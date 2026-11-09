Cyberangriff auf PK Softech betrifft auch Pensionskasse Stadt Zug

Die Pensionskasse der Stadt Zug bestätigt erhöhtes Risiko nach Hack auf PK Softech. Persönliche Daten von Versicherten könnten abgeflossen sein, Altersguthaben sind jedoch sicher.

Die Pensionskasse der Stadt Zug steht im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem ein massiver Hackerangriff auf den IT-Dienstleister PK Softech AG im September diesen Jahres auch das Risiko für einen Datenabfluss bei städtischen Einrichtungen aufwarf. Obwohl die Altersguthaben der Versicherten weiterhin als vollständig sicher eingestuft werden, hat die Kasse nun eingeräumt, dass möglicherweise personenbezogene Daten von Kunden betroffen sein könnten. Dies stellt eine wichtige Einschätzung für alle betroffenen Bürger dar, die sich über den Status ihrer sensiblen Informationen Sorgen machen.

Verbindung zu Libera AG und Softech

Die Administration der städtischen Pensionskasse wird durch die Libera AG wahrgenommen, welche ihrerseits auf Softwarelösungen der PK Softech AG zurückgreift. Die Stadt Zug teilte am Montag mit, dass diese technische Abhängigkeit den Weg für potenzielle Sicherheitslücken ebnete. Der ursprüngliche Angriff richtete sich spezifisch gegen die Infrastruktur von PK Softech AG, doch die Vernetzung der Systeme bedeutet, dass auch Kunden der Libera AG unter den Folgen leiden könnten. Derzeit ist unklar, wie tiefgreifend diese Verbindung im Einzelnen war, doch das Risiko für ein Datenleck ist nun anerkannt.

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Art der betroffenen Daten im Detail

Zunächst dachte man, dass keine Daten der Pensionskasse der Stadt Zug abgeflossen seien, doch letzte Woche erhielten die Verantwortlichen Informationen, die auf ein erhöhtes Risiko für Versicherte hinwiesen. Zu den möglicherweise kompromittierten Daten gehören Name, AHV-Nummer, Geburtsdatum, Adresse und Lohnangaben. Zusätzlich sind Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Versicherten in der Gefahrenzone. Die Stadt Zug betonte jedoch ausdrücklich, dass besonders schützenswerte Daten, wie Unterlagen über Arbeitsunfähigkeit oder Invalidität, nicht betroffen sind. Diese klare Abgrenzung soll Panik bei den Bürgern vermeiden.

Reaktion der Aufsichtsbehörden

Nachdem die Pensionskasse der Stadt Zug die Informationen über das potenzielle Datenleck erhalten hatte, wurden umgehend die entsprechenden Stellen informiert. Die Aktivversicherten wurden direkt benachrichtigt, damit sie Wachsamkeit walten lassen können. Zudem wurde die eidgenössische Datenschützerin informiert, um den Vorgang auf Bundes Ebene zu begleiten. Obwohl die Informationen vorliegen, ist die Affäre noch nicht endgültig geklärt, da die genauen Umstände des Datenabflusses bisher noch nicht bestätigt wurden.

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Weitere Pensionskassen betroffen

Die Skandale rund um die PK Softech AG sind nicht auf die Stadt Zug beschränkt, sondern haben mehrere Pensionskassen in der gesamten Schweiz betroffen gemacht. Dies zeigt die weitreichende Bedeutung des IT-Dienstleisters für die Schweizer Altersvorsorgebranche. Die Stadt Zug hält jedoch an der Position fest, dass das Geld selbst nicht gefährdet ist, was eine wichtige Unterscheidung zum reinen Datenverlust darstellt. Die Bürger können also beruhigt sein, dass ihr Vermögen auf sicheren Konten liegt, während die Daten sicherheit weiterhin geprüft wird.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die Stadt Zug bleibt am Ball und wird die Situation genau beobachten, bis eine finale Bestätigung oder Entwarnung vorliegt. Die Kommunikation mit den betroffenen Bürgern ist Priorität, um Transparenz zu gewährleisten. Sollte sich bestätigen, dass Daten tatsächlich abgeflossen sind, werden weitere Schritte zur Absicherung der betroffenen Personen eingeleitet. Bis dahin gilt: Die Altersguthaben sind sicher, die Datenlage ist jedoch unklar und erfordert weiterhin Aufmerksamkeit aller Beteiligten.