Cristiano Ronaldo beendet nach 23 Jahren Karriere für Portugal

Cristiano Ronaldo verabschiedet sich nach 23 Jahren und 234 Länderspielen von der portugiesischen Nationalmannschaft. Sein Vermächtnis umfasst 146 Tore und drei große Titel.

Cristiano Ronaldo hat seine Ära als Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft nach 23 Jahren offiziell beendet. Der 41-jährige Superstar gab seinen Rücktritt in einem emotionalen Video auf seinen sozialen Medienkanälen bekannt. Damit endet eine 234 Länderspiele umfassende Laufbahn für die Auswahl aus Lissabon.

Ronaldos Rücktritt und der Kontext

Dieser Schritt kommt nicht völlig überraschend, da die Weichen bereits vor Kurzem gestellt wurden. Bei der letzten Zusammenkunft der Nationalmannschaft hatte Ronaldo die Mannschaft aus disziplinarischen Gründen verlassen. Er erhielt eine symbolische Strafe in Höhe von 255 Euro, die er innerhalb von 30 Sekunden seines Gehalts hätte bezahlen können. Zusätzlich wurde er für 30 Tage gesperrt, was jedoch kurz genug war, um keine offiziellen Länderspiele zu verpassen. Die Tür für eine Rückkehr blieb theoretisch offen, doch Ronaldo zieht sich nun freiwillig zurück.

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Reaktionen und emotionale Würdigung

Das Abschiedsvideo stieß auf immense Resonanz und erhielt innerhalb kürzester Zeit über 12 Millionen Likes. Teamkollegen wie Bruno Fernandes dankten für die Inspiration und betonten das Privileg, mit ihrem Kindheitsidol gespielt zu haben. Pepe hob hervor, dass die Zusammenarbeit mehr als nur Fußball war. Auch internationale Stars wie Rio Ferdinand und Vinicius Junior priesen Ronaldo als den besten Spieler aller Zeiten. Staatspräsident António José Seguro bedankte sich offiziell im Namen des Landes für die weltweite Sichtbarkeit Portugals.

Statistische Rekorde und sportlicher Erfolg

Sein Debüt gab Ronaldo im August 2003 und hielt seither die Rekorde für die meisten Einsätze und Tore in einer Herren-Nationalmannschaft. In 23 Jahren erzielte er 146 Tore und bereitete 45 weitere vor. Sein größter Triumph war der Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 2016. Zudem sicherte er sich mit Portugal die Nations League in den Jahren 2019 und 2025. Ein WM-Titel blieb ihm jedoch bis zu diesem Punkt seiner internationalen Karriere verwehrt.

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Fokus auf Vereinskarriere und neue Ziele

Der Abschied vom Nationalteam bedeutet jedoch nicht das Ende seiner aktiven Laufbahn. Für den saudischen Verein Al-Nassr geht er weiter auf Torejagd. Aktuell steht er mit 985 erzielten Toren in der Profikarriere vor der magischen Marke von 1000 Treffern. Zum Vergleich: Lionel Messi steht mit 937 Toren auf Platz zwei, während Pelé mit 762 Treffern den dritten Rang belegt. Ronaldo ist bestrebt, diese historische Hürde noch zu nehmen.

Zukunft des portugiesischen Fußballs

Die UEFA würdigte Ronaldos Karriere als ein Vermächtnis, das für immer Bestand haben wird. Für das 10,5 Millionen Einwohner zählende Land hat der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner eine immense Bedeutung. Mit dem Ende seiner Zeit im Nationalteam steht die nächste Generation der portugiesischen Auswahl vor der Herausforderung, dieses hohe Niveau zu erreichen. Die Fans und der Verband sehen nun einen neuen Abschnitt für den Fußball in Portugal an.