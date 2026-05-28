Cruise Canceled Due to Technical Problems: 'Vasco da Gama' Returns to Brest for Repairs

Nicko Cruises announces the cancellation of the 'Vasco da Gama' cruise due to technical problems. The cruise ship had to return to Brest for repairs after a new technical defect was discovered on its way to Hamburg.

Eine Kreuzfahrt wird kurz vor dem Start abgesagt. Das Schiff 'Vasco da Gama' ist nach einem weiteren Defekt nicht einsatzbereit. Das Kreuzfahrtschiff 'Vasco da Gama' musste erneut wegen technischer Probleme aus dem Fahrbetrieb genommen werden.

- Nicko Cruises Das Kreuzfahrtschiff 'Vasco da Gama' muss erneut wegen technischer Probleme ausfallen. Das Schiff ist Noch vor dem geplanten Start am Dienstag mussten die Veranstalter die Kreuzfahrt absagen. Grund waren Auf dem Weg nach Hamburg trat laut Nicko Cruises erneut ein technischer Defekt an einer Hauptmaschine auf. Das Schiff kehrte daraufhin nach Brest zurück, um die Ursache umfassend zu prüfen, berichtet der 'Stern'.

Nicko Cruises betont, dass der neue Defekt nicht mit den jüngsten Werftarbeiten zusammenhängt. Laut 'Countervor9' soll die Ursache nun in Brest untersucht werden. Gäste der abgesagten Kreuzfahrt können ihre Reise umbuchen oder stornieren. Technische Probleme an einer Hauptmaschine stoppen die Rückkehr der 'Vasco da Gama'.

- Nicko Cruises Die für den 26. Mai geplante 14-tägige Kreuzfahrt 'Bis zum nördlichen Ende Europas' wurde abgesagt. Laut 'Countervor9' verschiebt sich damit der Neustart der 'Vasco da Gama'. Ist vorerst gescheitert.

Diese Reise hatte Stopps in Bergen, Geiranger, den Lofoten und am Nordkap vorgesehen, wie 'Mopo' schreibt. Damit musste bereits eine weitere Reise wegen technischer Probleme abgesagt werden. Laut 'Kreuzfahrt Aktuelles' gestaltet sich die Reparatur der 'Vasco da Gama' komplexer als erwartet. Das 33 Jahre alte Schiff musste bereits im April 2026 seine Weltreise vorzeitig beenden.

Laut der 'FR' mussten Hunderte Passagiere wegen eines Defekts am CPP-System in Lissabon aussteigen. Betroffene Gäste können ihre gebuchte Kreuzfahrt umbuchen oder stornieren, wie der Veranstalter mitteilt. Eine neue Abfahrtszeit steht derzeit noch nicht fest





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