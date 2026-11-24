Hackergruppe Cyber Partisans enthüllt über 11 Millionen Sterbefälle. Die Daten belegen 460.000 Tote, die Dunkelziffer liegt bei 600.000. Der Krieg wird jährlich tödlicher.

Pro-ukrainische Hacker-Gruppen haben durch die Analyse von mehr als 11 Millionen Sterbeurkunden detaillierte Statistiken zu den russischen Todesopfern des Krieges gegen die Ukraine veröffentlicht. Die von den Daten bezeugten Fakten belegen insgesamt 460'000 mit dem Krieg in Verbindung stehende Todesfälle. Schätzungen zufolge könnte die reale Dunkelziffer um etwa 150'000 weitere Opfer höher liegen. Dieser Konflikt entwickelte sich mit jedem Jahr zu einer immer tödlicheren Bedrohung, wobei das Jahr 2025 die häufigste Todesursache unter Männern unter 65 Jahren in Russland war.

Hacker enthüllen Statistiken über Kriegstote

Es ist seit vier Jahren her, dass Russland zuletzt offizielle Statistiken zu den Toten seines Angriffskrieges gegen die Ukraine veröffentlichte. Nun haben die pro-ukrainische Hacker-Gruppe Cyber Partisans und das ukrainische Kollektiv Silent Crow aktuelle Zahlen freigegeben. Die vorliegenden Zahlen basieren auf mehr als 11 Millionen Todesbescheinigungen des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik Rosstat. Die Hacker hatten monatelangen Zugriff auf diese sensiblen Datenbestände. Neben gefallenen Soldaten berücksichtigt die Statistik auch russische Zivilisten, deren Tod mit dem militärischen Konflikt in Verbindung steht, wobei die Zahl dieser zivilen Opfer gering ausfällt.

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Verheerendes Bild für den Kreml

Ein oberflächlicher Blick auf die Daten genügt, um nachvollziehen zu können, warum der Kreml sich seit 2022 zu den Toten seines Feldzugs ausschweigt. Das Bild, das die Zahlen zeichnen, ist für die Führung in Moskau verheerend. Selbst Experten, die mit einer hohen Zahl an Opfern des Konflikts gerechnet haben, setzen diese neuen Erkenntnisse in Erstaunen. Dr. Janis Kluge vom Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit sagte dem britischen Guardian, dass es immer einen unbekannten X-Faktor gegeben habe. Er betonte, dass von vielen russischen Toten nichts bekannt sei und die tatsächlichen Zahlen weit höher liegen würden.

Tödlichster Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg

Der Krieg ist für Russland der tödlichste Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Die erfassten Zahlen reichen vom Beginn des Krieges durch den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 bis Ende September 2026. Insgesamt werden 460'000 Todesfälle mit dem Krieg in Verbindung gebracht. In der Realität ist diese Zahl jedoch sehr wahrscheinlich noch höher, da neue Todesfälle erst mit Verzögerung von Rosstat erfasst werden können. Teilweise dauert diese Registrierung Monate. Zudem tragen Vermisste oder Tote, deren Leichen nie gefunden wurden, zu der Dunkelziffer bei. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl russischer Kriegstoter sich um die 600'000 bewegt.

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Steigende Opferzahlen und militärische Verluste

In jedem Fall sterben mehr russische Soldaten als neue rekrutiert werden. Ob 460'000 oder 600'000, die Zahlen übersteigen die Toten aller von Russland oder der Sowjetunion geführten militärischen Konflikte seit Ende des Zweiten Weltkriegs bei weitem. Zum Vergleich: Der sowjetische Krieg in Afghanistan dauerte fast zehn Jahre von Dezember 1979 bis Februar 1989. Insgesamt fielen in diesem Zeitraum knapp 15'000 sowjetische Soldaten. Die russischen Verluste liegen also multiples höher als die historischen Verluste der UdSSR in diesem Konflikt.

Jährliche Eskalation und spezifische Schlachten

Der Krieg wurde mit jedem Jahr tödlicher. Seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 ist der Konflikt immer gefährlicher geworden. Bereits 2022 starben 20'000 Russen durch die Kämpfe, was deutlich mehr war als im tödlichsten Jahr des Afghanistankrieges 1984, als 2'300 Mitglieder der sowjetischen Armee fielen. Mit jedem Jahr hat sich die Zahl der Kriegstoten zunächst mehr als verdoppelt. 2023 wuchs sie von 20'000 auf 50'000, 2024 auf mehr als 134'000. 2025 waren es fast 200'000, das sind 548 täglich. In der tödlichsten Phase verlor Russland innerhalb von vier Tagen so viele Männer wie die Sowjetunion im tödlichsten Jahr des Afghanistankrieges.

Regionale Ungleichheit und steigendes Alter der Soldaten

Besonders viele Opfer forderte die Operation Pokrowsk im Oblast Donezk, die im Januar 2026 nach anderthalb Jahren mit der Eroberung der strategisch wichtigen Stadt durch russische Streitkräfte endete. Ein Viertel der Zertifikate mit Standortangabe weist die Region um Pokrowsk als Sterbeort aus. 116'000 Soldaten fielen bei den Kämpfen, was fast doppelt so viel ist wie die Einwohnerzahl der Stadt zu Beginn des Krieges. Heute leben dort weniger als 1500 Menschen. Bis Pokrowsk erreicht war, waren 88'700 Soldaten gefallen. Der Fortschritt der Armee betrug 39 Kilometer, was 2200 Toten pro gewonnenem Kilometer entspricht. Die Arme Regionen sind überproportional betroffen und die Armee wird immer älter. 2022 betrug das durchschnittliche Alter der im Krieg gegen die Ukraine gefallenen Russen 34 Jahre. 2026 ist dieses auf 40 angestiegen, da der Kreml vorrangig auf Freiwillige setzt.