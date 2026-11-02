Cyberangriff auf Supermärkte in Belgien, Schweden und Irland

Ein Cyberangriff hat Kühlsysteme in Supermärkten in Belgien, Schweden, Irland, den Niederlanden, Estland und Frankreich lahmgelegt und führt zu Lebensmittelverlusten.

Ein koordinierter Cyberangriff hat die Kühlsysteme zahlreicher Supermärkte in mehreren europäischen Ländern lahmgelegt. Die betroffenen Filialen verteilen sich auf Belgien, Schweden, Irland, die Niederlande, Estland und Frankreich. Durch den digitalen Zugriff auf die Steuercomputer der Kühltechnik stiegen die Temperaturen in den Gefrier- und Kühlräumen drastisch an, was zu erheblichen Sachschäden und dem Verlust verderblicher Waren führte.

Ausmaß und Betroffene Länder

Das Ausmaß des Angriffs variiert zwischen den einzelnen betroffenen Staaten. In Belgien sind laut Berichten der Nachrichtenagentur Belga Supermärkte der Ketten Delhaize, Carrefour und Spar sowie rund zwanzig Anlagen betroffen. Der Kühltechnik-Dienstleister Sabcobel hat die Situation auf diese Größenordnung eingegrenzt. Damit ist der Schaden in Belgien nach aktuellem Stand deutlich geringer als bei einem ähnlichen Vorfall in Frankreich. Dort waren Mitte des vergangenen Monats etwa 150 Geschäfte von den Angriffen betroffen.

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Auch in anderen europäischen Nationen wurden Vorfälle gemeldet. In den Niederlanden teilte das Kühltechnik-Unternehmen Danfoss mit, dass mindestens 17 kleinere Geschäfte betroffen waren. In Irland bestätigte der Sender RTÉ, dass 13 Supermärkte unter den Angriffen litten. Zudem wurde aus Estland ein einzelner Fall bekannt, bei dem ein Supermarkt und das zuständige Kühltechnik-Unternehmen den Vorfall bestätigten.

Technische Mechanismen und Hackerzugriff

Die Angreifer versetzten die betroffenen Kühlsysteme aus der Ferne in einen Abtaumodus. Stephan Moelans, Vorstandschef von Sabcobel, erklärte gegenüber Belga, dass das Unternehmen ab 1 Uhr nachts damit begann, Techniker zu mobilisieren, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Bei den betroffenen älteren Kühlsystemen, insbesondere solchen der Marke Danfoss, verschafften sich die Angreifer Zugang zum Steuercomputer. Die Software dieser Anlagen war bisher nicht aktualisiert worden, was die Sicherheit der Systeme zusätzlich gefährdete.

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In Schweden meldete die Supermarkt-Gruppe ICA, dass eine begrenzte Anzahl von Filialen in der Nacht von einem Vorfall betroffen war. Pressechef der ICA-Gruppe bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur TT, dass die Kühl- und Gefriersysteme der Geschäfte beeinträchtigt wurden. Die genaue Zahl der betroffenen Filialen wurde jedoch nicht genannt. Ein konkretes Beispiel aus Schweden ist der Supermarkt ICA Kvantum im Ort Sjöbo, der auf Facebook mitteilte, dass die Temperatur in den Kühl- und Gefrierschränken auf bis zu 50 Grad gestiegen sei.

Reaktionen und Vorbeugende Maßnahmen

Die ICA-Gruppe bestätigte die spezifischen Temperaturnahmen von ICA Kvantum nicht offiziell, während sechs Supermärkte der Kette Coop ebenfalls Probleme mit ihren Kühlsystemen meldeten. Als direkte Reaktion auf die digitalen Angriffe wurden vorsorglich alle gekühlten und gefrorenen Lebensmittel in den betroffenen Filialen aus dem Verkauf genommen. Dies geschah, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und weitere Schäden zu begrenzen, da die Produkte durch den Temperaturanstieg möglicherweise ungenießbar geworden sind.

Der Vorfall hebt die Anfälligkeit der Landwirtschafts- und Lebensmitteleinzelhandelsbranche für Cyberangriffe hervor. Die Branche ist bisher wenig sensibilisiert für solche digitalen Bedrohungen, was die schnelle Ausbreitung und die technische Umsetzbarkeit der Angriffe ermöglichte. Die Kombination aus veralteter Software und vernetzten Steuerungssystemen stellt ein erhebliches Risiko dar, das durch regelmäßige Updates und robustere Sicherheitsprotokolle adressiert werden muss.