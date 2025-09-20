Cyberangriff auf IT-Dienstleister stört Flugbetrieb in Europa: Brüssel besonders betroffen

Ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister, der Check-in- und Boarding-Systeme für mehrere europäische Flughäfen bereitstellt, verursacht erhebliche Störungen. Der Flughafen Brüssel ist am stärksten betroffen, mit Verspätungen und Ausfällen als Folge. London Heathrow meldet ebenfalls Probleme, jedoch im Zusammenhang mit einem technischen Problem.

Ein schwerwiegender Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister, der für Check-in- und Boarding-Systeme an mehreren europäischen Flughäfen zuständig ist, hat zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt. Der Angriff, der am Freitagabend erfolgte, betrifft vor allem den Flughafen Brüssel , wo Passagiere mit erheblichen Verspätungen und Flugausfällen rechnen müssen.

Der externe Dienstleister für die Abfertigungssysteme wurde Ziel der Attacke, wodurch aktuell nur manuelles Einchecken und Boarding möglich ist. Dies führt zu deutlich längeren Wartezeiten und beeinträchtigt den reibungslosen Ablauf der Passagierabfertigung. Die Flughafengesellschaft Brüssel informierte über ihre Homepage über den Vorfall und betonte die Bemühungen des Dienstleisters, das Problem schnellstmöglich zu beheben. Reisende wurden aufgefordert, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Flugstatus bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren und ausreichend Zeit für die Abwicklung am Flughafen einzuplanen. Weitere europäische Flughäfen, darunter London Heathrow, scheinen ebenfalls von dem Vorfall betroffen zu sein, wobei Heathrow von einem technischen Problem bei einem Drittanbieter sprach. Es wird erwartet, dass sich die Situation im Laufe des Tages ändern wird, doch die Auswirkungen des Angriffs sind bereits jetzt deutlich spürbar. Die genaue Anzahl der betroffenen Flughäfen und die Ausweitung des Angriffs werden derzeit noch untersucht. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursachen des Angriffs zu ermitteln und die IT-Systeme wiederherzustellen, um den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren. Die Sicherheitsbehörden haben Ermittlungen aufgenommen und arbeiten eng mit dem betroffenen IT-Dienstleister zusammen, um die Sicherheit der Daten und Systeme zu gewährleisten und weitere Angriffe zu verhindern. Die Passagiere werden gebeten, sich auf kurzfristige Änderungen im Flugplan einzustellen und die Anweisungen der Flughafenmitarbeiter zu befolgen. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen des Cyberangriffs noch mehrere Stunden oder möglicherweise Tage anhalten könnten, bis die Systeme vollständig wiederhergestellt sind und der Flugverkehr wieder normal abgewickelt werden kann. Die Fluggesellschaften und die Flughäfen arbeiten intensiv an Lösungen, um die Unannehmlichkeiten für die Reisenden so gering wie möglich zu halten, einschließlich der Bereitstellung von Informationen und der Unterstützung bei der Umbuchung von Flügen.\Der Vorfall unterstreicht die zunehmende Anfälligkeit der kritischen Infrastruktur für Cyberangriffe und die Notwendigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Die Luftfahrtindustrie ist ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle, da erfolgreiche Angriffe erhebliche finanzielle und operative Auswirkungen haben können. Die Behörden und die betroffenen Unternehmen sind bestrebt, die Lehren aus diesem Vorfall zu ziehen und die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, um zukünftige Angriffe zu verhindern





bluenews_de / 🏆 20. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Cyberangriff Flughafen Brüssel Flugverkehr IT-Dienstleister

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Von der Ostsee bis zu den Alpen: Wie die EU mit lokalen Projekten nachhaltige Zukunft gestaltetBrüssel (ots) - Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union ist weit mehr als ein abstraktes Förderinstrument - sie verändert das Leben der Menschen direkt vor Ort. Mit dem...

Weiterlesen »

Brüssel will die Ukraine mit 170 Milliarden Euro von eingefrorenem russischem Vermögen finanzierenDie EU plant, eingefrorenes russisches Vermögen zur Finanzierung der Ukraine zu nutzen. Mit bis zu 170 Mrd. Euro könnten Reparationsdarlehen als Kredite bereitgestellt werden.

Weiterlesen »

Eigentor der EU-RegulierungÜber Regulierung aus Brüssel wird oft geschimpft. Eine Studie beschreibt nun den tatsächlichen Schaden einer wichtigen Verordnung.

Weiterlesen »

Bundesrat genehmigt Lärmreduktions-Massnahmen am Flughafen ZürichDer Bundesrat hat geplante Massnahmen zur Lärmreduktion am Flughafen Zürich genehmigt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Flugbetrieb nach 23.00 Uhr.

Weiterlesen »

Bundesrat genehmigt Lärmreduktions-Massnahmen am Flughafen ZürichDer Bundesrat hat Massnahmen zur Lärmreduktion am Flughafen Zürich genehmigt, wobei der Fokus besonders auf dem Flugbetrieb nach 23 Uhr liegt.

Weiterlesen »

Cyberangriff stört Check-in-Systeme an europäischen FlughäfenEin Cyberangriff hat die Check-in-Systeme mehrerer europäischer Flughäfen lahmgelegt. Passagiere müssen manuell einchecken.

Weiterlesen »