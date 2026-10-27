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Crans-Montana: Gemeinde plant Gedenkstätten und Lichtinstallation zum Jahrestag des Brandes

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Crans-Montana: Gemeinde plant Gedenkstätten und Lichtinstallation zum Jahrestag des Brandes
Crans-Montana · Brand · Gedenkstätten
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Die Gemeinde Crans-Montana plant zum Jahrestag des Brandes zwei Gedenkstätten einzurichten und eine Lichtinstallation am Grenon-See zu erstellen.

In der Nacht zum Neujahr ist eine Bar in Crans-Montana VS ausgebrannt. Zum Jahrestag der Katastrophe plant die Gemeinde zwei Gedenkstätten einrichten und eine Lichtinstallation am Grenon-See zu erstellen.

Die Fassade des ausgebrannten Gebäudes soll abgedeckt werden. Die Gedenkstätten sind temporär und sollen bis ein dauerhaftes Denkmal für die Opfer errichtet ist. Die offizielle Gedenkfeier findet am 1. Januar statt.

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Ermittlungsfrist und Kosten der Opferbehandlung

Die Staatsanwaltschaft hat eine Frist bis zum 31. Januar 2027 angesetzt, um die Ermittlungen zum Brand abzuschließen. Einige Quellen haben erwähnt, dass die Weitergabe vollständiger Ermittlungsakten an Medien die Strafuntersuchung erschwert hat. Die Kosten für die Behandlung der zwölf italienischen Brandopfer betragen rund 1,5 Millionen Franken.

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Die italienische Regierung hat jedoch angekündigt, dass sie die Kosten nicht übernehmen wird, obwohl ein Abkommen vorsieht, dass die Kosten vom Heimatland des Patienten übernommen werden sollten. Die Bar-Miteigentümerin Jessica Moretti hat bei Zurich Insurance eine Entschädigung beantragt. Sie macht ihre körperlichen und psychischen Folgen des Brandes sowie einen dadurch verursachten Verdienstausfall geltend. Die Ermittlungen gegen Jacques Moretti, den Besitzer der Bar, könnten länger dauern als bisher angenommen, da er eine psychiatrische Begutachtung antreten muss.

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