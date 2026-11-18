Die Cyberangriffe auf die Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft beeinträchtigen rund 20 kantonale Applikationen, darunter Steuer-Tools. Sechs Server werden neu installiert, während die BORS weiterhin voll einsatzfähig bleiben. Aktuelle Updates erfolgen über die offiziellen Webkanäle.

Die Cyberangriffe auf die Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft haben gravierende Auswirkungen auf die digitale Infrastruktur der regionalen Behörde. Diese Sicherheitsvorfälle betreffen aktuell rund 20 verschiedene kantonale Applikationen, deren Betriebsfähigkeit temporär eingeschränkt ist. Die Angriffe richten sich spezifisch gegen die IT-Systeme der kantonalen Verwaltung, was zu einer Störung des digitalen Serviceangebots für Bürger und Unternehmen geführt hat.

Betroffene Applikationen und technischer Umfang

Der technische Umfang der gestörten Systeme umfasst die auf sechs Servern betriebenen kantonalen Applikationen. Zu den betroffenen Anwendungen zählt beispielsweise der unterdessen abgelöste Steuer-Rechner, der nicht mehr zur Verfügung steht. Diese spezifischen Tools wurden im Rahmen der Störungsanalyse als integraler Bestandteil der betroffenen Server-Infrastruktur identifiziert. Die Ausfälle betreffen somit keine einzelnen isolierten Dienste, sondern gruppieren sich um die auf den sechs betroffenen Servern gehosteten Programme.

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Maßnahmen zur Wiederherstellung und Installation

Die kantonale Verwaltung gibt an, dass die Analyse und die Behebung der technischen Störungen gut voranschreiten. Um die Störungen effektiv zu beseitigen, werden die sechs betroffenen Server nun neu installiert. Dieser technische Schritt soll sicherstellen, dass die beeinträchtigten Applikationen zeitnah wieder vollständig und sicher zur Verfügung stehen. Die Neuinstallation der Server stellt die zentrale Maßnahme dar, um die volle Funktionsfähigkeit der betroffenen digitalen Werkzeuge wiederherzustellen.

Unbeeinträchtigte Einsatzfähigkeit der Rettungsdienste

Die Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit (BORS) haben bestätigt, dass ihre IT-Systeme zu keinem Zeitpunkt von den Cyberangriffen betroffen waren. Es wird explizit versichert, dass die Sicherheits- und Rettungsorganisationen jederzeit und lückenlos einsatzfähig geblieben sind. Diese klare Abgrenzung der betroffenen Systeme unterstreicht, dass die kritische Infrastruktur für Notfälle und Sicherheit außerhalb der angegriffenen kantonalen Verwaltungsverwaltung operiert hat.

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Koordination und Kommunikation der Lage

Die Situation bleibt weiterhin im Fokus der zuständigen Behörden, die die weiteren Maßnahmen koordinieren. Die kantonale Verwaltung publiziert laufend aktuelle Informationen zur aktuellen Lage auf ihrer offiziellen Website. Dort können Bürger und interessierte Parteien die neuesten Updates zur Wiederherstellung der Systeme und zur Ausweitung der Angriffe einsehen. Die Kommunikation über diese digitalen Kanäle dient als primäre Informationsquelle, um Transparenz über den Fortgang der technischen Reparaturen zu gewährleisten.

Auswirkungen auf die digitale Verwaltungskompetenz

Die Vorfälle demonstrieren die Abhängigkeit der kantonalen Verwaltung von stabilen und sicheren IT-Infrastrukturen. Die Beeinträchtigung von rund 20 Applikationen zeigt, wie komplex die Vernetzung digitaler Dienste im öffentlichen Sektor ist. Die Neuinstallation der sechs Server wird als notwendiger Schritt gesehen, um die Resilienz gegen zukünftige cyberbedingte Bedrohungen zu stärken. Die Verwaltung setzt auf eine zügige Wiederherstellung, um den Dienstbetrieb für die Bevölkerung so schnell wie möglich zu normalisieren.