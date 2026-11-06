Cyberangriff auf Blutspendedienst in Frankreich: Schweizer Sicherheit im Fokus

Nach dem Angriff auf das französische Blutspendeunternehmen stehen Schweizer Institutionen unter Beobachtung. Redundante Kühlsysteme und strenge Inspektionen durch Swissmedic sollen die Sicherheit gewährleisten.

Im November haben Cyberkriminelle in Frankreich ein Unternehmen angegriffen, das Spendern Blut für den nationalen Blutspendedienst lagert. Dieser Vorfall hat in der Schweiz, einem Land mit strengen Gesundheitsstandards, eine intensive Debatte über die Resilienz der eigenen kritischen Infrastrukturen ausgelöst. Während die französische Attacke frühzeitig erkannt wurde, dient sie als Warnsignal für alle Einrichtungen, die sensible medizinische Güter wie Blutkonserven in Kühlschränken aufbewahren.

Schweizer Blutspende und Sicherheitsstandards

Die Blutspende Schweiz des Roten Kreuzes gibt nach eigenem Bekunden bisher keine Kenntnis von Angriffen auf hiesige Blutspendedienste. Kommunikationschefin Franziska Kellenberger betont, dass die aktuellen Bewilligungen und regelmäßigen Überprüfungen der Blutspendedienste bereits das Szenario einer willentlichen oder unbeabsichtigten Veränderung der Temperaturen bei den Lagersystemen explizit berücksichtigen. Die Organisation passe ihre Sicherheitsinfrastruktur kontinuierlich an neue technologische Entwicklungen und Bedrohungslagen an, um potenzielle Lücken zu schließen und die Datensicherheit zu gewährleisten.

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Redundante Kühlsysteme als Schutzmechanismus

Monika Niederhäuser Näpfer, Inspektorin bei der kantonalen Heilmittelkontrolle Zürich, erklärt, dass das Risiko einer Manipulation durch externe Hacker als gering eingestuft wird. Sie weist darauf hin, dass Kühlsysteme in der Regel nicht ferngesteuert werden könnten und sie noch keinen Kühlschrank gesehen habe, der über ein einfaches Onlinesystem bedienbar wäre. Die Temperaturüberwachung erfolgt zudem durch redundante Systeme, was eine erfolgreiche Manipulation erheblich erschwert.

Typischerweise überwacht nicht nur die im Kühlschrank eingebaute Temperaturanzeige den Zustand, sondern auch ein am Hausleitsystem angehängter Sensor die Temperatur. In einigen Fällen kommt ein drittes System hinzu, das die Messwerte unabhängig kontrolliert. Um die Messungen zu manipulieren, müsste Angreifer also mindestens ein System erfolgreich hacken. Selbst in diesem unwahrscheinlichen Szenario würde die nicht ans Netz angeschlossene Temperaturwarnung der Geräte noch anschlagen, was eine Manipulation nahezu unmöglich macht.

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Regulatorische Kontrolle durch Swissmedic

Während Swissmedic für die Kontrolle von Betrieben zuständig ist, die Blut herstellen und vertreiben, werden die reinen Blutlager von den kantonalen Heilmittelkontrollen inspiziert. Die Heilmittelkontrolle führt regelmäßig Inspektionen durch, um zu überprüfen, wie die Daten ausgespielt und erfasst werden und auf welchen Wegen Alarme ausgelöst werden. Die Grundlage dafür bildet die im Jahr 2020 verabschiedete Leitlinie "Inspektionen von Blutlagern" von Swissmedic, die strenge Vorgaben für die Dokumentation und Überwachung macht.

Grundsätzlich besteht für solche Angriffe eine Meldepflicht, wie das Bundesamt für Cybersicherheit (BFE) schriftlich bestätigt. Muss ein Blutspendedienst wegen eines Cyberangriffs auf Notfallpläne ausweichen oder werden Messdaten manipuliert, muss der Vorfall grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden. Diese strikten Regeln sollen sicherstellen, dass potenzielle Sicherheitslücken schnell identifiziert und behoben werden, bevor sie zu größeren Gesundheitskrisen führen können.

Unklare Täterschaft und geopolitische Motive

Während seit dem zweiten November keine neuen Angriffe auf Kühlsysteme in Europa verzeichnet wurden, ist die Identität der Täter weiterhin völlig unklar. Bislang sind weder bei den Supermärkten noch beim Blutspendedienst Lösegeldforderungen eingegangen, wodurch die Frage nach dem Motiv weiterhin offen bleibt. Sicherheitsexperten wie Peter Neumann vermuten am ehesten staatliche Akteure hinter den Angriffen.

Die Cyberattacken dürften demnach zum Ziel haben, Europa zu schwächen und zu verunsichern. In dieses Muster passt laut Neumann auch die Serie von Bombendrohungen, die zuletzt diverse europäische Flüge getroffen hat. Die Schäden bei Supermarkt-Kühlanlagen und anderen kritischen Infrastrukturen liegen in Millionenhöhe, was die wirtschaftliche und psychologische Bedeutung dieser Sabotageakte unterstreicht. Die Kombination aus physischen Bedrohungen und digitalen Angriffen stellt eine einzigartige Herausforderung für die europäische Sicherheit dar.