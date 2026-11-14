Cremo-Zugang ins Wallis: Regierung sichert Raclette-AOP-Produktion bis 2030

Die Walliser Regierung reagiert auf Cremos Rückzug bis 2030 mit einer Taskforce, um die Produktion von Raclette du Valais AOP zu sichern und die Wertschöpfung von 50 Millionen Franken zu schützen.

Der Kanton Wallis reagiert entschlossen auf die Ankündigung des Freiburger Molkereikonzerns Cremo SA, seine Aktivitäten in der Region bis zum Jahr 2030 vollständig zurückzufahren. Nach der Bekanntgabe des strategischen Umzugs reagierten die zuständigen Behörden umgehend, um die Produktion und Vermarktung des geschützten Produkts "Raclette du Valais AOP" zu gewährleisten. Die Landesregierung betonte, dass der Schutz dieses kulturellen Erbes und der damit verbundenen Wirtschaftszweig höchste Priorität genießt. Durch die schnelle Einsetzung einer speziellen Taskforce sollen bestehende Lieferketten stabilisiert und die Arbeitsplätze in der lokalen Landwirtschaft geschützt werden. Dieses entschlossene Vorgehen soll sicherstellen, dass die Produktion des beliebten Schmelzkäses trotz der Umstrukturierung des großen Milchverarbeiters weiterläuft.

Strategische Umstrukturierung des Unternehmens Cremo SA

Der Freiburger Molkereikonzern Cremo SA begründet seine Entscheidung mit einer schwerwiegenden finanziellen Krise, die das Unternehmen in tiefroten Zahlen zurücklässt. Für das Geschäftsjahr 2025 verzeichnet der Konzern einen Verlust von 17 Millionen Franken, was die Dringlichkeit der Maßnahmen unterstreicht. Die derzeitige Struktur der Aktivitäten wird als zu zersplittert betrachtet, während der hohe Bedarf an Investitionen die Situation weiter erschwert. Daher plant Cremo SA, seine operativen Tätigkeiten rationalisiert auf den historischen Hauptsitz in Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg zu konzentrieren. Dieser Schritt ist Teil einer langfristigen Strategie, um das Unternehmen langfristig zu stabilisieren und seine Marktposition zu stärken.

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Kernaussage der Walliser Taskforce zur Wertschöpfung

Die im Kanton Wallis eingerichtete Taskforce mit den drei Schwerpunkten Arbeitsplatzerhalt, Produktionsaufrechterhaltung und Marketing von Raclette du Valais AOP soll die wirtschaftliche Basis der Region sichern. Das geschützte Produkt "Raclette du Valais AOP" ist seit Oktober 2007 als geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragen und hat eine immense Bedeutung für die lokale Landwirtschaft. Jährlich generiert die Verarbeitung dieses Käses eine Wertschöpfung von über 50 Millionen Franken für die Milchwirtschaft. Der Standort in Siders ist dabei von zentraler Bedeutung, da das Unternehmen dort aktuell jährlich 13,5 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet. Davon werden 9 Millionen Kilogramm ausschließlich zu "Raclette du Valais AOP" weiterverarbeitet. Dies entspricht nahezu der Hälfte der gesamten Walliser Produktion und unterstreicht die systemrelevante Rolle des Standorts.

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Kooperation mit Alpgold und Milchverband im Wallis

Unter der Leitung der Dienststelle für Landwirtschaft vereint die Taskforce alle wesentlichen Akteure der Walliser Branche in einer strategischen Allianz. Zu den teilnehmenden Partnern zählen die Walliser Genossenschaft Alpgold, der Walliser Milchverband sowie die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP. Diese Zusammenarbeit dient dazu, die Interessen der Produzenten zu wahren und die Lieferketten trotz des Ausfalls von Cremo SA aufrechtzuerhalten. Der Kanton verweist zudem auf seine langjährige Investitionsstrategie, mit der er in den vergangenen zehn Jahren Infrastrukturprojekte für die Käseproduktion umfassend gefördert hat. Mit diesem Engagement will die Landesregierung auch zukünftig die Arbeitsplätze in der Region sichern und die Qualität des Produkts garantieren.

Kommunikation von CEO Xavier Monange zur Zukunft

Xavier Monange, seit Februar 2026 CEO der Cremo SA, versicherte den betroffenen Produzenten, dass sie sich keine Sorgen um den Absatz ihrer Erzeugnisse machen müssen. In einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen (RTS) betonte Monange, dass die Cremo keine andere Wahl habe, aber das Ziel verfolgten, keine Entlassungen aussprechen zu müssen. Er begrüßte die Einsetzung der Taskforce durch den Kanton und kündigte an, dass Cremo SA aktiv an den Gesprächen teilnehmen wird. In Zukunft soll sich das Unternehmen auf Kernprodukte wie Butter, Milchpulver, Proteine und die Käsereifung konzentrieren. Der Kanton erwartet von Cremo SA ein verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während des gesamten Transformationsprozesses bis 2030.