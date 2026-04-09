Cyber Resilience Act (CRA): Umsetzung ohne Entwicklungsbremse

Die Umsetzung des Cyber Resilience Act (CRA) stellt Unternehmen vor grosse Herausforderungen. Dieser Artikel beleuchtet die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung entstehen, die Bedeutung von Transparenz und Security by Design, sowie die Notwendigkeit einer strukturierten Vorgehensweise. Noser Engineering bietet praktische Lösungen für die CRA-konforme Produktentwicklung.

Der Cyber Resilience Act ( CRA ) wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Verständnis des Gesetzes, sondern in seiner konkreten Umsetzung in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette. Viele Unternehmen setzen zunächst am falschen Punkt an und prüfen vor allem, ob sie überhaupt vom CRA betroffen sind. Entscheidend ist jedoch, an welchen Stellen Transparenz fehlt, Nachweise unvollständig sind oder belastbare Sicherheitsprozesse fehlen.

Genau daraus entsteht Risiko. Denn der CRA fordert nicht nur sichere Produkte, sondern auch ein geregeltes Schwachstellenmanagement, verlässliche Updates, eine technische Dokumentation sowie klare Informationen für Nutzer. Diese Anforderungen begleiten den gesamten Produktlebenszyklus. In der Praxis scheitert CRA-Readiness selten an einem einzelnen Security-Problem. Häufiger fehlen ein vollständiger Überblick über Software-Komponenten, klare Zuständigkeiten zwischen Produktmanagement, Engineering und Security, sowie belastbare Abläufe für Tests, Meldungen und Korrekturen. Dazu kommt die Lieferkette: Die Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsanforderungen durch Dritte ist die grösste Herausforderung bei der wirksamen Umsetzung von Cyber-Regulatorien. Laut World Economic Forum halten mehr als 69% der Organisationen die Vorschriften in diesem Bereich für zu komplex und sehen eine unzureichende Transparenz über Cyber-Schwachstellen in ihrer Supply Chain. ENISA ordnet Supply-Chain-Angriffe seit Jahren als zentrale Bedrohung ein. Der CRA ist bereits in Kraft. Die Meldepflichten greifen ab 11. September 2026, die wesentlichen Pflichten ab 11. Dezember 2027. Wer zu spät beginnt, muss Security unter Zeitdruck nachrüsten – mit Reibung in Roadmaps, höherem Abstimmungsaufwand und Verzögerungen im Marktzugang. Gleichzeitig steigen die wirtschaftlichen Folgen realer Vorfälle: IBM beziffert die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne 2025 weltweit auf 4,44 Mio. US-Dollar, in Deutschland auf 3,48 Mio. Euro. CRA-Readiness beginnt pragmatisch: Betroffene Produkte und Komponenten identifizieren und mit SBOM Technologien inventarisieren, Risiken bewerten, Security Reviews und Tests etablieren und Security by Design im Entwicklungsprozess verankern. Entscheidend ist, daraus kein Parallelprojekt zu machen, sondern eine umsetzbare Linie für Produktentwicklung, Betrieb und Governance. Noser Engineering verbindet CRA-Verständnis mit technischer Expertise. Nicht nur konzeptionell, sondern in allen relevanten Disziplinen der praktischen Umsetzung – von der Architektur über Embedded- und Softwareentwicklung bis hin zu Testing, DevSecOps, Schwachstellenmanagement und Dokumentation. Für Unternehmen ist das entscheidend: Ein Partner muss nicht nur erklären, was gefordert ist, sondern helfen, Prioritäten zu setzen, Lücken sauber zu schliessen und CRA-konforme Prozesse in den realen Entwicklungsalltag zu integrieren. So wird aus regulatorischem Druck eine belastbare Entscheidungsgrundlage und aus Unsicherheit ein konkreter Fahrplan. Die Noser Engineering AG ist ein Schweizer ICT-Dienstleister für massgeschneiderte Software- und Hardwarelösungen und begleitet Unternehmen bei der Umsetzung komplexer digitaler Vorhaben. Eine tiefgreifende Security-Untersuchung von mehr als 3,3 Millionen .ch-Domains zeigt teils erhebliche Sicherheitsmängel, zurückzuführen unter anderem auf starke Plattformkonzentration bezüglich Hosting-Anbieter und Technologie-Stack. In Zukunft erhalten Insider Builds von Windows 11 in den Systemeinstellungen eine spezielle Seite, auf der sich experimentelle Features freischalten oder deaktivieren lassen. Der Anteil der Schweizer, die KI-Werkzeuge wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity nutzen, ist laut einer Comparis-Studie auf 76 Prozent angestiegen. Meetingraumlösungen sind heute technologisch ausgereift und breit verfügbar. Ein gut ausgestatteter Meetingraum erhöht Produktivität, Zusammenarbeit und Professionalität, unabhängig davon, ob es sich um kurze Teammeetings, Workshops oder Kundenpräsentationen handelt. MDM-Lösungen verwalten Geräte, analysieren sie aber nur begrenzt





SwissITMagazine / 🏆 15. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cyber Resilience Act CRA IT-Sicherheit Softwareentwicklung Schwachstellenmanagement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Blamage: Vincent Gross gewinnt deutsche Back-ShowStefanie Heinzmann holt sich bei Sat.1 den Goldenen Cupcake. An ihrer Seite: Vincent Gross, der kurz zuvor noch eine TV-Klatsche kassierte.

Read more »

Must-Have-Toolkit für NIS2-pflichtige Unternehmen in Deutschland: Strukturierte Umsetzung der...Frankfurt (ots) - Seit Mitte 2024 gilt die EU-weite NIS2-Richtlinie für Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen und Akteure der kritischen Infrastruktur und wurde in...

Read more »

Arbeitslosenquote: Schweiz meldet Rückgang auf 3,1 ProzentEnde März waren 146’255 Personen bei den RAV als arbeitslos gemeldet. Trotz leichtem Rückgang der Quote bleibt die Unsicherheit wegen der US-Zölle für Firmen gross.

Read more »

Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: So kommen Sie an TicketsDie Heim-WM beginnt erst im nächsten Mai, die Vorfreude ist bereits riesig. Das zeigt sich bei den Ticket-Bestellungen. Der Frust ist bei einigen Schweizer Fans jedoch schon gross.

Read more »

Arbeitslosenquote: Schweiz meldet Rückgang auf 3,1 ProzentEnde März waren 146’255 Personen bei den RAV als arbeitslos gemeldet. Trotz leichtem Rückgang der Quote bleibt die Unsicherheit wegen der US-Zölle für Firmen gross.

Read more »