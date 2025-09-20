Cyberangriff legt Luftverkehr in Europa lahm: Flughäfen Berlin, Brüssel und London-Heathrow betroffen

Ein groß angelegter Cyberangriff verursachte erhebliche Störungen im europäischen Luftverkehr, insbesondere an den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Brüssel und London-Heathrow. Die IT-Systeme der Flughäfen wurden lahmgelegt, was zu Verspätungen, Ausfällen und Chaos führte. Die Ermittlungen zur Ursache und den Hintergründen des Angriffs laufen.

Ein weitreichender Cyberangriff führte am Samstag, dem 20. September, zu gravierenden Behinderungen im europäischen Luftverkehr . Dieser Vorfall beeinträchtigte insbesondere die Flughäfen Berlin-Brandenburg (BER), Brüssel und London-Heathrow , wodurch es zu erheblichen Verspätungen kam. Die Situation in Brüssel war besonders kritisch: Praktisch alle Abflüge am Vormittag konnten nicht innerhalb von 15 Minuten planmäßig starten, wie Analysen des Unternehmens Cirium belegen.

Nur etwa fünf Prozent der Flüge hoben mit einer Verspätung von maximal einer halben Stunde ab, und selbst innerhalb einer Stunde erreichten weniger als 40 Prozent die geforderte Pünktlichkeit. Zusätzlich war eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Flugausfällen zu verzeichnen; 3,56 Prozent der geplanten Flüge wurden gestrichen, was den höchsten Wert unter den bedeutenden europäischen Drehkreuzen darstellt. Der Berliner Hauptstadtflughafen BER war ebenfalls stark betroffen. Lediglich ungefähr 24 Prozent der Flüge verließen bis zum Mittag das Gate mit einer Verspätung von maximal 15 Minuten, gemäß den Daten von Cirium. Etwa 55 Prozent der Flüge verließen das Gate innerhalb von 30 Minuten, und rund 83 Prozent innerhalb einer Stunde. Dies positioniert Berlin, zusammen mit Brüssel, als einen der Brennpunkte der aktuellen Krise. Der größte Flughafen Europas, London-Heathrow, verzeichnete eine etwas stabilere Lage, jedoch auch hier waren merkliche Verzögerungen zu spüren. Gut 61 Prozent der Flüge starteten pünktlich, während etwa 75 Prozent innerhalb von 30 Minuten abhoben. Im Vergleich zu Berlin und Brüssel schnitt Heathrow besser ab, blieb aber hinter den Werten anderer großer Flughäfen, wie Frankfurt oder Paris, zurück.\Die Ursache dieser weitreichenden Störungen war ein gezielter Cyberangriff, der die IT-Systeme der betroffenen Flughäfen lahmlegte. Die Angreifer nutzten offenbar Schwachstellen in den Netzwerken aus, um weitreichende Schäden zu verursachen und den Flugbetrieb zu beeinträchtigen. Die genauen Hintergründe und die Identität der Angreifer sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Experten arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursachen des Angriffs zu identifizieren, die IT-Systeme zu reparieren und die Sicherheit der Infrastruktur zu verbessern, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Die Auswirkungen des Angriffs waren vielfältig und reichten von Flugverspätungen und -ausfällen bis hin zu Chaos in den Abfertigungsprozessen, Informationsdefiziten und verunsicherten Reisenden. Die Fluggesellschaften mussten umdisponieren und umplanen, um die Auswirkungen auf ihre Kunden zu minimieren. Die betroffenen Flughäfen wurden in Notfallpläne aktiviert, um die Passagiere zu unterstützen und die Auswirkungen zu managen. Die zuständigen Behörden arbeiteten eng zusammen, um Informationen auszutauschen und die Lage zu koordinieren. Die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen wurden verstärkt und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten intensiviert.\Dieser Vorfall verdeutlicht die zunehmende Anfälligkeit der kritischen Infrastruktur im Luftverkehr für Cyberangriffe. Die Abhängigkeit von digitalen Systemen in der modernen Luftfahrt macht sie zu einem attraktiven Ziel für Cyberkriminelle. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, die IT-Sicherheit kontinuierlich zu verbessern und die Abwehrmaßnahmen gegen potenzielle Angriffe zu verstärken. Die Ereignisse haben auch Auswirkungen auf die Passagiere und die Luftfahrtindustrie. Tausende Reisende waren von den Verspätungen und Flugausfällen betroffen, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten führte. Die Fluggesellschaften erlitten finanzielle Verluste durch Stornierungen, Umbuchungen und die Bereitstellung von Entschädigungen für betroffene Passagiere. Dieser Vorfall wird voraussichtlich zu einer Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen und zu Investitionen in die Verbesserung der Cybersicherheit an Flughäfen weltweit führen. Langfristig könnte die Krise auch Veränderungen in der Art und Weise nach sich ziehen, wie Flughäfen ihre IT-Systeme verwalten und betreiben, einschließlich der Einführung neuer Technologien und verbesserter Sicherheitsrichtlinien. Die Wiederherstellung des normalen Flugbetriebs wird voraussichtlich mehrere Tage dauern, wobei die Flughäfen mit Hochdruck daran arbeiten, die IT-Systeme zu reparieren und die Auswirkungen des Angriffs zu minimieren





