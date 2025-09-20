Cup-Duell der Ostschweizer: FC Wil empfängt den «grossen Bruder» St. Gallen

Im Cup-1/16-Final kommt es zum Ostschweizer Derby zwischen dem FC Wil und dem FC St. Gallen. Für Wil ist es die Chance auf ein Saison-Highlight und eine Überraschung gegen den Favoriten.

Raus aus dem grauen Ligaalltag, rein in ein vorläufiges Saison-Highlight: Am Samstag steht für den FC Wil das Cup -1/16-Final-Duell gegen den «grossen Bruder» FC St. Gallen an. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen und vier Niederlagen in Folge rangiert der FC Wil in der Challenge League lediglich auf dem neunten Platz. In sieben Spielen gelangen nur sechs Tore, während die Mannschaft 16 Gegentreffer hinnehmen musste.

Sportchef Michael Lang, seit Juni im Amt, versucht, die aktuelle Situation zu relativieren. Er betont, dass das Team mit Verletzungen zu kämpfen hatte und sich in einem Umbruch befindet. Der Abgang von Leistungsträgern wie Nico Maier und Ayo Akinola hat die Mannschaft geschwächt. Trotz der Außenseiterrolle gegen den FC St. Gallen, wird nun auf eine Wende gehofft. Lang beschreibt, dass sie von Ticketanfragen geradezu überrannt wurden und das Spiel seit der Auslosung das alles beherrschende Thema ist. Lang selbst weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, Cupsieger zu werden. Er gewann den Pokal mit Basel und GC. Er betont jedoch, dass die aktuelle Situation eine andere sei und der FC Wil gegen St. Gallen klarer Außenseiter sei. Er kann aber auf Insiderwissen bauen, denn in seinem Kader befinden sich zahlreiche Spieler mit Vergangenheit beim FC St. Gallen. Neben zwei Leihspielern wechselten vier Neuzugänge von der Kantonshauptstadt in die Äbtestadt. Lang betont, dass sie keine große Sache daraus machen wollen. Es seien einfach gute Jungs, die Fußball spielen wollen, egal gegen wen.\Einer dieser Spieler ist Edis Bytyqi, der von St. Gallen ausgeliehen ist. Er erzählt, dass er bereits Sprüche hat einstecken müssen und sich auch schon gefragt hat, ob er im Falle eines Tores jubeln würde. Nach kurzem Zögern deutet er an, dass er wohl eher nicht jubeln werde. Trainer Marco Hämmerli, selbst ehemaliger Spieler des FCSG, betont, dass der Plan nicht einfach nur darin bestehe, sich zu verstecken. Sie seien lösungsorientiert und wollen nicht nur verteidigen. Dieses Ostschweizer Derby auf Wettkampfebene gab es seit über 13 Jahren nicht mehr. Der letzte Sieg des FC Wil datiert aus dem März 2004, als sie im Cup-Halbfinal gegen St. Gallen gewannen und anschließend den Pokal holten. Legendär ist das Duell vom 3. November 2002, in dem Wil den FCSG mit 11:3 nach Hause schickte. Das letzte Aufeinandertreffen ist noch nicht lange her: Anfang September war der FCSG anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums im Bergholz zu Gast. Die Fans sahen ein unterhaltsames 3:3, jedoch nicht ohne Störgeräusche. Auf der Suche nach einem namhaften Gegner für den Jubiläums-Kick hatte Wil nach Informationen mehrere Absagen aus dem In- und Ausland erhalten. Auch St. Gallen hatte zunächst abgesagt, ehe ein Sinneswandel erfolgte. Einige Wiler Ultras waren darüber nicht erfreut und boykottierten die Partie. Der FC Wil reagierte auf den drohenden Zuschauerschwund und verknüpfte das Vorkaufsrecht für die Cup-Tickets mit dem Kauf von Karten für das Jubiläumsspiel.\Nun kommt er wieder, der «große Bruder» FC St. Gallen. Dieses Spiel bietet dem FC Wil die Gelegenheit, einiges aus dem Weg zu räumen: den Ärger der Ultras, die Tristesse der Challenge-League-Auftritte – aber auch die Frage, ob die Leihspieler-Herzen zumindest für 90 Minuten nicht für den Gegner schlagen. Das Spiel verspricht Spannung und Emotionen, denn es ist ein Ostschweizer Derby mit langer Tradition und viel Rivalität. Die Fans beider Mannschaften fiebern diesem Duell entgegen, das nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich von Bedeutung ist. Für den FC Wil ist es die Chance, sich gegen den übermächtigen Gegner zu beweisen und für eine Überraschung zu sorgen. Die Spieler werden alles geben, um ihren Fans einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Die Partie ist auch ein Gradmesser für die Entwicklung des FC Wil und zeigt, ob sie in der Lage sind, mit den Top-Mannschaften der Schweiz mitzuhalten. Die Cup-Partie ist ein willkommener Kontrast zum Ligaalltag und bietet die Möglichkeit, die eigenen Stärken zu zeigen und Selbstvertrauen zu tanken. Das Spiel wird nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen mit großer Leidenschaft geführt werden





