, auch infolge des Iran-Kriegs, vielerorts ein knappes Gut.

Die Produktion in den USA wurde bereits hochgefahren, hält aber nicht Schritt mit der Entwicklung in den verschiedenen Konflikten. Die Situation zeigt, wie kritisch die Versorgung mit Verteidigungsmaterial für die Ukraine derzeit ist und wie sehr digitale und militärische Fronten miteinander verflochten sind.