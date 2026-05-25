Cyberangriff auf Fotoplattformen: Primarschule Schübelbach betroffen

Ein Cyberangriff auf Fotoplattformen hat auch die Primarschule Schübelbach getroffen. Die Schule klärt den Vorfall engmaschig mit den Behörden ab und nimmt den Vorfall sehr ernst.

Ein Cyberangriff auf Fotoplattformen betrifft auch die Primarschule Schübelbach . Die Schule klärt den Sachverhalt engmaschig mit den Behörden ab. Wie die Gemeinde Schübelbach berichtet, wurden mehrere Plattformen für Fotografen Opfer eines Cyberangriff s.

Betroffen davon sind auch Fotografen, mit denen die Primarschule Schübelbach zusammenarbeitet. Die Primarschule Schübelbach wurde Ende vergangener Woche darüber informiert, dass verschiedene externe Dienstleister im Bereich Schulfotografie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Der Vorfall ereignete sich am Wochenende vom 16. und 17. Mai 2026.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden dabei gespeicherte Fotodateien sowie Namen, E-Mail-Adressen und Login- für die passwortgeschützten Fotogalerien unrechtmässig abgegriffen. Darunter befinden sich auch Fotos der Primarschule Schübelbach, die mit lokalen Fotografen zusammenarbeitet. Die Primarschule Schübelbach nimmt den Vorfall sehr ernst. Unmittelbar nach Bekanntwerden wurden weitere Abklärungen eingeleitet und die zuständigen Stellen informiert.

Die Schule steht in engem Kontakt mit der Kantonspolizei und dem kantonalen Datenschutzbeauftragten. Gemeinsam mit den betroffenen Dienstleistern, der schulinternen Fachperson sowie den zuständigen Behörden wird der Sachverhalt derzeit umfassend abgeklärt. Der Schutz der Kinder und Familien hat für die Primarschule Schübelbach höchste Priorität. Betroffene Eltern wurden direkt informiert und über vorsorgliche Massnahmen orientiert.

Zudem wurde eine Kontaktstelle eingerichtet, die vom Leiter ICT der Primarschule Schübelbach geleitet wird. Sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wird transparent über das weitere Vorgehen informiert





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