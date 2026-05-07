Croatia Airlines im finanziellen Sinkflug: Kerosinschock und Gebührenerhöhungen belasten staatlichen Carrier

Die kroatische Nationalfluggesellschaft Croatia Airlines sieht sich mit massiven Verlusten und steigenden Betriebskosten konfrontiert, was zu einer Reduzierung des Flugplans und drohenden Preissteigerungen führt.

Die staatliche Fluggesellschaft Kroatiens, Croatia Airlines , befindet sich derzeit in einer prekären finanziellen Lage, die die Zukunft des nationalen Luftverkehrs in Frage stellt. Trotz eines spürbaren Anstiegs der Passagierzahlen, die im vergangenen Jahr um etwa elf Prozent auf fast zwei Millionen Reisende gewachsen sind, konnte das Unternehmen keine wirtschaftliche Stabilität erreichen.

Im Gegenteil: Die Bilanz des letzten Geschäftsjahres weist ein alarmierendes Defizit von 38,8 Millionen Euro aus. Um den drohenden Kollaps abzuwenden, musste die kroatische Regierung bereits im Dezember mit einem massiven Rettungspaket in Höhe von rund 156 Millionen Euro eingreifen. Die politischen Entscheidungsträger versuchen dabei, diese finanzielle Unterstützung offiziell als wirtschaftlich begründete Investition darzustellen, um den strengen europäischen Regeln gegen staatliche Beihilfen zu entgehen.

Dennoch zeigt ein Blick in die Historie, dass die Fluggesellschaft seit dem Jahr 2018 nur ein einziges Mal einen positiven Jahresabschluss verzeichnen konnte. Die Diskrepanz zwischen steigender Nachfrage und sinkender Profitabilität verdeutlicht die tiefgreifenden strukturellen Probleme innerhalb der Airline. Ein wesentlicher Faktor, der die ohnehin schon fragile Situation verschärft, ist die extreme Volatilität der Kerosinpreise. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, haben zu einem drastischen Anstieg der Treibstoffkosten geführt, der die Branche mit voller Wucht trifft.

Slaven Žabo, der Kommerzchef von Croatia Airlines, betonte in einem Gespräch mit RTL Croatia, dass diese Kostensteigerungen nahezu alle Fluggesellschaften in eine Phase massiver Millionenverluste treiben werden. Als unmittelbare Reaktion auf diese Entwicklung sieht sich die Airline gezwungen, ihr bestehendes Streckennetz drastisch zu straffen. In den kommenden drei Monaten sollen rund 900 Flüge gestrichen werden, was einem Rückgang des Angebots von etwa fünf Prozent entspricht.

Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die verfügbaren Kapazitäten präziser an die tatsächliche Nachfrage sowie an die gestiegenen Betriebskosten anzupassen. Für die Passagiere bedeutet dies eine geringere Flexibilität und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Flugausfällen, während das Unternehmen versucht, seine Einnahmen auf den lukrativsten Strecken zu optimieren. Neben den Treibstoffkosten stellt eine weitere Erhöhung der Flughafengebühren am Knotenpunkt in Zagreb eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Ab dem ersten Juni plant der Flughafen Zagreb eine Anhebung der Gebühren um stolze zwanzig Prozent.

Laut Žabo wird sich diese Mehrbelastung direkt über die Passagierabgaben auf die Ticketpreise auswirken, was die Reisekosten für die Endverbraucher weiter in die Höhe treiben wird. Obwohl die Airline bestrebt ist, wettbewerbsfähig zu bleiben und die grundlegende Konnektivität Kroatiens zu sichern, ist der Spielraum für Kompromisse gering.

Zwar gibt es positive Signale aus den ersten Monaten des aktuellen Jahres, in denen ein Passagierwachstum von 23 Prozent mit knapp 100.000 zusätzlichen Reisenden verzeichnet wurde, doch dieser Zuwachs scheint nicht auszureichen, um den wachsenden Schuldenberg von fast 40 Millionen Euro und die explodierenden Fixkosten zu kompensieren. Es bleibt abzuwarten, ob die strategischen Anpassungen und die staatliche Unterstützung ausreichen werden, um Croatia Airlines langfristig auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen oder ob weitere drastische Maßnahmen notwendig sind, um das Überleben des nationalen Symbols der Luftfahrt zu sichern.

Die Situation verdeutlicht die Abhängigkeit regionaler Fluggesellschaften von globalen Marktmechanismen und politischen Instabilitäten





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