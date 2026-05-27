Crystal Palace gewinnt Europacup-Endspiel und beendet 121-jährige Durststrecke

Crystal Palace hat das Europacup-Endspiel gegen Rayo Vallecano gewonnen und damit den ersten Titel in der Vereinsgeschichte gefeiert. Trainer Oliver Glasner verlässt das Team Ende Saison, nachdem er mit dem Gewinn des FA Cups und dem Europacup-Endspiel bereits den größten Erfolg der Klubgeschichte erreicht hatte.

Es dauerte bis zur 51. Minute, ehe die Partie so richtig Fahrt aufnahm – zumindest auf Seiten von Crystal Palace . Einen Abschluss aus der Distanz von Adam Wharton liess Rayo-Keeper Augusto Batalla nach vorne abprallen, wo Jean-Philippe Mateta goldrichtig stand und zum 1:0 abstauben konnte.

Die Engländer waren in der Folge bestrebt, gleich nachzulegen. Erst sah Yeremi Pino seinen Freistoss an beiden Pfosten abprallen (56. ), ehe Mateta nur 1 Minute später am hervorragend reagierenden Batalla scheiterte. Rayo weitgehend harmlo





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