Corona-Zertifikatsaffäre entfacht alte Wunden – Kriminologe erklärt die anhaltende Polarisierung

Der Fall des gefälschten Corona-Zertifikats von Patrick Fischer sorgt für erneute hitzige Debatten in der Bevölkerung. Ein Kriminologe analysiert die tiefen Gräben, die die Pandemie hinterlassen hat, und erklärt, warum diese Verletzungen auch Jahre später noch schmerzen und zu Hass und Drohungen führen können.

Das gefälschte Corona-Zertifikat des ehemaligen Nati-Hockey-Trainers Patrick Fischer hat die Corona-Diskussion in der Schweiz erneut entfacht. Unter fast allen Beiträgen zum Thema in sozialen Medien, aber auch auf Nachrichtenportalen wie 20 Minuten, finden sich Kommentare wütender Impfgegner und -befürworter. Ein User schreibt beispielsweise: „Bei der Pandemie war so einiges fake“, worauf ein anderer zustimmt und fragt: „War der Zertifikatszwang nicht an sich eine Straftat?“. Wieder andere widersprechen entschieden und meinen: „Eigentlich müsste bei solcher Urkundenfälschung Gefängnis ein Thema sein.“ Diese Reaktionen verdeutlichen, dass das Thema nach wie vor höchst aufgeladen ist und die Menschen tief bewegt, obwohl die Pandemie bereits einige Jahre zurückliegt. Der Kriminologe Dirk Baier erläutert im Gespräch, warum alte Wunden wieder aufgerissen werden und welche psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen hinter dieser anhaltenden Polarisierung stecken.

Dirk Baier erklärt, dass die Covid-Pandemie für viele Menschen in der Schweiz eine prägende Erfahrung darstellte, die zu einem tiefen Gefühl der Kränkung geführt hat. Zum ersten Mal erlebten die Schweizerinnen und Schweizer, dass der Staat intensiv in ihre persönliche Freiheit eingreifen musste, um die Bevölkerung vor Schaden zu bewahren. Für viele ging es dabei weniger um die tatsächliche Beeinträchtigung ihres Lebens durch die Massnahmen – einige Wochen zu Hause zu bleiben, mag für einige nicht tragisch gewesen sein –, sondern vielmehr um das Prinzip. Sie empfanden es als unerträglich, dass der Staat ihnen vorschrieb, wie sie zu leben hatten. Dieser Eingriff wurde als tiefe Kränkung empfunden, und der daraus resultierende Frust und die Wut werden weiterhin mitgetragen, oft bis hin zur Integration in die eigene Identität. Wenn sich nun Gelegenheiten bieten, wie beispielsweise der Fall Fischer, können diese aufgestauten Emotionen zum Vorschein kommen und sich in wütenden Kommentaren und Beiträgen entladen. Die Debatte zeigt, dass es nicht nur um die objektive Bewertung der Pandemie-Massnahmen geht, sondern um die tief verwurzelten Gefühle von Ohnmacht und Ungerechtigkeit, die viele Menschen während dieser Zeit erfahren haben.

Der Kriminologe Baier weist darauf hin, dass es keine aktuellen, umfassenden Untersuchungen darüber gibt, wie die Gesellschaft heute über die Pandemie und die damaligen Massnahmen denkt. Eine Annäherung an die Dimension der Unzufriedenheit bietet jedoch die Schätzung des Anteils staatsverweigernder Personen in der Schweiz. Basierend auf einer Befragung aus dem Jahr 2024 wird dieser Anteil auf etwa drei Prozent geschätzt. Obwohl dies nicht gleichzusetzen ist mit der Gruppe der Corona-Unzufriedenen, dürfte diese Zahl nicht wesentlich höher liegen. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei den lautstarken Stimmen in den sozialen Medien möglicherweise um eine laute Minderheit handelt, die auf solche Themen kollektiv und gereizt reagiert, was schnell den Eindruck einer breiteren gesellschaftlichen Bewegung erwecken kann. Angesichts der Tatsache, dass der verantwortliche SRF-Journalist, der über die Recherche zum gefälschten Zertifikat berichtete, beleidigt und bedroht wurde, stellt sich die Frage nach der Grenze zur freien Meinungsäusserung. Baier betont, dass Meinungsäusserungen in der Schweiz grundsätzlich frei sind. Jedoch gibt es klare Grenzen: Hass und Herabsetzung sind inakzeptabel. Die Grenze zur Beleidigung und zur Verletzung der Würde anderer darf nicht überschritten werden. Im Umgang mit Hass und Drohungen im Internet rät Baier dazu, zu verstehen, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe handelt. Während bei einigen ein Dialog fruchtbar sein kann, ist er bei anderen vergeblich. Seine Erfahrung zeigt, dass Menschen für einen konstruktiven Dialog offen sein müssen, was bei denjenigen, die aktuell Hassbotschaften verbreiten, oft nicht der Fall ist. Daher scheint es ihm derzeit die sinnvollere Strategie zu sein, solche Ausbrüche auszusitzen und zu ignorieren.





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