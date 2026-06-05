Cyber-Sicherheit in der Schweiz: Fortschritte und neue Herausforderungen

Ein Interview mit einem Experten über die Entwicklung der Cyber-Versicherung, Investitionen in Sicherheit und die Rolle von KI.

Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe wächst stetig, und Unternehmen reagieren zunehmend mit Versicherungen und Investitionen in Sicherheitsmassnahmen. Ein Gespräch mit einem Experten zeigt, dass die Schweiz im internationalen Vergleich gut dasteht, aber neue Technologie n wie künstliche Intelligenz die Lage verändern.

Cyber-Risiken gelten als eine der grössten Gefahren für Unternehmen. Das Prämienvolumen in der Cyber-Versicherung hat sich in der Schweiz auf rund 172 Millionen Franken erhöht, und viele Unternehmen investieren heute 8 bis 15 Prozent ihres IT-Budgets in Cyber-Sicherheit. Früher floss praktisch alles in die Prävention, heute sehen wir ein Verhältnis von etwa 80 zu 20 Prozent für Prävention und Reaktion. Dieser Wandel zeigt, dass Unternehmen anerkennen, dass sie trotz aller Schutzmassnahmen betroffen sein können.

Studien belegen, dass Unternehmen, die eine Cyber-Versicherung abschliessen wollen, ihre Sicherheitsbudgets häufig zusätzlich erhöhen. Die Schweiz steht im internationalen Vergleich sehr gut da, insbesondere in Europa. Die Qualität der Cyber-Sicherheit wird in Rankings weit vorne gesehen, was auch mit der starken Regulierung in Branchen wie Finanzen, Pharma und kritischer Infrastruktur zusammenhängt. Bei KMU sind die Ressourcen oft knapper, daher ist das Bild differenzierter.

Gleichzeitig nehmen Cyber-Vorfälle zu, allerdings nicht unbedingt wegen falscher Investitionen. Die Digitalisierung, verstärkte Nutzung von Cloud-Dienstleistungen und die Verbindung von IT mit operativen Systemen erhöhen die Abhängigkeiten. Entscheidend ist die Schadenschwere, die tendenziell abnimmt. Unternehmen entdecken Angriffe schneller und können früher reagieren.

Die sogenannte Dwell Time - die Zeit zwischen Eindringen und Entdeckung - ist von über 100 Tagen auf Stunden gesunken. Das verändert die Schadenwirkung massiv. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine doppelte Rolle: Sie erhöht die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Angriffen, hilft aber auch den Verteidigern. Anomalien werden schneller erkannt, Threat Hunting wird effizienter, Schwachstellen lassen sich rascher schliessen.

Viele Unternehmen nutzen KI indirekt über Sicherheitsanbieter. Eine besondere Herausforderung ergibt sich aus dem Tool Mythos von Anthropic, das unentdeckte Schwächen im Cyber-Schutz aufdecken soll. Solche KI-Lösungen können missbraucht werden. Die Reife dieser Lösungen ist überraschend.

Angriffe, die früher viel Expertise erforderten, sind heute für viele Akteure zugänglich. Der Zeitaspekt verschiebt sich fundamental: Schwachstellen müssen in erheblich verkürzten Zyklen geschlossen werden. Dieser Beschleunigungseffekt verändert die Spielregeln. Die Finanzbranche ist besonders betroffen, da sie regulatorische Vorgaben einhalten muss, während Angreifer frei agieren können.

Grosse Banken und Versicherungen sind hochkomplexe Organisationen, und die Anpassung an dieses Tempo ist eine enorme Herausforderung. Aktuell ist Business Email Compromise eine sehr prominente Angriffsmethode. Die Entwicklung zeigt, dass Cyber-Sicherheit ein fortlaufender Prozess ist, der sowohl Prävention als auch Reaktion umfasst und von Innovationen auf beiden Seiten geprägt wird





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