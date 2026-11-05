Cyberangriffe auf Blutbanken in Frankreich: Kritische Infrastruktur bedroht

Neue Hackerangriffe zielen auf Kühlanlagen in Frankreich, die Blutkonserven lagern. Experten warnen vor ungesicherter Software und fordern mehr Cyberschutz für kritische Infrastrukturen.

Unbekannte Cyberkriminelle haben in Frankreich Kühlanlagen angegriffen, in denen lebenswichtige Blutkonserven und Blutplasma gelagert werden. Diese neuartigen Angriffe stellen eine Eskalation der jüngsten Welle von Hackerangriffen auf Supermärkte und Tiefkühltruhen dar. Die Betroffenen nutzen den Dienstleister Coolworld, ein niederländisches Unternehmen, das Kälte als Mietmodell für verschiedene Branchen anbietet.

Taktik und technische Schwachstellen

Die Angreifer zielen gezielt auf die Kühlkettenkritische Infrastruktur, was auf eine hohe Motivation und Expertise schließen lässt. Bei früheren Angriffen auf Kühlsysteme in Supermärkten wurden Sicherheitslücken ausgenutzt, die seit Jahren bekannt waren und von Firmen wie dem dänischen Hersteller Danfoss nicht geschlossen wurden. Bei den aktuellen Vorfällen in Frankreich ist die spezifische genutzte Schwachstelle noch nicht öffentlich identifiziert worden. Es besteht jedoch der Verdacht, dass Künstliche Intelligenz eingesetzt wurde, um neue, bisher unbekannte Lücken in der Software zu entdecken.

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Mögliche Urheber und Motive

Es ist völlig unklar, wer genau für diese Angriffe verantwortlich ist. Dennoch gibt es starke Indizien dafür, dass staatliche Akteure hinter den Attacken stecken. Im Gegensatz zu typischen Ransomware-Angriffen, bei denen Geld erpresst wird, fehlen bei den Angriffen auf die Kühlsysteme derartige Forderungen. Das Fehlen von Lösegeldforderungen deutet darauf hin, dass das primäre Ziel darin besteht, Chaos zu stiften und die Bevölkerung zu verunsichern, anstatt direkt finanzielle Vorteile zu erzielen.

Unterschätzte Risiken und Fahrlässigkeit

SRF-Digitalredaktor Reto Widmer kritisiert scharf das Verhalten der betroffenen Unternehmen. Er weist darauf hin, dass die Angriffe zeigen, wie verwundbar die Gesellschaft ist. Drei Wochen lagen zwischen den ersten Angriffen und den neuen Vorfällen, um Lücken zu schließen. Dass dies nicht geschah, wird als große Gefahr und sogar als Fahrlässigkeit gewertet. Viele Firmen wiegen sich in der falschen Sicherheit, dass ihre Systeme trotz der Warnungen geschützt seien.

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Folgen und notwendige Maßnahmen

Die Situation erfordert sofortiges Handeln von der Europäischen Union und den betroffenen Unternehmen. Die Cybersicherheit muss stärker priorisiert werden, da zu befürchten ist, dass die Zahl der Angriffe zunehmen wird. In der Schweiz gilt seit Frühling 2025 eine Meldepflicht für Angriffe auf kritische Infrastruktur beim Bundesamt für Cybersicherheit. Unternehmen, die Cyberschutz als kostspielige Nebensache betrachten, laufen Gefahr, später noch höhere Kosten durch Ausfälle zu verursachen.

Kritische Infrastrukturen wie Strom- und Wasserversorgung scheinen im Vergleich besser geschützt zu sein. Das Problem liegt vielmehr bei Organisationen, die ihre Sicherheitsstandards nicht aktuell halten. Die Ausnutzung von KI zur Schwachstellensuche macht alle internetfähigen Geräte mit unzureichendem Schutz zu potenziellen Zielen. Eine effektive Cyberverteidigung ist daher unverzichtbar, um lebenswichtige Versorgungsstrukturen abzusichern.