Im Europapark Leipzig besiegt Crystal Palace Rayo Vallecano mit 1:0. Jean‑Philippe Mateta trifft in der 51. Minute, Trainer Oliver Glasner geht nach dem Triumph in den Ruhestand.

Am 26. September 2023 stand das Berliner Fußballteam Crystal Palace im Europa-League-Finale in Leipzig gegenüber dem spanischen Club Rayo Vallecano . Vor einem vollen Stadion, in dem 39 176 begeisterte Zuschauer Platz nahmen, entschied ein einziges Tor über den Ausgang des Spiels.

In der 51. Minute traf der französische Stürmer Jean‑Philippe Mateta zum 1:0, das letztlich zum Sieg von Palace führte und Trainer Oliver Glasner einen glanzvollen Abschluss seiner Amtszeit bescheren sollte. Glasners Vorbereitung war ungewöhnlich: Nachdem er bereits 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, ließ er seine Spieler am Spieltag tagsüber lockeres Fußball‑Tennis absolvieren. Sein Ziel war es, die Mannschaft mental zu entspannen und mit einem freien Kopf in das bisher größte Spiel der Clubgeschichte zu schicken.

Die Taktik erwies sich als erfolgreich, denn die Palace-Spieler wirkten im gesamten Verlauf konzentriert und zugleich locker, was sich besonders in den intensiven Zweikämpfen zeigte, die mit hoher Aggressivität ausgetragen wurden. Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einem taktischen Schlagabtausch beider Teams, wobei jedoch keine der Seiten das Tor traf.

Nach 21 Minuten wurde das Rayo‑Tor durch ein Foul an Yéremy Pino, das von Pathé Ciss begangen wurde, verhindert; Schiedsrichter Maurizio Mariani zeigte die Gelbe Karte, obwohl manche Beobachter eine Notbremse in Erwägung gezogen hätten. Kurz vor der Halbzeitunterbrechung stürzte ein Vallecano‑Fan die Treppe hinunter, was zu einer etwa dreiminütigen Spielpause führte, während das medizinische Personal den Verletzten versorgte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Palace die erste große Chance: Adam Wharton flankte aus dem Rückraum, doch Tyrick Mitchell, der kopflastig zum Abschluss kam, versenkte den Ball knapp neben das Netz. Diese Situation verdeutlichte das hohe Pressing beider Mannschaften, das jedoch zulasten des eigentlichen Spielflusses ging. Nach dem Anpfiff in der zweiten Halbzeit kam Palace mit neuer Kreativität. Wharton, der zuvor bereits Chancen kreiert hatte, wechselte die Spielweise und zog aus etwa 20 Metern Distanz ab.

Der Rayo‑Torhüter Augusto Batalla parierte den Schuss, leitete den Ball jedoch unglücklich auf das Bein von Mateta um, was dem Franzosen die Möglichkeit gab, den Ball erneut zu kontrollieren. In der 51. Minute nutzte er die Chance perfekt: Mit einem kraftvollen Schuss ins linke Eck verwandelte er das einzige Tor des Spiels. Ein späterer Freistoß von Pino traf den linken Pfosten und sprang zum rechten, während Batalla nur knapp den Ball um den Pfosten ablenkte.

Trotz weiterer Bemühungen beider Seiten blieb das 1:0 das Endergebnis, das Crystal Palace zum Sieger der Conference League krönte und Oliver Glasner ein triumphales Abschiedskapitel beschert.





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