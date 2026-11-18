Ein Cyberangriff zerstörte Kühlanlagen in Köniz. Experten warnen vor Gefahren für Schweiz-Infrastruktur, Spitäler und Verkehr. Neue Meldepflichten ab November.

Die Stadt Köniz im Kanton Bern geriet im November in die Schlagzeilen, als eine lokale Metzgerei aufgrund eines schweren Cyberangriff s vorübergehend schließen musste. Böswillige Akteure hatten Zugriff auf die kritische Infrastruktur des Betriebs und manipulierten die elektronischen Steuerungssysteme der Kühlgeräte. Diese Sicherheitslücke führte dazu, dass die Lagertemperaturen massiv anstiegen und das Fleisch dabei Temperaturen zwischen 50 und 70 Grad Celsius ausgesetzt war, was dessen Verderb unvermeidlich machte.

Manipulierte Kühlanlagen verursachten Sachschaden

Die spezifische Technik des Angriffs bestand darin, die digitalen Regler der industriellen Kühlschränke zu übernehmen. Statt die erforderliche Kälte zu erzeugen, wurden die Geräte so konfiguriert, dass sie das Innere erwärmten. Dies geschah nicht zufällig, sondern zielgerichtet, um den Warenbestand unwiderruflich zu zerstören. Der Vorfall in Köniz demonstriert eindrücklich, wie anfällig scheinbar alltägliche Gewerbebetriebe für digitale Sabotage sind, wenn keine robusten Schutzmechanismen vorhanden sind.

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Risiko für kritische Infrastruktur und Spitäler

Experten warnen davor, dass dieser Vorfall nur ein erster Warnschuss ist. Mayencourt, ein auf Cybersicherheit spezialisierter Berater, betonte gegenüber dem Nachrichtenportal Nau.ch, dass ein solcher Angriff auf kritere Systeme brandgefährlich sein kann. Er warnte vor einem potentiell großen Chaos in der Schweiz, insbesondere wenn solche Angriffe auf den Verkehr oder die öffentliche Versorgung überspringen. Die Bedrohung beschränkt sich nicht auf lokale Metzgereien, sondern betrifft die gesamte vernetzte Wirtschaft.

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) hat zusätzlich vor möglichen Hackerangriffen auf Schweizer Spitäler gewarnt. Die Konsequenzen könnten hier weitaus schwerwiegender sein als bei verderblichen Lebensmitteln. Sollte es gelingen, die Klimatisierung von Operationssälen lahmzulegen, wären sofortige Eingriffe nicht mehr durchführbar. Ärzte müssten Notoperationen verschieben, was Patientenleben direkt gefährden kann und das Gesundheitssystem unter enormen Druck setzt.

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Umfang der vernetzten Anlagen in der Schweiz

Die Gefahr resultiert aus der hohen Vernetzung moderner Industrieanlagen. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Schweiz zwischen 200'000 und 300'000 Industrieanlagen mit dem Internet verbunden sind. Diese immense Anzahl an Schnittstellen bietet Angreifern eine breite Angriffsfläche. Viele dieser Systeme sind Teil der Grundversorgung oder der industriellen Produktion. Eine Störung dieser Netze könnte logistische Ketten im ganzen Land unterbrechen und erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen.

Herausforderungen durch mangelnde Sicherheitskultur

Ein zentrales Problem ist, dass viele der Betreiber dieser kritischen Systeme nicht primär als IT-Firmen agieren. Der Experte Gwerder他指出, dass das Risiko darin liegt, dass Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht die IT-Sicherheit ist, oft über keine etablierte Sicherheitskultur verfügen. Diese Lücke in der Ausbildung und in den technischen Vorkehrungen macht sie zu attraktiven Zielen. Die größten Gefahren lauern dort, wo kein professioneller Schutz gegen digitale Eindringlinge implementiert ist.

Neue Meldepflichten und staatliche Koordinierung

Als Reaktion auf diese wachsende Bedrohung hat der Kanton Bern ein neues Cybersicherheitsgesetz verabschiedet. Ab sofort sind öffentliche Dienststellen verpflichtet, erlittene Cyberangriffe innerhalb von 24 Stunden an die zuständigen Stellen zu melden. Dies soll eine schnellere Reaktion und bessere Koordination zwischen den Behörden ermöglichen. Wenn bei dem Angriff auch Personendaten betroffen sind, gilt eine längere Frist von 72 Stunden für die Meldung.

Auch internationale Vorfälle zeigen die Dringlichkeit des Themas. In anderen Ländern kam es bereits zu Angriffen auf Kühlsysteme, die ähnliche Verwüstungen anrichteten. Der Bund unterstützt die Bemühungen der Kantone und Gemeinden, sich gegen diese Gefahren zu wappnen, koordiniert jedoch keine operativen Maßnahmen direkt. Die Verantwortung für die Vorbereitung liegt primär bei den Betrieben selbst, wobei das Bundesamt Rahmenbedingungen und Unterstützung bietet. Die Zeit für präventive Investitionen in Cybersicherheit ist abgelaufen; der Schutz der Infrastruktur ist nun eine zentrale Aufgabe.