Coventry City gewinnt 3:1 gegen AFC Sunderland

Coventry City besiegt AFC Sunderland mit 3:1. Jack Rudoni und Taiwo Awoniyi treffen, Enzo Le Fée verkürzt per Elfmeter für Sunderland.

Coventry City hat das Spiel gegen AFC Sunderland mit 3:1 gewonnen. Jack Rudoni brachte die Gastgeber mit einem Distanzschuss ins linke untere Eck in Führung, bevor Taiwo Awoniyi auf 2:0 erhöhte. Enzo Le Fée verkürzte für Sunderland per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:3.

Tore und Treffer im Spielverlauf

Jack Rudoni traf mit dem linken Fuß aus der Distanz unten links, vorbereitet von Victor Torp. Taiwo Awoniyi erzielte das 2:0 mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, ebenfalls unten links. Für Sunderland verwandelte Enzo Le Fée einen Elfmeter mit dem rechten Fuß oben links zum 3:1.

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Victor Torp hatte zuvor per direktem Freistoß knapp das rechte Tor verfehlt. Jack Rudoni versuchte es zudem per Kopf nach Vorlage von Victor Torp, doch der Ball ging links vorbei. Yann Gboho prüfte den Sunderland-Torwart Robin Roefs mit einem Distanzschuss, der in der Mitte des Kastens gehalten wurde.

Wechsel und Personalsituation bei beiden Teams

Coventry City wechselte zweifach: Matt Grimes kam für Victor Torp, Sidiki Cherif für Taiwo Awoniyi. Sunderland brachte Malick Fofana für Noah Sadiki und Wilson Isidor für Nilson Angulo.

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Die Partie war von zahlreichen Fouls geprägt, unter anderem von Stephen Mfuni, Caleb Yirenkyi und Jack Rudoni. Sunderland erhielt mehrere Freistöße in der gegnerischen Hälfte, darunter für Wilson Isidor, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki und Chris Rigg.

Geblockte Abschlüsse und Abseitsentscheidungen

Mehrere Schüsse beider Mannschaften wurden geblockt. Luke O'Nien scheiterte mehrfach mit Abschlüssen aus der Strafraummitte und von rechts im Strafraum. Auch Reinildo Mandava, Sidiki Cherif, Jack Rudoni, Yann Gboho, Enzo Le Fée, Nilson Angulo und Chris Rigg fanden im dichten Abwehrnetz ihren Meister.

Brian Brobbey vergab zwei Kopfball- und Distanzgelegenheiten für Sunderland, beide Male flog der Ball über das Tor. Omar Alderete verfehlte mit einem linken Distanzschuss knapp den linken Torwinkel nach einer Standardsituation. Zudem wurde Nilson Angulo nach einem langen Pass von Robin Roefs wegen Abseits zurückgepfiffen. Der vierte Offizielle zeigte eine Minute Nachspielzeit an.