Cremo konzentriert Produktion in Villars-sur-Glâne

Der schweizerische Milchverarbeiter Cremo plant eine massive Restrukturierung. Alle zukünftigen Produktionsstandorte sollen in Villars-sur-Glâne zusammengefasst werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Investitionskosten zu senken.

Der schweizerische Milchverarbeiter Cremo plant eine fundamentale Neuausrichtung seiner industriellen Strukturen. Das Unternehmen wird künftig seine gesamte Produktion auf den Standort in Villars-sur-Glâne konzentrieren. Diese strategische Entscheidung trifft im Kontext einer branchenweiten Überkapazitäten und hohen Investitionsbedarfe. Cremo strebt mit dieser Maßnahme die langfristige Sicherung der Existenz an und reagiert auf die dringende Notwendigkeit einer Kostenoptimierung.

Zweite Position hinter Emmi in der Schweiz

Cremo nimmt in der Schweizer Milchwirtschaft eine herausragende Stellung ein. Laut der aktuellen Milchstatistik für das Jahr 2025 verarbeitete das Unternehmen rund 333 Millionen Kilogramm Milch. Damit belegt Cremo den zweiten Platz hinter dem Marktführer Emmi , der knapp 956 Millionen Kilogramm verarbeitete. Den dritten Rang nimmt die zur Migros-Gruppe gehörende Elsa Group mit 320 Millionen Kilogramm ein. Insgesamt wurden im Jahr 2025 rund 3,43 Milliarden Kilogramm Milch angeliefert, was den enormen Umfang der Branche unterstreicht.

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Strategischer Kurswechsel für die Zukunft

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Cremo , dass ein grundlegender Kurswechsel unumgänglich sei. Dies dient vor allem der Sicherung der langfristigen Zukunft des Unternehmens. Besonders vor dem Hintergrund der systemrelevanten Bedeutung für die Schweizer Milchversorgung wird diese Entscheidung als kritisch erachtet. CEO Xavier Monange betont in diesem Zusammenhang, dass klare Entscheidungen getroffen werden müssen. Cremo könne nicht überall gleichzeitig investieren, weshalb Mittel dort konzentriert werden müssen, wo sie die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Das Ziel ist es, die Grundlage für neues Wachstum zu schaffen und die Ressourcen effizienter einzusetzen.

Fokussierung auf Butter, Käse und Proteine

Zukünftig soll sich Cremo auf Kernkompetenzen konzentrieren. Die Produktion von Butter und Milchfetten, Milchpulver und Proteinen sowie Käse bilden das neue strategische Fundament. Bisherige Geschäftsbereiche wie Frischmilchprodukte (Joghurt, Quark, Trinkmilch) und Getränke wie Lattesso werden neu bewertet. Für einige dieser Bereiche werden Partnerschaften, Verkäufe oder Einstellungen geprüft. Die Umsetzung des Strategieplans "Convergence" erfolgt schrittweise. Vor endgültigen Entscheidungen über die Schließung oder Umwandlung einzelner Abteilungen werden vertiefte Analysen durchgeführt.

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Auswirkungen auf Standorte und Arbeitsplätze

Die Auswirkungen der Pläne auf die übrigen Standorte und die Arbeitsplätze sind derzeit noch nicht vollständig klar. Eine Schließung der übrigen Standorte ist nicht zwingend vorgesehen, betonte Cremo . Das Unternehmen möchte die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeitenden und die Milchwirtschaft so gering wie möglich halten. Die übrigen Produktionsstätten befinden sich in Mazot, Le Mont-sur-Lausanne, Sierre, Düdingen und Turtmann. Jeder dieser Standorte hat spezifische Funktionen, von der Milchannahme über die Verarbeitung bis hin zur Reifung von AOP-Käsen. Die Zukunft dieser Standorte bleibt vorerst offen, während die Kapazitäten in Villars-sur-Glâne besser ausgenutzt und modernisiert werden sollen.

Anteile und Vertretung der Milchproduzenten

Die Struktur der Aktionäre spiegelt die breite Verankerung von Cremo in der Region wider. Mit über 45 Prozent der Anteile ist der Freiburgische Milchverband der größte Aktionär. Er vertritt die fast 140 Käsereigenossenschaften und deren rund 1100 Milchproduzenten im Kanton Freiburg. Weitere Aktien持有 werden von den bäuerlichen Organisationen Prolait, Aaremilch, Mooh, der Vereinigung Berner Milchproduzenten der Cremo AG (VMC) und den über 1000 Milchdirektlieferanten gehalten. CEO Xavier Monange resümiert, dass die Fokussierung nicht darauf abziele, kleiner zu werden, sondern stärker. Durch die Konzentration auf Villars-sur-Glâne sollen Synergien gestärkt, die Organisation vereinfacht und die Investitionen in Automatisierung, Digitalisierung und hochwertige Produkte gebündelt werden.