Curaçao schreibt WM-Geschichte: FCZ-Profi Comenencia mittendrin

Erstmals qualifiziert sich Curaçao für eine Fussball-WM. In einer Gruppe mit Deutschland, Ecuador und der Elfenbeinküste wäre das Weiterkommen eine Sensation. Der FCZ-Spieler Livano Comenencia ist Teil des historischen Erfolgs.

Erstmals in der Geschichte des Fussball s hat sich Curaçao für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Karibikstaat mit rund 155000 Einwohnern und einer Fläche von 444 Quadratkilometern ist das kleinste Land, das je an einer WM teilnehmen wird.

Die Qualifikation gelang im November 2025 mit einem entscheidenden Sieg, der die Spieler und Fans in Ekstase versetzte. Mittendrin im historischen Moment war Livano Comenencia, der Verteidiger des FC Zürich, der in der Nationalmannschaft im Mittelfeld aufläuft. Er beschreibt die Szenen nach dem Spiel als einen der grössten Momente seines Lebens: Ich habe am ganzen Körper gezittert, dann sofort angefangen zu weinen. Wir haben uns alle umarmt, die Fans kamen aufs Feld, und wir haben gebetet und Gott gedankt.

Auch Wochen später ist dem 22-Jährigen die Freude anzusehen, wenn er davon erzählt. Immer wieder betont er: Wir haben Geschichte geschrieben. Es ist eine Geschichte, die eng mit der kolonialen Vergangenheit der Niederlande verbunden ist. Denn fast alle Spieler des Kaders wurden in den Niederlanden geboren und haben ihre Wurzeln auf der Karibikinsel.

Sie profitierten von der professionellen Fussballausbildung in der Eredivisie, viele spielen noch heute dort. Nur Tahith Chong, einst für Werder Bremen aktiv, stammt nicht aus den Niederlanden. Comenencia selbst wuchs in den Niederlanden auf und durchlief dort alle Nachwuchsstufen. Es macht ihn stolz, für das Herkunftsland seiner Eltern zu spielen.

Früher war Baseball der beliebteste Sport in Curaçao, sagt er. Seit unserer Qualifikation ist es Fussball. Ich hoffe, dass wir Vorbilder für die nächste Generation sind, damit sich junge Talente nicht gegen Curaçao entscheiden, weil die Niederlande bessere Chancen auf ein grosses Turnier haben. Die WM-Gruppe ist für den Underdog eine enorme Herausforderung.

Zum Auftakt trifft Curaçao auf Deutschland, die Nummer 10 der Welt. Danach warten die Elfenbeinküste (Rang 34) und Ecuador (Rang 23). Curaçao liegt auf Platz 82. Ein Weiterkommen wäre eine Sensation, doch Comenencia gibt sich kämpferisch: Ich kann es kaum abwarten, gegen Spieler wie Florian Wirtz und Jamal Musiala zu spielen.

Wir spielen elf gegen elf, nicht elf gegen fünf. Sogar gegen Deutschland ist alles möglich. Wir werden unterschätzt, das ist unser Vorteil. Der Traum von der WM-Teilnahme ist bereits wahr geworden, aber Comenencia träumt weiter: Ich stelle mir jeden Tag vor, wie die Spiele sein werden, wie ich spiele.

Ich liebe es, mir solche Dinge vorzustellen. Und ich hoffe, dass das, was ich träume, auch wahr wird. Die Fussballwelt blickt gespannt auf das kleinste WM-Teilnehmerland aller Zeiten. Für Curaçao ist die Teilnahme mehr als nur ein sportlicher Erfolg - sie ist ein Symbol für Identität und Zusammenhalt.

Die Spieler, die in den Niederlanden aufgewachsen sind, kämpfen für die Insel ihrer Eltern und Grosseltern. Sie zeigen, dass mit Leidenschaft und Talent selbst die grössten Hürden überwindbar sind. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird für Curaçao das grösste Abenteuer der Fussballgeschichte. Egal, wie die Spiele ausgehen, eines steht fest: Dieses Team hat bereits Geschichte geschrieben.

Und Livano Comenencia, der bescheidene Profi aus Zürich, steht mitten im Zentrum dieses Märchens. Seine Geschichte ist eine von vielen, die zeigen, wie der Fussball Menschen und Kulturen verbinden kann





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